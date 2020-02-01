مسؤولون يدشنون سنة قضائية جديدة بورزازت

محمد آيت حساين

افتتحت، الجمعة، بمدينة مراكش، السنة القضائية الجديدة لمحكمة الاستئناف لورزازات والمحاكم الابتدائية التابعة لها (ورزازات، زاكورة، تنغير)، برسم سنة 2020.

وشكّل حفل افتتاح هذه السنة القضائية، الذي حضره مسؤولون بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة والرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بورزازت والوكيل العام للملك ونوابه ورؤساء المحاكم الابتدائية ووكلاء الملك بها وعبد الرزاق المنصوري عامل إقليم ورزازات ومسؤولون أمنيين وقضاة ومنتخبون، مناسبة لتقديم حصيلة النشاط القضائي لمحكمة الاستئناف والمحاكم التابعة لها خلال السنة المنصرمة واستعراض توجهاتها واستشراف آفاق السنة القضائية الجديدة.

وفي كلمته بالمناسبة، قال عبد اللطيف بلحميدي، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات، إن العالم يعرف مستجدات ومتغيرات متسارعة؛ وهو ما يحتم الارتقاء بالعمل القضائي لمواجهة مختلف المستجدات والتحديات، لافتا إلى أن هذا لا يأتي إلا بانفتاح القضاء على محيطه وعلى التجارب الدولية في حقل المعرفة القانونية حتى يقوم بدوره كفاعل في ازدهار الاقتصاد والاستثمار.

وشدد الوكيل العام للملك على أن افتتاح السنة القضائية الجديدة هو ترسيخ لتقليد قضائي أصيل ومناسبة للوقوف على المجهودات المبذولة طيلة سنة من العمل الدؤوب والمسؤول، كما أنه استعراض لنشاط المحكمة والإحصائيات بمختلف الشعب لرصد المؤشرات السلبية وإعداد منهجية لتجاوزها بإيجاد حلول ناجعة لكل العوائق التي تحول دون السير العادي للأشغال.

وذكر المسؤول القضائي ذاته أنه في إطار اهتمام النيابة العامة بحماية الحقوق والحريات للأفراد عموما وللسجناء على وجه الخصوص، وسعيا في تحسين ظروف الاعتقال وإصلاح الاختلالات والمشاكل المرتبطة بقضاء العقوبة وظروف السجن، فقد بلغ مجموع الزيارات التي قام بها قضاء النيابة العامة لمؤسسة السجن المحلي بورزازات خلال السنة القضائية المنصرمة 31 زيارة، و17 زيارة للمؤسسة السجينة بزاكورة، علاوة على انتقال قضاء النيابة العامة إلى السجن كلما تعلق الأمر بإجراء بحث أو حالة مستعجلة.

ولفت المتحدث نفسه إلى أنه فيما يتعلق بتنفيذ ملفات العقوبات البدنية المسجلة خلال السنة القضائية الفارطة، فقد بلغة نسبة الإنجاز 50 في المائة، مشيرا إلى أن الملفات التي لم تنفذ أغلبها كانت موضوع طلبات العفو الملكي السامي، والبعض الآخر حررت فيها برقيات بحث في حق المحكوم عليهم على الصعيد الوطني.

وفي ما يتعلق بطلبات العفو الملكي بهذه النيابة العامة هو 13 ملفا من أصل 196 ملفا لا يزال معروضا على أنظار اللجنة الوزارية المختصة، يضيف بلحميدي.

وعن تدخل النيابة العامة في الميدان الميداني، أكد الوكيل العام للملك أن النيابة العامة سجلت 300 قضية مدنية رائجة وتم إنجازها بالكامل؛ فيما طلبات المساعدة القضائية سجلت 11 قضية رائجة وأنجزت بكاملها، فيما بلغ عدد قضايا الطعن في مكتب المساعدة القضائية خمس قضايا رائجة تم إنجازها بالكامل، وسجلت 524 قضية متعلقة بالانتدابات القضائية الجنائية الوطنية الصادرة والواردة، وتم إنجازها بالكامل، فيما الانتدابات القضائية الدولية تم تسجيل أربع أنجزت بكاملها، فيما قضايا المصاريف القضائية في الميدان الجنائي بلغت 300 قضية أنجزت بكاملها، وتم تسجيل طلبين متعلقين باكتساب صفة خبير.

وأوضح المتحدث ذاته أن الشكايات والمحاضرة الرائجة بهذه الدائرة القضائية لهذه المحكمة بلغت نسبة الشكايات المنجز منها 85 في المائة، بينما بلغت نسبة المحاضر المنجزة 94 في المائة.

وبخصوص نشاط محكمة الاستئناف بورزازات في الميدان الزجري خلال سنة 2019، فقد تم تسجيل 1752 قضية رائحة، وتم إنجاز منها 1674 قضية، فيما بلغت عدد القضايا المتبقية 78 قضية، يضيف الوكيل العام، مشيرا إلى أن عدد القضايا الرائجة بالنسبة للنشاط الزجري بالدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بلغت 17975 قضية، بلغت منها القضايا المحكومة 15295 قضية، فيما القضايا المتخلفة بلغت 2680 قضية.

وفي ما يخص مداخيل وحدة التبليغ والتحصيل على مستوى الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بورزازات خلال سنة 2019، فقد بلغ مجموع مبالغ التحملات 30 مليونا و521.887 ألف درهم، تم استخلاص منها ثمانية ملايين و286.063 ألف درهم.