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جمعية: "صفقة القرن" نكبة جديدة لشعب فلسطين

جمعية: "صفقة القرن" نكبة جديدة لشعب فلسطين
ياسين أوشن
السبت 01 فبراير 2020 - 10:40

وصفت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان "صفقة القرن"، التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بـ"صفقة العار"، باعتبارها "خطة مدروسة لتصفية القضية الفلسطينية". كما وصفتها بأنها "نكبة جديدة للشعب الفلسطيني واستكمال لوعد بلفور المشؤوم"، وبأنها "خطة صهيونية صرفة، اكتفى ترامب بتبنيها وتسويقها".

الجمعية الحقوقية نفسها استنكرت في بيان لها، اطلعت هسبريس على مضامينه، "تواطؤ الأنظمة العربية والمغاربية، وتماهيها مع المخطط الصهيوني الأمريكي؛ بما في ذلك المغرب، الذي عبر "عن اهتمامه بعرض رؤية الرئيس الأمريكي بالنظر إلى أهميتها ودراسة تفاصيلها بعناية فائقة"".

فيما ثمن البيان ذاته "الرفض القاطع والشامل لصفقة العار من طرف كل القوى الوطنية الفلسطينية، مع مطالبتها بنبذ الانقسام والعمل على تجسيد الوحدة الوطنية الفلسطينية في الميدان".

ولم تفوت الجمعية الحقوقية ذاتها الفرصة دون تأكيد موقفها "الرافض لكل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني العنصري الاستعماري، ودعوة القوى الوطنية التقدمية والحقوقية والنقابية والشبابية وكل أحرار العالم للوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني من أجل تحقيق كافة حقوقه الثابتة وغير القابلة للتصرف".

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