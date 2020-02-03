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الرئيسية | مجتمع | تأخّر الأجور يضع "المتعاقدين" أمام مخاوف الاستقرار الاجتماعي

تأخّر الأجور يضع "المتعاقدين" أمام مخاوف الاستقرار الاجتماعي

تأخّر الأجور يضع "المتعاقدين" أمام مخاوف الاستقرار الاجتماعي
هسبريس - محمد الراجي
الاثنين 03 فبراير 2020 - 20:00

يسود شعور بالقلق وسط الأساتذة أطر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة فاس-مكناس جراء تأخّر صرْف أجورهم لشهر يناير، دون أن تقدم لهم الأكاديمية تبريرا واضحا حول سبب هذا التأخير.

الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة فاس-مكناس قامت بنشر بلاغ في صفحتها على موقع "فيسبوك"، بعد أن تزايد غضب الأساتذة، جاء فيه أنّ سبب تأخير الأجور ناجم عن "متدخّل خارج الأكاديمية"، دون أن تقدم توضيحات حول هوية هذا "المتدخل".

وقالت الأكاديمية في بلاغها المقتضب إنها ربطت الاتصال بـ"المتدخل"، الذي كان سبب تأخير صرْف أجور الأساتذة، "من أجل التعجيل بحلّ هذا المشكل في أقرب وقت". لكنّ الأساتذة المعنيّين استقبلوا توضيح الأكاديمية باستغراب، وذهب بعضهم إلى السخرية منه.

المهدي الزهاري، أحد الأساتذة أطر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة فاس-مكناس، قال إنّ الأساتذة يجهلون سبب تأخّر صرف أجورهم، التي من المفترض أن يتوصلوا بها يوم 31 يناير أو فاتح فبراير.

وقال المهدي الزهاري، وهو عضو التنسيقية المحلية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد لقرية بامحمد، في تصريح لهسبريس: "نحن لا نعرف مَن هو هذا الطرف الخارجي الذي تتحدث عنه الأكاديمية"، مضيفا: "بعض الأساتذة الذين لا يتوفرون على مؤونة في حساباتهم البنكية حصلوا على تسبيق من الأبناك، ونحن لا نفهم ما يجري، لأنه لا يمكن أن يحوز البنك أجرتك ويقدم لك منها تسبيقا. هذا غير منطقي".

في المقابل قالت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس-مكناس إنها أتمت جميع مساطر صرْف أجور الأساتذة قبل أسبوع من الموعد المحدد لصرْفها، "لكن حدث تأخر من جهة معيّنة، بسبب إجراء إداري بسيط"، وفق ما أفاد به مدير الأكاديمية، محسن الزواق.

وقال المسؤول ذاته، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن سبب تأخر صرف أجور الأساتذة أن "مسطرة صرْف أجور شهر يناير لم تكن عادية"، مضيفا أنّ الأساتذة "مبدئيا سيتوصلون بأجورهم غدا الثلاثاء".

وعاد تأخر صرْف أجور الأساتذة أطر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس-مكناس ليُحيي مخاوف عدم الاستقرار الاجتماعي في نفوسهم، وهو من الأسباب الرئيسية التي دفعتهم إلى خوض أشكال احتجاجية لازالت مستمر إلى اليوم، والمطالبة بإدماجهم في الوظيفة العمومية، أسوة بباقي الأساتذة.

في هذا الإطار قال المهدي الزهاري: "هذا هو السبب الرئيسي الذي دفعنا، نحن كتنسيقية وطنية للأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد، إلى الخروج إلى الشارع. مسؤولو الوزارة يتحدثون عن المماثلة بيننا وبين الأساتذة المرسّمين، ولكن أين هي هذه المماثلة؟".

وأردف المتحدث ذاته: "انتظام صرْف الأجور هو أبسط شروط المماثلة، وها هو هذا الشرط يضرب عرض الحائط، فالأساتذة الموظفون بموجب عقود لم يتوصلوا بعد بأجورهم، بينما الأساتذة الخاضعون للنظام الأساسي للوظيفة العمومية توصلوا بأجورهم منذ أيام".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (16)

1 - مجرد وجهة نظر الاثنين 03 فبراير 2020 - 20:16
بدأت اختلالات توظيف الاكاديمات تطفو ، القادم سيكون أخطر
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2 - said الاثنين 03 فبراير 2020 - 20:16
je suis avec eux concernant la transformation du contrat du CDD vers le CDI , ils cherchent la stabilité sociale et c'est leur droit, mai j'ai un problème en disant que les grèves pour améliorer la qualité de l’éducation
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3 - smail الاثنين 03 فبراير 2020 - 20:18
للحاقدين على الاساتذة والاساتذة كايضيعو لينا التلاميذ اش بغاو هادو مزال ياك ولاو اطر الاكاديميات امبقاش التعاقد اولات عندهم المماثلة مطالب خبزية ..... ما ردكم ؟؟
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4 - متابع الاثنين 03 فبراير 2020 - 20:18
و اين هي المماثلة و المطابقة التي تتبجح بها الوزارة في كل خرجاتها لا يعقل استاذان يقومان بنفس المهنة و في نفس المكان واحد تخلص و واحد خر مجرجرينو....
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5 - Saad الاثنين 03 فبراير 2020 - 20:21
هاذي هي نفس الحقوق لي كيقولوا فالإعلام
احسن عوانكم الاساتذة
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6 - Observateur الاثنين 03 فبراير 2020 - 20:21
الأجر مقابل العمل، هذا مبدأ أساسي يطبق في كل دول العالم. كم أتمنى أن يعود المتعاقس إلى وضعه الإجتماعي الذي كان يعيشه قبل التوقيع على عقد التعاقد
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7 - أستاذ فرض عليه التعاقد الاثنين 03 فبراير 2020 - 20:24
و ملي يقوم القضاء بالحجز على اموال شي مؤسسة عمومية بحال الاكاديميات ، باي باي رزقنا يمكن
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8 - أستاذ ومربي الأجيال الاثنين 03 فبراير 2020 - 20:27
التعاقد قضية شعب،
ولا يقتصر إسقاطه على الأساتذة فقط،
لأن الجيل القادم سيعاني إن لم نتصدى جميعا ضد مخططات الحكومة التي تتجه للخوصصة والتسليع في شتى القطاعات،
التعليم والصحة خط أحمر وقطاعان حيويان لا يجب المساس بهما.
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9 - السلام عليكم الاثنين 03 فبراير 2020 - 20:29
نريد إضراب مفتوح عاجلا غير اجل
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10 - عبدو الاثنين 03 فبراير 2020 - 20:31
أولا المضحك هو قولهم الذين فرض عليهم التعاقد ولكن في الحقيقة قبلوا التعاقد فكفى من المغالطات.
ثانيا يقومون بالإضراب وينتظرون الراتب الشهري كاملا وفي وقته. أي منطق هذا.
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11 - فرض علينا الاثنين 03 فبراير 2020 - 20:32
الوزير كاليك بلي التعاقد خيار استراتجي و
الناطق الرسمي للحكومة كاليك بلي التعاقد خيار دستوري (. وهل الدستور يدعو إلى التمييز بين المغاربة؟؟) .. خفت غي شي نهار يخرج أحمد التوفيق يكوليك بلي التعاقد حديث نبوي شريف. Hhhhhhhh .
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12 - الغاضب الاثنين 03 فبراير 2020 - 20:33
المال العام يجب أن يحظى و يستفيد منه الجميع...
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13 - متفرج الاثنين 03 فبراير 2020 - 20:36
انها السيبة من جهة المخزن. انه العبث بحياة المغاربة .انهم الاعداء على ما يبدو وكفى من الكلام الخاوي.
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14 - العشوائية الاثنين 03 فبراير 2020 - 20:37
فقاش مجا الخير ينفع ، الواحد يصبر و يقول إن شاء الله. الدنيا فانية
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15 - استاذ الاثنين 03 فبراير 2020 - 20:38
ماذنب الأستاذ المتعاقد متخلصش مع العلم أن الرسميين تخلصوا ف28 فشهر والمعاقدين اليوم 4 فشهر وباقي متخلصوش شنو غادي يقول لمول لكرا ملي يخرج فيه عينيه ويقولو عطيني رزقي واش باغي تاكلني ألمتعاقد ويتعرضلو مول الحانوت يقلو خلصني كيفاش غادي يشرحلو بان دولة تتلاعب بقوته والأخير تخرج فئه وتقولك الأساتذة شبعو خبز وزاغو وباغيين يضيعوا وليداتنا مع العلم أن وليداتهم تيدرسو ويقراو من أجل الحصول على الوظيفة العمومية سواء فتعليم ولا طب ولا الهندسة ولا الادرات والكارثة أن دولة ماضية في مأسسة التعاقد وتعميمه
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16 - رضوانلعلالي الاثنين 03 فبراير 2020 - 20:39
مزيان ديرين لضراب تتخلصوا انثم هم الرجال والله لو كان عندي منصب في الدوله والله حتى نترضكم جملا وتفصيلا تتضيعو ولادنا
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