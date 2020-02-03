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الرئيسية | مجتمع | مبادرة تكافلية تزرع الفرحة داخل "بستان العجزة"

مبادرة تكافلية تزرع الفرحة داخل "بستان العجزة"

مبادرة تكافلية تزرع الفرحة داخل "بستان العجزة"
فؤاد طباق من سيدي سليمان
الاثنين 03 فبراير 2020 - 09:35

نظمت جمعية "مربي التعليم الأولي وتكافل الأسر والتنمية"، أمس الأحد، زيارة إلى "بستان العجزة" بسيدي سليمان لتقديم مساعدات عينية للدار، وتنظيم وجبة غداء جماعية، وتوزيع ألبسة على نزلاء ونزيلات المأوى الذي أنشئ في إطار مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

وفي تصريح لهسبريس، قال رئيس الجمعية إدريس عينو إن "هذا النشاط يدخل ضمن البرنامج السنوي للأنشطة الاجتماعية والتربوية التي سطرتها جمعيتنا الفتية، والتي نعبر من خلالها عن نشر قيم الإخاء والتعاون بين جميع الطبقات المجتمعية، ومحاولة تخفيف معاناة فئة تعيش الإقصاء والتهميش، وتحتاج إلى الرعاية والاهتمام ولحظة فرح كسائر المواطنين بالمغرب".

وأضاف عينو أن "هذه الزيارة ساهمت في إضفاء جو من الود والمحبة بين النزلاء وأعضاء الجمعية من خلال تلطيف أجواء الروتين اليومي الذي تعانيه هذه الشريحة المعوزة بعيدا عن الأهل والأحباب".

وتابع عينو قائلا: "تقاسمنا الفرحة مع هؤلاء النزلاء، الذين رأينا فيهم صورة آبائنا وأمهاتنا، وأعدنا لهم الابتسامة التي فارقت محياهم". كما عبر عن "امتنان أعضاء الجمعية للمجهودات التي يقوم بها عاملو وإدارة "بستان العجزة"، من خلال توفير الخدمات الاجتماعية لهذه الشريحة، واستقبال الحالات المتخلى عنها ومنحها ظروف الإيواء والمعيشة"، منوها بـ "كل من ساهم من قريب أو بعيد في هذا العمل النبيل".

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