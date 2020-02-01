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كُتّاب وآراء
قضاة بدائرة خريبكة يراهنون على حماية الحقوق
احتضنت القاعة الكبرى بمحكمة الاستئناف بخريبكة، مراسيم افتتاح السنة القضائية 2020، بحضور ممثلين عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة ووزارة العدل، إلى جانب الوكيل العام للملك وعامل إقليم خريبكة وعدد من المسؤولين القضائيين والمحامين ومجموعة من المدعوّين.
وقال منير المنتصر بالله، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بخريبكة، إن "انعقاد هذه الجلسة الرسمية يأتي في خضم متغيرات كبيرة وتطورات جديدة لها ارتباط بكيان السلطة القضائية، والسعي إلى إيجاد آليات استقلاليتها، وتحديد مجالات التعاون مع مختلف الفاعلين إلى جانبها؛ بشكل يجعلها قادرة على أدائها المهام الدستورية المنوطة بها، والمتمثلة في حماية الحقوق وضمان الحريات والأمن القضائي".
وأضاف المسؤول ذاته، في كلمة بالمناسبة، أن "مسؤولية السلطة القضائية، وفق هذا المنظور، أصبحت أكثر إلحاحا أمام دقة هذه المرحلة، التي تعرف نقاشا قانونيا وحقوقيا وعموميا حادا حول مجموعة من القضايا الطارئة؛ وهو ما يتطلب منا تثمين رأسمالنا البشري القضائي، وتأهيله بالشكل الذي يجعله قادرا على مواكبة التطورات التي يشهدها المجتمع في قيمه وحركيته وسلوكه".
واستغل المنتصر بالله المناسبة للوقوف على منجزات محاكم الدائرة القضائية بخريبكة، مشيرا إلى أن "السنة القضائية تميزت بتضافر جهود جميع العاملين بهذه الدائرة الاستئنافية، من مسؤولين قضائيين وإداريين وقضاة وموظفين، وحرصهم على تسريع وتيرة معالجة وتصفية أكبر قدر من الملفات، رغم جميع الإكراهات، من خلال معالجة القضايا إلكترونيا ويدويا، والمثابرة على تبليغ وتنفيذ وتصفية القضايا الرائجة".
وبلغة الأرقام، أوضح الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بخريبكة أن "مجموع القضايا المسجلة بمجموع محاكم الدائرة القضائية، بما فيها محكمة الاستئناف، بلغ 44663 قضية، مع مخلف 8299 قضية، فيكون مجموع ما راج هو 52962 قضية"، مشيرا إلى أن "نسبة القضايا المحكومة من المسجلة بلغت 104.42 بالمائة، بزيادة 4 بالمائة عن السنة الماضية، فيما بلغت نسبة القضايا المحكومة من القضايا الرائجة 88.05 بالمائة، بنسبة زيادة بلغت 6.87 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية".