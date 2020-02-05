نقص الأطباء يحرم تلاميذ مؤسسات تعليمية من الرعاية الصحية

هسبريس - محمد الراجي

يوم 14 يناير الماضي، وجه وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي مذكرة إلى مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بشأن التعاقد مع الأطباء الذين يقدمون خدمات طبية لتلاميذ المؤسسات التعليمية، لكن هل يتلقى هؤلاء الرعاية الطبية اللازمة؟.

إذا كان الأطباء الذين تتعاقد معهم الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين يقومون بحملات طبية تشمل فحوصات وعلاجات للتلاميذ، خاصة الجدد منهم، في بداية كل موسم دراسي، كفحص الأسنان وقياس السمع والبصر، مع فحص طبي عام، فإنّ التلاميذ المقيمين في الداخليات يعانون من ضعف الرعاية الطبية.

يوضح أحمد المنصوري، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للتعليم، أنّ الأقسام الداخلية في الثانويات الإعدادية والتأهيلية كانت تضمُّ مصحات، تقدم خدمات طبية للتلاميذ القاطنين في هذه الأقسام، لكنّها لم تعد تشتغل، بسبب النقص الحاد في الموارد البشرية الذي يعاني منه قطاع الصحة العمومية.

واعتبر المنصوري، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنّ توقف المصحات الموجود داخل الأقسام الداخلية في مؤسسات الثانوي الإعدادي والتأهيلي "يُعدّ ضربا للخدمات الاجتماعية التي من المفروض أن تقدم للتلاميذ"، مشيرا إلى أنّ كل قسم داخلي يضمّ مئات التلاميذ، ولا بد من توفير الخدمات الطبية لهم.

المدارس الجماعاتية بدورها، التي شرعت وزارة التربية الوطنية في إحداثها خلال الآونة الأخيرة، وهي عبارة عن مركبات تضمّ حجرات دراسة ومرافق صحية وأقساما داخلية لإيواء التلاميذ والأساتذة، تعاني من غياب مرافق طبية.

ورغم أنّ إحداث المدارس الجماعاتية مبادرة جيدة، حسب أحمد المنصوري، لكونها ستساهم في الحد من الهدر المدرسي في العالم القروي، إلا أنّ الفاعل النقابي يؤكد أنّها بحاجة إلى التوفر على أقسام طبية، "على الأقل إذا تعرض أي تلميذ لعارض صحي يجد مَن يقدم له الإسعافات الأولية".

ويشترط المقرر المشترك بين وزير التربية الوطنية ووزير الاقتصاد والمالية، المنظم لعملية التعاقد بين الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والأطباء، أن يكون الطبيب المتعاقَد معه مسجلا في الهيئة الوطنية المهنية التابعة له، وألا يكون قد صدر في حقه حكم نهائي بالإدانة من أجل فعل ذي طابع إجرامي ضد أشخاص أو الإخلال الخطير بقواعد المهنة، وألا يكون تعرض لعقوبة تأديبية من طرف الهيئة.

ووفق الوثيقة التي تتوفر هسبريس على نسخة منها فإن لائحة التخصصات الطبية المطلوبة للتعاقد تضم طب الأطفال، وطب العيون، والطب النفسي، وطب الأنف والحنجرة والأذن، والأمراض الجلدية، والأمراض العقلية للأطفال، وعلاج الإدمان، وتقويم النطق، والحساسية عند الأطفال...

وإذا كان الأطباء الذين تتعاقد معهم الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين يقومون بفحص التلاميذ في بداية الموسم الدراسي، ويقومون بحملات دورية، فإنّ تلاميذ المؤسسات التعليمية لا يحظوْن كلهم بالرعاية الطبية، خاصة في المناطق النائية وشبه الحضرية، وفق ما أكد أستاذ لهسبريس بقوله: "هاد الأطباء ما كنشوفوهومش بالمرة".