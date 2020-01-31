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كُتّاب وآراء
أكاديمية الرباط للتربية والتكوين تصرف أجور الأطر
أعلنت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط-سلا-القنيطرة أنها حوّلت أجور أطرها العاملين بالمؤسسات التعليمية بالجهة (فوج 2019) إلى حساباتهم البنكية.
هذا الإخبار جاء في بلاغ للأكاديمية، تتوفر هسبريس على نسخة منه، أعلنت فيه أيضا أن الأجور المذكورة تتعلق بالفترة الممتدة من بداية شتنبر الماضي إلى نهاية يناير الجاري، بعد التأشير عليها من طرف الخازن المكلف بالأداء.
ولم تفوت الأكاديمية المناسبة، حسب البلاغ، دون أن تنوه بالجهود المشكورة التي بذلتها كافة الجهات المتدخلة للإسراع بتسوية المستحقات المذكورة؛ وفي مقدمتها المسؤولون بالمصالح المركزية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي.
كما نوهت الأكاديمية نفسها، وفق الوثيقة ذاتها، بمجهودات كل من مديريتي الميزانية والمنشآت العامة والخوصصة التابعتين لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، وكذا مراقبة الدولة والخازن المكلف بالأداء، ومدير المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين، والمديرين الإقليميين، ورؤساء الأقسام والمصالح المعنية بالأكاديمية وبالمديريات الإقليمية.