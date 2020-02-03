نقابة أطباء مغاربة تنبّه إلى الخصاص لاحتواء فيروس "كورونا"

هسبريس- مصطفى شاكري

رغم طمأنة وزارة الصحة بخصوص منظومة المراقبة الوبائية في المملكة، إلا أنّ أطباء القطاع العام ينبّهون إلى "الخصاص الهائل" في الأطقم الطبية التي يمكن أن تسهر على احتواء فيروس "كورونا"، داعين القطاع الوزاري من جديد إلى تلبية النقاط المُتضمنة في الملف المطلبي الذي ينادون بإحقاقه على أرض الواقع.

في سياق ذلك قال المنتظر العلوي، رئيس النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، إن "أكبر دليل على مصداقية الملف المطلبي للنقابة هو الهلع الذي انتشر في المجتمع المغربي طوال الفترة الأخيرة، إذ تعقد وزارة الصحة اجتماعات مكثفة تهمّ محاربة الفيروس".

وأضاف العلوي، في تصريح أدلى به لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "الوزارة الوصية على القطاع تعترف بالخصاص الكائن في الأطقم الطبية بخصوص فيروس كورونا"، مستدركا: "عمدت إلى إعادة انتشار أطباء القطاع العام للتغلب على النقص الهائل، وتوظيف هذه الأطر في مناطق متعددة بشكل مضاعف".

وأوضح الفاعل النقابي أن "وزارة الصحة يجب عليها توفير شروط محفّزة للعمل بالنسبة إلى أطباء القطاع العام، من خلال الالتفاتة الإيجابية على الأقل للملف المطلبي"، ثم زاد: "انتظارية الأطباء لها حدود لأن الأمل يتلاشى رويدا رويدا، ما يستوجب الانفتاح على هذه الفئة".

"طلبنا لقاء وزارة الصحة من أجل حل مجموعة من النقاط المطلبية"، يورد المتحدث، الذي أشار إلى "غياب أي تحرك رسمي من لدن الوزارة بعد مضي أزيد من ثلاثة أشهر ونصف على تعيين المسؤول الوزاري الجديد"، لافتا إلى أن "الوزارة التجأت إلى الأطباء ومختلف صنوف الأطقم الطبية بسبب فيروس كورونا".

وأبرز العلوي أن "الحاجة إلى أطباء القطاع العام تتوطّد وقت الأزمات، ما يستدعي منحهم الالتفاتة التي يستحقونها"، مؤكدا أن "الأطباء يتلقون عروضاً محفزة في القارة العجوز، مقابل النفور من القطاع العمومي، لاسيما الخريجون الجدد".

وعلاقة بفيروس "كورونا"، لم تُسجل أي إصابة في المغرب إلى حد الآن، إذ تؤكد وزارة الصحة أن الخطة الوطنية للرصد والتصدي للوباء "تبقى متلائمة مع الوضعية"، مضيفة أنه "لا يتعين اتخاذ أي إجراءات وقائية إضافية"، في وقت توصي منظمة الصحة العالمية باتخاذ تدابير معينة ومؤقتة.

هكذا، كشف رئيس وحدة التأهب لمخاطر العدوى بمكتب منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، عبد الناصر أبو بكر، في تصريح لوكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك"، توفر أربع دول فقط في منطقة "MENA" على الإمكانيات المخبرية للكشف عن الفيروس، في حين سيتم تزويد بلدان أخرى بتلك الإمكانيات قريبًا، ويندرج المغرب ضمنها.