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الرئيسية | مجتمع | وزارة الصحة: مغاربة ووهان يتمتعون بصحة جيدة

وزارة الصحة: مغاربة ووهان يتمتعون بصحة جيدة

وزارة الصحة: مغاربة ووهان يتمتعون بصحة جيدة
هسبريس من الرباط
الأحد 02 فبراير 2020 - 21:32

أعلنت وزارة الصحة أن عملية إعادة المغاربة العائدين من إقليم ووهان، والبالغ عددهم 167 شخصاً، تمت في أحسن الظروف، وأن جميعهم يتمتعون بصحة جيدة.

وأوضحت وزارة الصحة في بلاغ أصدرته، مساء اليوم الأحد، أنه تم "استقبال العائدين بكل من مستشفى سيدي سعيد بمكناس والمستشفى العسكري محمد الخامس بالرباط لوضعهم تحت المراقبة الطبية الدقيقة لمدة 20 يوماً، حيث تُشرف على رعايتهم فرقٌ طبية وتمريضية مكوَّنة ومُدَرَّبة لهذا الغرض"، مشيرة إلى أنهم "سيستفيدون من تحليلات الكشف الفيروسي في أسرع الآجال".

وطالبت وزارة الصحة أهالي العائدين، الذين لم يتعرفوا على وجهة ذويهم، بالاتصال بالرقم الاقتصادي "ألو اليقظة الوبائية" 0801004747.

وأكدت الوزارة أنها ستواصل بانتظام إبلاغ الرأي العام الوطني عن مستجدات الوضع الصحي للأشخاص العائدين، وكذا عن تطورات الوضعية الوبائية المرتبطة بهذا الإنذار العالمي.

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