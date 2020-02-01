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الرئيسية | مجتمع | "معهد التعريب" يلتحق بجامعة الرباط لإنهاء "بلوكاج مجلس اللغات"

"معهد التعريب" يلتحق بجامعة الرباط لإنهاء "بلوكاج مجلس اللغات"

"معهد التعريب" يلتحق بجامعة الرباط لإنهاء "بلوكاج مجلس اللغات"
هسبريس – نور الدين إكجان
السبت 01 فبراير 2020 - 14:00

محاولة استدراك البلوكاج الحاصل في مشروع قانون المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، تستعد حكومة سعد الدين العثماني لتقديم تعديل حكومي جديد، يضم معهد الدراسات والأبحاث للتعريب إلى جامعة محمد الخامس، مؤسسته الأصلية، ويخير موظفوه بين الالتحاق بالجامعة أو المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية.

ويأتي المستجد الحكومي، بعد أسابيع من "البلوكاج" الذي شهده القانون داخل لجنة التعليم والثقافة، ليحتفظ بالمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية وأكاديمية محمد السادس للغة العربية ضمن "مجلس اللغات"، ويبقى العميد هو الآمر بالصرف؛ فيما يسند تدبير المؤسستين إلى مديرين دون هامش صلاحيات كبير.

ومن المرتقب أن يناقش التعديل الجديد يوم الاثنين المقبل، ضمن أشغال معاينة التعديلات التي تقدمت بها الحكومة أثناء الجلسة العامة لمجلس المستشارين، في وقت سابق، وهمت أساسا الاحتفاظ بمعهد الدراسات والأبحاث للتعريب مؤسسة مستقلة عن المجلس الوطني للغات؛ وهو ما أثار جدلا كبيرا أوقف القانون لأسابيع.

التعديل، الذي تقدم به الحسن عبيابة، وزير الثقافة والشباب والرياضة الناطق الرسمي باسم الحكومة، وصادق عليه مجلس المستشارين بالإجماع، "أعاد معهد الأبحاث والدراسات للتعريب إلى نقطة الانطلاقة كمؤسسة مستقلة؛ فيما أقرَّ نسخ أحكام الظهير المُحدث للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، والقانون المتعلق بأكاديمية محمد السادس للغة العربية، مع دمجهما داخل "مجلس اللغات".

وجاءت طلبات تأجيل مناقشة التعديلات الصادرة عن الحكومة تفاعلا مع "تمتيع معهد التعريب بالاستقلالية التامة، مقابل ضم المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية لتشكيلة المجلس الوطني للغات؛ وهو الأمر الذي لم يصدر عن مجلس النواب وانتظرت الحكومة إلى غاية الجلسة العامة لمجلس المستشارين لطرحه".

وكان من المرتقب أن يمر المشروع صوب المحكمة الدستورية مباشرة، عقب مصادقة لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، بالإجماع على هذا القانون التنظيمي المُكمل للدستور بعد قراءة أولى وثانية؛ لكن التعديل الجديد حكم عليه بـ"ماراطون" جديد، إذ سيمر من لجنة التعليم والجلسة العامة لمجلس النواب.

وسبق أن تقدمت فرق حزب العدالة والتنمية وحزب الاستقلال بالتعديل نفسه قبيل سنوات؛ لكن محمد الأعرج، وزير الثقافة السابق، رفضه بسبب الاتفاق الذي عقده مع مختلف الأطراف أثناء وضع أساس المجلس الوطني للغات؛ وهو ما ألغاه التعديل الحالي، الذي تم في أقل من نصف ساعة، بحضور 30 مستشارا.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - Ben lebsir ahmed السبت 01 فبراير 2020 - 14:18
والله هدا التعريب او سياسة التعريب عد ضاعت على المغاربة الكثير من العلم والعلوم والكل يعرف هدا ويؤمن به كيف ان التعريب في مناهج الدراسية والثانوي وفي الجامعات غائب تماما وعند يهاجر الطالب المغربي الى الخارج يجد نفسه في جهل وحرج ولا يعرف كيف يندمج نريد التعليم قبل 1980 نريد ارجاع مناهج وطريقة التعليم قبل هده السنة ان هده السياسة التعريب سياسة فاشلة مهما دعمتها اصوات لا مستوى لها تعليميا وعلميا انما منهج فكري وعقائدي وتصلوطي اتركوا الوطن للرجال ان تسيره في الحقيقة نريد رجال شباب لهم علم وتعليم تتحمل مسؤليتها في الاحزاب والمناصب العليا رجال غير فاسدين
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2 - Mohamed السبت 01 فبراير 2020 - 14:31
بارك من التعريب ضيعنا اجيال بسبب التعريب..مادا جنينا من التعريب سوى الافكار المتطرفة ..سياسة التعريب هي سبب فشل المنضومة التعليمية بالمغرب ...
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3 - المحمودي السبت 01 فبراير 2020 - 14:41
الإسلام و اللغة العربية أمانتان على عاتق الدولة العلوية. و لهذا لا أعتقد بأن الدولة المغربية ستقدم في يوم من الأيام على اتخاذ قرارات من شأنها تغيير وضع هذين المكونين الأساسيين من المكونات الحضارية للمملكة الشريفة. لغة القرآن تستحق العناية و من الطبيعي تخصيص مؤسسة عمومية وازنة لتطويرها و السهر على ضمان استعمالها كلغة رسمية حقيقية بمعظم المجالات.
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4 - مواطن مغربي السبت 01 فبراير 2020 - 14:42
لامفر من التنوع اللغوي والاعتماد عن اللغات الحية كالإنجليزية والفرنسية والإسبانية اذا أردنا ان نرتقي بالتعليم في بلادنا الى ارقى الدرجات ..
اما اللغة العربية فانها لغة ميتة لا تصلح سوى للشعر والتدين ..
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5 - truth teller السبت 01 فبراير 2020 - 15:09
رد على التعليق رقم 1.
المشكل ماشي فالعربية ،المشكل كاين فالمناهج الدراسية.
يمكن ليك تسول راسك علاش جامعات مصرية لي كايقراو فيها الطب مثلا بالعربية مصنفة فالمراتب الاولى افريقيا ( جامعة القاهرة كمثال) اما الجامعات ديالنا لي كايعتامدو على اللغة الفرنسية راهم فالمراتب متأخرة.
حاجة خرا هي ميزانية البحث العلمي عندنا ضعيفة بزاف لهذا عمرك تحلم يخرجو علماؤ من جامعاتنا
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6 - مظفر السبت 01 فبراير 2020 - 15:19
الى النلق رقم 1
عزيزي الشعوب التي تحترم نفسها تستعمل لغتها و تأبى تستعمل لغات اخرى و بالتالي تكون ذيلا لشعوب أخرى.
اذهب الى فرنسا او المانيا او حتى أيسلندا التي لا يتعدى عدد سكانها بضعة آلاف نسمة، ستجد اللغة الاسلندية الفصحى هي لغة التعليم في المدارس و الجامعات ومراكز كثيرة للترجمة و نحت المصلحات، ولا وجود للغات أخرى.
المشكل كان في تعريب العلوم لم يكن أبدا مشكلا لغويا، و انما كان مشكلا سياسيا. الذين قاموا بالتعريب قاموا بتعريب ناقص ومشوه و ذلك بغرض افشاله. و إلا فليس هناك مبرر ان تعجز أعظم و أغنى لغة في العالم - بعد مفردات يفوق 12 مليون مفردة- عن استيعاب العلوم و التكنولوجيا.
نحن لسنا بحاجة الى استعمال مفردات اجنبية مثل الطرام و السنديك و أسماء مخترعات التكنولوجية الحديثة. نريد تعريبا لهذه الكلمات و الاسامي مثلما يفعل الألمان و الروس و الصينيون. لا نريد ان تبقى تبقى ذيلا للغات اخرى في اصطلاحاتها و تسمياتها. نحن نمتلك أعظم لغة في العالم و بإمكانها كسب أي رهان اذا توفرت الوسائل و الإمكانيات و خلصت النوايا.
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