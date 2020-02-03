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الرئيسية | مجتمع | قافلة طبية تستهدف 2424 شخصا بشمال أكادير

قافلة طبية تستهدف 2424 شخصا بشمال أكادير

قافلة طبية تستهدف 2424 شخصا بشمال أكادير
رشيد بيجيكن من أكادير
الاثنين 03 فبراير 2020 - 06:11

استفاد 2424 مواطنا من ساكنة جماعة أمسكرود، شمال مدينة أكادير، من خدمات قافلة طبية متعدّدة التخصصات، نظمتها المديرية الجهوية لوزارة الصحة بسوس ماسة على مدى ثلاثة أيام، في إطار الإجراءات التي اتخذتها من أجل توفير الرعاية اللازمة لساكنة المناطق المتضررة من موجات البرد، وتفعيلا للشراكة المبرمة بين اللجنة الجهوية للتنمية البشرية بجهة سوس ماسة والمديرية الجهوية للصحة والجمعية الطبية المغربية للتضامن.

ووفقا لبلاغ صادر عن المديرية الجهوية للصحة بسوس ماسة، فقد همت الفحوصات الطبية التخصصات التالية: طب الأنف والحنجرة، طب الغدد والسكري، طب النساء والتوليد، طب الجهاز التنفسي، طب الجهاز الهضمي، طب الأطفال، طب القلب والشرايين، طب الجلد، طب الأسنان، طب العيون.

وأضاف البلاغ ذاته أن المرضى استفادوا من كميات مهمة من الأدوية بالمجان، حسب وصفات الأطباء، مشيرا إلى أن 535 مستفيدا أجريت لهم تحليلات مخبرية (منها 200 اختبار حول فيروس نقص المناعة البشرية)، و58 مستفيدا أجري لهم الفحص بالصدى (منها 10 فحوص للثدي، و29 فحصا للمعدة، و19 فحصا للقلب)، إضافة إلى عدد هام من الاستشارات الطبية المتخصصة.

وقد عبأت المديرية الجهوية للصحة أزيد من 35 مهنيا، بينهم أطباء مختصون وعامون وممرضون وأطر إدارية وتقنية، إضافة إلى بعض التجهيزات الطبية واللوجستية، لأجل إنجاح هذه المبادرة الطبية.

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