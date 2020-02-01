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كُتّاب وآراء
"معهد التعريب" يلتحق بجامعة الرباط لإنهاء "بلوكاج مجلس اللغات"
محاولة استدراك البلوكاج الحاصل في مشروع قانون المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، تستعد حكومة سعد الدين العثماني لتقديم تعديل حكومي جديد، يضم معهد الدراسات والأبحاث للتعريب إلى جامعة محمد الخامس، مؤسسته الأصلية، ويخير موظفوه بين الالتحاق بالجامعة أو المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية.
ويأتي المستجد الحكومي، بعد أسابيع من "البلوكاج" الذي شهده القانون داخل لجنة التعليم والثقافة، ليحتفظ بالمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية وأكاديمية محمد السادس للغة العربية ضمن "مجلس اللغات"، ويبقى العميد هو الآمر بالصرف؛ فيما يسند تدبير المؤسستين إلى مديرين دون هامش صلاحيات كبير.
ومن المرتقب أن يناقش التعديل الجديد يوم الاثنين المقبل، ضمن أشغال معاينة التعديلات التي تقدمت بها الحكومة أثناء الجلسة العامة لمجلس المستشارين، في وقت سابق، وهمت أساسا الاحتفاظ بمعهد الدراسات والأبحاث للتعريب مؤسسة مستقلة عن المجلس الوطني للغات؛ وهو ما أثار جدلا كبيرا أوقف القانون لأسابيع.
التعديل، الذي تقدم به الحسن عبيابة، وزير الثقافة والشباب والرياضة الناطق الرسمي باسم الحكومة، وصادق عليه مجلس المستشارين بالإجماع، "أعاد معهد الأبحاث والدراسات للتعريب إلى نقطة الانطلاقة كمؤسسة مستقلة؛ فيما أقرَّ نسخ أحكام الظهير المُحدث للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، والقانون المتعلق بأكاديمية محمد السادس للغة العربية، مع دمجهما داخل "مجلس اللغات".
وجاءت طلبات تأجيل مناقشة التعديلات الصادرة عن الحكومة تفاعلا مع "تمتيع معهد التعريب بالاستقلالية التامة، مقابل ضم المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية لتشكيلة المجلس الوطني للغات؛ وهو الأمر الذي لم يصدر عن مجلس النواب وانتظرت الحكومة إلى غاية الجلسة العامة لمجلس المستشارين لطرحه".
وكان من المرتقب أن يمر المشروع صوب المحكمة الدستورية مباشرة، عقب مصادقة لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، بالإجماع على هذا القانون التنظيمي المُكمل للدستور بعد قراءة أولى وثانية؛ لكن التعديل الجديد حكم عليه بـ"ماراطون" جديد، إذ سيمر من لجنة التعليم والجلسة العامة لمجلس النواب.
وسبق أن تقدمت فرق حزب العدالة والتنمية وحزب الاستقلال بالتعديل نفسه قبيل سنوات؛ لكن محمد الأعرج، وزير الثقافة السابق، رفضه بسبب الاتفاق الذي عقده مع مختلف الأطراف أثناء وضع أساس المجلس الوطني للغات؛ وهو ما ألغاه التعديل الحالي، الذي تم في أقل من نصف ساعة، بحضور 30 مستشارا.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (6)
اما اللغة العربية فانها لغة ميتة لا تصلح سوى للشعر والتدين ..
المشكل ماشي فالعربية ،المشكل كاين فالمناهج الدراسية.
يمكن ليك تسول راسك علاش جامعات مصرية لي كايقراو فيها الطب مثلا بالعربية مصنفة فالمراتب الاولى افريقيا ( جامعة القاهرة كمثال) اما الجامعات ديالنا لي كايعتامدو على اللغة الفرنسية راهم فالمراتب متأخرة.
حاجة خرا هي ميزانية البحث العلمي عندنا ضعيفة بزاف لهذا عمرك تحلم يخرجو علماؤ من جامعاتنا
عزيزي الشعوب التي تحترم نفسها تستعمل لغتها و تأبى تستعمل لغات اخرى و بالتالي تكون ذيلا لشعوب أخرى.
اذهب الى فرنسا او المانيا او حتى أيسلندا التي لا يتعدى عدد سكانها بضعة آلاف نسمة، ستجد اللغة الاسلندية الفصحى هي لغة التعليم في المدارس و الجامعات ومراكز كثيرة للترجمة و نحت المصلحات، ولا وجود للغات أخرى.
المشكل كان في تعريب العلوم لم يكن أبدا مشكلا لغويا، و انما كان مشكلا سياسيا. الذين قاموا بالتعريب قاموا بتعريب ناقص ومشوه و ذلك بغرض افشاله. و إلا فليس هناك مبرر ان تعجز أعظم و أغنى لغة في العالم - بعد مفردات يفوق 12 مليون مفردة- عن استيعاب العلوم و التكنولوجيا.
نحن لسنا بحاجة الى استعمال مفردات اجنبية مثل الطرام و السنديك و أسماء مخترعات التكنولوجية الحديثة. نريد تعريبا لهذه الكلمات و الاسامي مثلما يفعل الألمان و الروس و الصينيون. لا نريد ان تبقى تبقى ذيلا للغات اخرى في اصطلاحاتها و تسمياتها. نحن نمتلك أعظم لغة في العالم و بإمكانها كسب أي رهان اذا توفرت الوسائل و الإمكانيات و خلصت النوايا.