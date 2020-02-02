24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
02/02/2020
الأيام القادمة
|2
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:53
|08:21
|13:46
|16:37
|19:02
|20:19
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟
- جريمة تحت المجهر
- عشرات الدول تفرض "ضرائب رقمية" على شركات الإنترنت العملاقة
- منصة كلنا معك
- تأمُّلات.. في تعاطي التفاهة
- موناليزا والنموذج التنموي المغربي البديل
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
Imprimer
كورونا .. 167 شخصا جرى ترحيلهم صوب المغرب
الأحد 02 فبراير 2020 - 14:00
نقلت الطائرة التي حطت ظهر اليوم الأحد بمطار بنسليمان، عقب إكمال رحلة خاصة من الصين إلى المغرب، 167 من المغاربة الذين تم إجلاؤهم من إقليم ووهان الموضوع من طرف بكين تحت الحجر الصحي بسبب تفشي فيروس "كورونا".
وبين هؤلاء المواطنين المغاربة، المرحلين تنفيذا لأوامر صادرة من الملك محمد السادس إلى السلطات المختصّة، تتواجد عشرات النساء؛ ويصل عددهن إلى 53 مغربية وفق مصادر رسمية متطابقة.