منتدى: حلّ إشكالية الريف رهين بالإرادة السياسية

هسبريس - محمد الراجي

خلُص تقرير أعده "منتدى الحداثة والديمقراطية"، وهو إطار مدني شبابي مقره الرباط، حول الحراك الاجتماعي الذي شهدته منطقة الريف شمال المملكة إلى أن حلّ الإشكالية التي طرحها هذا الحراك الذي تفجّر بحدة شهر أكتوبر من سنة 2016، عقب مقتل محسن فكري، سهْل، إذا توفرت الإرادة السياسية لذلك.

وفيما لا يزال التوتّر مخيما على الريف، وعدم قدرة بعض الأطراف التي سعت إلى لعب دور الوساطة بين الدولة والمحتجين على الفلاح في مهمتها، قال منتدى الحداثة والديمقراطية إن مدخل حل إشكالية الريف يبدأ بإطلاق سراح كافة المعتقلين، معتبرا أن محاكمتهم "كانت ذات صبغة سياسية محضة وليست عادية".

وليُفضي إطلاق سراح معتقلي "الحراك" إلى إرجاع الاستقرار والهدوء إلى منطقة الريف، يرى شباب "منتدى الحداثة والديمقراطية" أن الإفراج عن المعتقلين ينبغي أن يكون مسبوقا بالتفاوض مع قادة الحراك حول السبل الممكنة لتجاوز الأزمة في إطار حوار داخلي يقوده ممثلو الدولة.

ووفق المقترحات الواردة في التقرير الذي قُدم مساء أمس الخميس في الرباط، فإن تفاوض قادة حراك الريف مع ممثلي الدولة يقتضي أن يلتزم فيه الطرف الأول بعدم العودة إلى الشارع، وتلتزم الدولة، في المقابل، بتنفيذ وعودها الاقتصادية والاجتماعية بالمنطقة، عبر تسريع وتيرة المشاريع المعلن عنها، والتفكير في مشاريع بديلة؛ "لأن مشروع "الحسيمة منارة المتوسط" غير كاف لطموحات ومطالب الساكنة المنطقية والمشروعة".

وانتقد "منتدى الحداثة والديمقراطية" تعاطي الدولة مع المبادرات المدنية التي قادتها هيئات وجمعيات طالبت بإطلاق سراح المعتقلين على خلفية الاحتجاجات، دون أن تلقى استجابة من الدولة، "ما يمكن تفسيره بأن هذه الأخيرة لا ترغب في أي وساطة في هذا الملف، خاصة أنها تتعامل بمنطق الأبوية والتأديب عوض منطق الحوار".

بالموازاة انتقد المنتدى الأحزاب السياسية، لعدم النهوض بلعب دورها كوسيط أساسي بين الدولة والمحتجين في الريف، معتبرا أنها "ابتعدت عن المجتمع وهمومه، وفشلت في فرض رؤيتها على الدولة المغربية، ولم تنجح في تطبيق مشروعها المجتمعي".

ونبّه تقرير "منتدى الحداثة والديمقراطية" إلى الخطر الذي يشكله انحسار دور الأحزاب السياسية على الاستقرار المجتمعي في المغرب، مبرزا أن أهم أسباب حراك الريف هو غياب أصوات المحتجين داخل المؤسسات السياسية، وعدم دفاع المنتخبين عن مطالب الساكنة في البرلمان والمجالس المحلية والإقليمية والجهوية.

ودعا المنتدى الشبابي الأحزاب السياسية إلى الاشتغال على أدوارها الدستورية والقانونية، "من أجل دفع الدولة إلى التفكير جديا في إنهاء حزن ومعاناة مئات العائلات وآلاف المواطنين غير المشكوك في مغربيتهم ووطنيتهم، والذين لم يخرجوا إلى الشارع سوى من أجل ضمان قوتهم اليومي".

وإضافة إلى التقرير المتعلق بحراك الريف، أصدر منتدى الحداثة والديمقراطية تقارير أخرى هي ثمرة ورشات وموائد مستديرة، تتناول تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، والرؤية الإستراتيجية 2015-2030 لإصلاح منظومة التربية والتكوين، والانتقال الديمقراطي بالمغرب. وسيتم تقديم التقارير إلى مختلف الأحزاب السياسية وهيئات وجمعيات المجتمع المدني.