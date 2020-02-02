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الرئيسية | مجتمع | كورونا .. 167 شخصا جرى ترحيلهم صوب المغرب

كورونا .. 167 شخصا جرى ترحيلهم صوب المغرب

كورونا .. 167 شخصا جرى ترحيلهم صوب المغرب
هسبريس من الرباط
الأحد 02 فبراير 2020 - 14:00

نقلت الطائرة التي حطت ظهر اليوم الأحد بمطار بنسليمان، عقب إكمال رحلة خاصة من الصين إلى المغرب، 167 من المغاربة الذين تم إجلاؤهم من إقليم ووهان الموضوع من طرف بكين تحت الحجر الصحي بسبب تفشي فيروس "كورونا".

وبين هؤلاء المواطنين المغاربة، المرحلين تنفيذا لأوامر صادرة من الملك محمد السادس إلى السلطات المختصّة، تتواجد عشرات النساء؛ ويصل عددهن إلى 53 مغربية وفق مصادر رسمية متطابقة.

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