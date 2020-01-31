"إعلان الرباط" يضع تجربة السجون المغربية في يد القارة الإفريقية

هسبريس - أمال كنين

خلص المنتدى الإفريقي الأول لإدارات السجون وإعادة الإدماج إلى إطلاق "إعلان الرباط"، الذي ضم أهم خلاصات المنتدى وتوصيات يشدد على ضرورة الالتزام بها من أجل سجون أكثر إنسانية بالقارة السمراء.

من أهم ما نص عليه الإعلان ضرورة تطوير وتجويد وتحديث الترسانة القانونية وملاءمتها مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة، والعمل على مسايرة الثورة الرقمية لحسن تدبير مرفق السجون ومواكبة المتغيرات العالمية في هذا المجال.

ودعت الوثيقة الى وضع التجربة المغربية في تدبير السجون رهن إشارة الدول الإفريقية في عدد من المجالات المتعلقة بتدبير السجون، خاصة تمكينهم من آليات التعاطي مع سجناء قضايا التطرف والإرهاب وتكوين الموارد البشرية وتطوير آليات العمل وإعداد البرامج، من خلال مركز تكوين الأطر بتيفلت الذي يظل رهن إشارة الأطر الإفريقية في سياق التكوين وتبادل الخبرات.

ومن أهم المجالات التي دعا الإعلان إلى تمكين الدول الإفريقية من التجربة المغربية بها كل ما يهم تدبير إدماج السجناء بعد الإفراج عنهم في إطار برامج الرعاية اللاحقة، من خلال تجربة مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء في هذا المجال.

الإعلان أكد على ضرورة العمل على استدامة المنتدي الإفريقي لإدارات السجون وإعادة الإدماج من خلال تنظيمه بشكل دوري، وتشكيل لجنة مشتركة تضطلع بمهمة تحديد المواضيع والبت في اقتراحات الترشيح للنسخة الثانية للمنتدى بشراكة مع المملكة المغربية، ولا سيما من الناحيتين العلمية والتقنية.

وفي هذا الإطار، اقترحت المملكة المغربية استمرار اللجنة التنظيمية للمنتدى الأول للاستمرار في القيام بمهمة التنسيق والتواصل وتتبع توصيات هذا المنتدى إلى حين تحديد الجهة التي سيتم تسليمها مهمة تنسيق وتنظيم المنتدى الموالي.

المنتدى الإفريقي الأول لإدارات السجون وإعادة الإدماج، الذي اختتمت أشغال اليوم الجمعة، نظم تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس، وبمبادرة من المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج تحت شعار "نحو رؤية مشتركة لتعزيز التعاون جنوب – جنوب لمواجهة تحديات وإكراهات تدبير المؤسسات السجنية".

ويروم المنتدى، المنظم بشراكة مع مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء والوكالة المغربية للتعاون الدولي ومجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، وضع خارطة طريق مشتركة بين البلدان الإفريقية المشاركة، وتحسين تدبير قطاع السجون على مستوى الحكامة الأمنية وبرامج إعادة الإدماج. كما تناول هذا المنتدى القضايا المتعلقة بتحديث والنهوض بالحكامة في الإدارة السجنية.