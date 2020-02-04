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كاتب مغربي يطلق نداءً للانضمام إلى "ضحايا حكومة العدالة والتنمية"

كاتب مغربي يطلق نداءً للانضمام إلى "ضحايا حكومة العدالة والتنمية"
هسبريس – نورالدين إكجان
الثلاثاء 04 فبراير 2020 - 11:00

مُحاولة استجماع قواها، تمضي مجموعة من الشخصيات الثقافية والسياسية والنقابية إلى تأسيس ما تسميه "شبكة مغربية لضحايا حكومة العدالة والتنمية"، وتضم مختلف شرائح المجتمع "المتضررة" من إجراءات اتخذت في فترة تولي "البيجيدي" المسؤولية الحكومية على امتداد السنوات التسع الماضية.

وسارعت العديد من الشخصيات إلى مشاركة النداء الذي أطلقه الكاتب المغربي سعيد ناشيد، ويوضح فيه أن "الجبهة ترحب بضحايا كل القوانين والقرارات المجحفة التي اتخذتها حكومة العدالة والتنمية، علما بوجود قوانين بالغة الخطورة لا يعرفها إلا القليلون، وتم تمريرها في صمت احتيالي غير مبرر، وفق أسلوب الحيل الفقهية الذي يتقنونه ونعتبره لا يليق بدولة المؤسسات".

وأضاف النداء الذي نقله "مركز ناشيد" أنه "يشتغل في ضوء النهار، وبعيد عن التقية والكتمان"، مؤكدا "قرب إنشاء منصة خاصة على "فيسبوك" لتسهيل التواصل وتوسيع قاعدة النقاش"، وأن "المنخرطين يملكون النفس الطويل للمعركة، والأفق سيحمل جميع الخطوات التي سيتم اتخاذها".

وفي السياق أورد سعيد ناشيد، وهو كاتب مغربي في قضايا التراث والحداثة، أن "التجاوب مع المبادرة قائم من لدن العديد من الشخصيات وطنيا"، مشيرا إلى أن "جوهر النقاش هو توحيد المتضررين من حكومات حزب العدالة والتنمية"، ومعتبرا أن "بعضها كان الأسوأ في تاريخ المغرب، ثقافيا وسياسيا واقتصاديا".

وأضاف ناشيد، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية: "الانتخابات المقبلة لا تهمنا، وهي مفتوحة أمام الجميع، لكن بالنسبة لنا حساب الحصيلة مع "البيجيدي" لا يجب أن يغلق"، موردا أن "الشبكة منفتحة على جميع الهيئات والشخصيات، ويمكن أن تحتضنها مختلف المؤسسات"، ومسجلا أن "برنامج الاشتغال مفتوح أمام مختلف الاختيارات".

وأوضح صاحب كتاب "الحداثة والقرآن" أن "من يعتبر نفسه ضحية قانون أو إجراء فهو مدعو للانضمام"، مؤكدا أن "الدينامية ستسير بشكل واضح، ولا يمكن السماح بالركوب عليها"، ومبديا أسفه لـ"حجم الضرر الذي ألحقته الحكومتان المتتابعتان بالمواطنين، وذلك بتمرير قرارات لم تجرؤ أي حكومة على تصريفها".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (17)

1 - جرادة الثلاثاء 04 فبراير 2020 - 11:12
ان شاء الله اخر حقبة لهم في تسيير شؤون الدولة
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39
2 - abdelilah الثلاثاء 04 فبراير 2020 - 11:13
la stupidite n'a pas de limite. le monsieur a un probleme avec la religion et veut nous faire croire que les problemes du Maroc sont la consequence de 9 ans de gouveranance du PJD. la palce d ce type d'intelctuel c'est la poubelle de l'hitoire car ils nous prennent pour des imbeciles et des cons.
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-35
3 - م. ب الثلاثاء 04 فبراير 2020 - 11:16
هذه فكرة ممتازة ولكن وحتى نكون منطقيبن، يجب ان نضيف حكومات الاتحاد الاشتراكي و حزب الاستقلال.
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40
4 - امازيغ سوسي الثلاثاء 04 فبراير 2020 - 11:17
مبادرة تستحق اكثر من تشجيع . هكدا يجب ان يتعامل الشعب المغربي التكتل والتضامن لان لا طريقة اخرى لمواجهة هدا الاخطبوط من السياسيين الفاسدين الجاثم على صدورنا . هدا ان لم تكن وراء المبادرة حسابات شخصية ضيقة كالعادة .
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38
5 - bensaid الثلاثاء 04 فبراير 2020 - 11:18
اتمنى أن يزول حزب اللا عدالة و لا تنمية من الوجود. إنه حزب تمرير السياسة المخزنية.
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33
6 - ضحية التزمت السياسي الثلاثاء 04 فبراير 2020 - 11:18
إذا استثنينا حزب العدالة والتنمية بقيادتها وقواعدها وعرابها وكل من أبخس نفسه في خدمة هذا الحزب.... فكل الشعب المغربي ضحية هذا الحزب الذي كرس كل قواه لتحطيم هذا الشعب الأبي منذ توليه زمام الحكومة...
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33
7 - محمد الثلاثاء 04 فبراير 2020 - 11:20
انا من ضحايا قرار هده الحكوهة بخصوص ضريبة الأرض العارية اشتريت أرضا من العمران و خلصتها بالتقسيط والان عندي مشكلة مع هدا القرار لم أعد افهم شيء كيف غدي نجمع باش نبنيها دير مشكلة الراسي كنت مهني دبا كنشوف في آخر المطاف الدولة لكانة غادي تساعدنا بالسكن هي لي خرجت علينا وغادي تدي ليا الأرض ديالى لاني مبقاش عندي الاستطاعة باش نخلص هده الضربية التي لامعنا لها كان من المفروض تطبق على الاغنياء مشي على الفقراء
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38
8 - مغربي قح الثلاثاء 04 فبراير 2020 - 11:22
العدالة والتنمية لا تحكم وكل الوزارات السيادية نعلم من يتحكم فيها.لو انهم رجال هاد العدالة والتنمية يفكروا فهاد الشعب لي عطاهم ثقتو ويخرجوا فحالهم من الحكومة ويعطيوا التيساع للسياسة .
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28
9 - أمازيغي عربي مسلم الثلاثاء 04 فبراير 2020 - 11:26
يجب متابعة هؤلاء الأشخاص و ليس متابعة حكومة العدالة والتنمية لأن هؤلاء يريدون خلق فتنة في الوطن
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-28
10 - قارئ الثلاثاء 04 فبراير 2020 - 11:29
انا ضحية للتوقيت الصيفي ، وجميع اطفال المغرب الذين يستفيقون في الظلام ويقطعون المسافات الطوال
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27
11 - مواطن مغربي الثلاثاء 04 فبراير 2020 - 11:29
للأسف أن الأطفال لا يدركون السياسة ، و إلا كانوا من السبّاقين للانضمام هذه الحركة باعتبارهم من أكبر الشرائح المجتمعية المتضررة من تسيير حكومة النذالة و التعمية للشأن العام بعد أن أقرت هذه المحكومة الملعونة الساعة المشؤومة على مدار السنة ، فعانى الأطفال المساكين من اضطرابات في النوم و التغذية مما كان له تأثير سلبي كبير على صحتهم البدنية و النفسية و على تحصيلهم الدراسي ، خاصة تلاميذ التعليم الأولي .
اللهم خلصنا من تجار الدين إلى أبد الآبدين و لا ترفع لهم لواءا و لا نداءا يا رحمن يا رحيم .
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23
12 - لوفي الثلاثاء 04 فبراير 2020 - 11:29
حزب العدالة والتنمية مجرد أجير وموظف عند من يحكمون البلد.
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6
13 - عمر الثلاثاء 04 فبراير 2020 - 11:34
نطق عصفور ليولد جمل هههه وهل العدالة والتنمية والاحزاب تحكم ام ان في الامر نهج منظم ضد هدا الفريق هههه شر البلية ما يضحك على فكرة لست منتمي لاي حزب ولا اومن بالاحزاب
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10
14 - Max الثلاثاء 04 فبراير 2020 - 11:36
لماذا لم تكون ضحايا حزب الاستقلال السياسة لعبة قدرة للسياسيين الفاسدين
على كل حال جميع الأحزاب السياسية في المغرب فاشلة
انضرو و شاهدو جميع القطاعات الحكومية من صحة و أمنية و العدالة و الاقتصادية والاجتماعية والثقافية و تجهيز و و اختلالات بالجملة.

هناك كثير من ضحايا منذ استقلال إلى 2020.
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9
15 - Mohamed الثلاثاء 04 فبراير 2020 - 11:41
تحليل سطحي شئ ما. مشاكل المغرب عميقة وخطيرة وكل من حاول حلها سيصطدم بالحائط. لوبيات تستفيد من الفساد والقرارات الجائرة ولن تسمح لأحد أن يمس مصالحها. واللوبيات لا تتحكم فقط بالفساد الإقتصادي ولكن لها دور كبير في السلم الإجتماعي كذالك. إن تجرأ أحدهم، كيفما كان نوعه، للمس بمصالحها فإنها لن تتجرأ على إقصائه كيفما كان نوعه ومستواه. المشكل ليس مشكل حكومات. الحل بيد الشعب. ربوا أبنائكم على أمل أن يأتي التغيير في بضع سنين.
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6
16 - MAROCAINE الثلاثاء 04 فبراير 2020 - 11:42
في الحقيقة ليس في القنافد املس
كل الاحزاب فيها الصالح و الطالح لكن نسبة الطالح هي العالية في اعتقادي
تعليق على الصورة اريد تشبيههم بفرقة الدقايقية لكن احتراما لفرقة الدقايقية اللتي تدخل الفرحة على قلوب المغاربة في الافراح ساشبههم بكراكيز الخشب
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3
17 - مُــــــــواطنٌ مَغربِي الثلاثاء 04 فبراير 2020 - 11:45
كل قرارات هذا الحزب من قريب أو بعيد كانت سلبية على المواطن البسيط بالدرجة الأولى الذي يشكل النسبة الكبرى في هذا البلد مرورا بقانون الميكا الذي شرد اسرا وقانون الساعة المشؤومة التي اعتبرها كبيرهم زيادة في الخير.. ناهيك عن البلوكاج الحاصل في المدن التي يسيرونها وخير مثال ما يقع في العاصمة الاقتصادية
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7
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