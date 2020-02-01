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الرئيسية | مجتمع | تعيينات جديدة تضع الشباب على رأس مصالح وفرق الأمن الوطني

تعيينات جديدة تضع الشباب على رأس مصالح وفرق الأمن الوطني

تعيينات جديدة تضع الشباب على رأس مصالح وفرق الأمن الوطني
هسبريس من الرباط
السبت 01 فبراير 2020 - 15:40

أصدر المدير العام للأمن الوطني، عبد اللطيف حموشي، قرارات إدارية تقضي بتعيين مجموعة من الأطر الشابة التي أظهرت كفاءة مهنية وتمرسا وظيفيا عاليا على رأس مصالح وفرق أمنية على الصعيدين الجهوي والمركزي.

وتندرج هذه التعيينات الجديدة في سياق تنفيذ الإستراتيجية الأمنية الرامية إلى إرساء التداول على مناصب المسؤولية على أساس الاستحقاق والكفاءة، فضلا عن اعتماد حركية داخلية منتظمة في صفوف الموارد البشرية المكلفة بتدبير المصالح والفرق العملياتية والميدانية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني.

وشملت هذه التعيينات اختيار رؤساء جدد للمناطق الإقليمية للأمن بكل من مدن الرحمة بالدار البيضاء، ووزان والحاجب، وسيدي يوسف بن علي بمراكش ومكناس المدينة؛ فضلا عن تعيين نائب لرئيس المنطقة الإقليمية للأمن بسيدي قاسم.

كما شملت هذه الحركة أيضا تعيين عدد من رؤساء الدوائر بكل من مدن القنيطرة والدار البيضاء والرباط، من بينهم إطار شرطي نسوي من درجة عميد شرطة، تم تعيينها على رأس دائرة الشرطة "العرفان"، التابعة لنفوذ ولاية أمن الرباط.

وفي سياق متصل، شملت هذه التعيينات تسمية رئيس جديد لفرقة الشرطة السياحية التابعة لولاية أمن الدار البيضاء، كما همت أيضا وضع أطر من شرطة الزي الرسمي على رأس الهيئات الحضرية بكل من المفوضية الخاصة بالبرلمان والمنطقة الإقليمية للأمن بالعرائش، وكذلك تعيين إطار أمني متمرس على رأس المفوضية الخاصة بأمن مطار أكادير المسيرة.

أما على المستوى المركزي فقد همت التعيينات الجديدة إحداث مصلحة إدارية جديدة بالمديرية المركزية للأمن العمومي، وتسمية إطار أمني على رأسها.

وتأتي هذه التعيينات الجديدة في أعقاب تعيينات مماثلة شملت المستوى الأول من المسؤولية، أي فئة المدراء المركزيين، وهي التعيينات التي تترجم سعي المديرية العامة للأمن الوطني إلى ضخ دماء جديدة من شأنها مواكبة نسق التحديث وعصرنة خدمات المرفق العام الشرطي، فضلا عن مواكبة التحديات التي تطرحها أشكال الجريمة والجنوح؛ وذلك في ظل تنامي الطلب العمومي على الأمن.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - أستاذة وطنية السبت 01 فبراير 2020 - 15:50
نتمنى لهم التوفيق في عملهم وتقدير المسؤولية الملقاة على عاتقهم لارجاع القطار الأخلاقي إلى سكته لان كفانا رعبا لنا وأبنائنا ونحن في الشارع خوفا من المشرملين والمجرمين
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1
2 - المعلم السبت 01 فبراير 2020 - 16:04
متى سيتخد السيد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت ، نفس الخطوة ليقوم بحركة انتقالية شاملة لرؤساء الاقسام بالولايات والعمالات والاقاليم والذين عمروا طويلا في مناطقهم وربطوا علاقات اخطوبوطية ،تجعل الولاة والعمال تحت رحمة اللوبيات المحلية ، وكذلك منح الفرصة لاطر متمرسة لتولي المسؤوليات ،شرط ان تكون لجان التنقية و المباريات مركزية وليست محلية يشرف عليها الولاة والعمال حيث تسود الزبونية والمحسوبية دون الكفاءة والتجربة .
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4
3 - مغربي السبت 01 فبراير 2020 - 16:07
أصبحت قيمت المؤسسة الأمنية بالمغرب أكبر بكثير من قيمة المؤسسة التعليمية و المؤسسة الصحية و هذا أمر طبيعي فالنظام عندما يكون تعسفي و غير واثق من نفسه فسيستثمر أمواله أكثر و أكثر في الأجهزة القمعية ... نتمنى من هاذه الأطر الشابة أن تتفهم واقع الشعب المغربي و أن لا ينسو أنهم كانو و لا يزالون جزءأ منه و أن يغلبو الجانب الإنساني الإجتماعي على الجانب القمعي و التعسفي في التعامل مع المظاهرات ...
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5
4 - ابن المملكة المغربية الشريفة السبت 01 فبراير 2020 - 16:10
شرف خدمة الوطن هي أعظم مسؤولية يمكن أن يتقلدها شخص ما، فهنيئا لهؤلاء الشباب، وهنيئاً للسيد عبد اللطيف الحموشي الذي يحاول جاهداً القيام بتغييرات جذرية من أجل ارساء شرطة مواطنة تروم الدفاع عن المصالح العليا للمملكة الشريفة وتفعيل سياسة القرب من المواطن...شكراً هسبريس
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-2
5 - الصياد السبت 01 فبراير 2020 - 16:35
فلسفة التغيير دائما تكون ايجابية في مناصب المسؤولية .. خصوصا في القطاعات الحساسة مثل الامن .. تجديد الدماء يعطي ديناميكية وحركية في المرفق العمومي
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