24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

04/02/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5208:1913:4616:3919:0420:21
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. نقابة أطباء تحذر من "خصاص مهول" لمواجهة فيروس "كورونا" (5.00)

  2. أسرار رقم تسعة (5.00)

  3. حملة جهوية لطب العيون تنطلق من مدينة الصويرة (5.00)

  4. "العدالة والتنمية" يتهم وزارة الداخلية بالتضييق على جمعيات حقوقية (5.00)

  5. خدمة الإسعاف بجماعات زاكورة .. حضرت السيارة وغاب المستشفى (5.00)

قيم هذا المقال

1.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | عائلات "مغربيات داعش" تنشد التدخل الملكي للعودة إلى أرض الوطن‬

عائلات "مغربيات داعش" تنشد التدخل الملكي للعودة إلى أرض الوطن‬

عائلات "مغربيات داعش" تنشد التدخل الملكي للعودة إلى أرض الوطن‬
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 04 فبراير 2020 - 17:00

بينما تترقّبُ عشراتُ المغربيات المحتجزات في بؤر التّوتر تحرّكاً رسميا لضمان عودتهنّ إلى أرض الوطن، ناشدت التنسيقية الوطنية لعائلات العالقين والمعتقلين المغاربة بسوريا والعراق، الملك محمد السادس من أجل "التّدخل في قضية النساء والأطفال العالقين والمحتجزين والمعتقلين بكل من سوريا والعراق".

وتؤكّد السّلطات المغربية أنّ "280 مغربية رفقة 391 طفلا يوجدون في بؤر التوتر في الشّرق الأوسط"، مضيفة أن "هناك جهودا من المغرب للتدخل". بينما أوردت تركيا أنّها تحتفظُ بعدد من نساء "داعش" المغربيات اللواتي فررن من ويلات الاحتجاز والأسر في مناطق النّزاع.

وأوردت التّنسيقية الوطنية سالفة الذكر أنّ "هؤلاء يعيشون في ظروف قاسية ومزرية، تتجلى في الحرمان من أبسط مقومات العيش"، مشيرة إلى أن "الشباب عبّروا عن ندمهم الشديد، بعدما كانوا عرضة للاستغلال نظرا لحداثة سنهم وقلة وعيهم وتجربتهم"، وفق تعبيرها.

وتنتظر المغربيات العائدات من "داعش" إجراءات أمنية وقانونية عديدة من أجل ضمان إدماجهنّ وإعادة تأهيلهنّ اجتماعيا ومواكبتهن النفسية والصحية، خصوصا من خلال إدماج أطفالهن في المنظومة التربوية والتعليمية، وتسهيل حصولهن على الوثائق الإدارية اللازمة.

وكشفت التنسيقية ذاتها أن "الشباب الموجودين ببؤر التوتر بكل من سوريا والعراق أكدوا على تشبثهم بالثوابت الوطنية ونبذ العنف بكل أشكاله، معلنين عن رغبتهم في طي صفحة الماضي بكل مساوئها"، مناشدة الملك من أجل التدخل لإرجاع أبنائهم العالقين والمحتجزين إلى أرض الوطن.

ويبدو أنّ السّلطات التّركية تُنسّق مع نظيرتها المغربية في عمليات التّرحيل التي تحدثُ بين الفينة والأخرى لعدد من "الدّواعش" المغاربة، خاصة أنّ من بينهم أطفالاً ونساء؛ وهو ما يؤشّر على أنّ "باب العودة إلى الوطن بات مفتوحاً أمام عشرات المغربيات، خاصة أن تنظيم "داعش" يعيشُ آخر أيّامه بعد مقتل زعيمه أبي بكر البغدادي".

وتأوي مخيمات شمال شرق سوريا 12 ألف أجنبي، هم 4000 امرأة و8000 طفل من عائلات الجهاديين الأجانب، يقيمون في أقسام مخصصة لهم تخضع لمراقبة أمنية مشددة. وتجري الإدارة الكردية اتصالات مع دول أوروبية، بينها ألمانيا، لتسلم مواطنيها من عائلات الجهاديين.

وترفض دول إعادة مواطنيها، مثل فرنسا التي أعلنت أنها ستقوم على الأرجح بإعادة الأطفال اليتامى من أبناء الجهاديين الفرنسيين. وقد استعادت، في منتصف مارس من العام الماضي، للمرة الأولى، خمسة أطفال أيتام من سوريا. ومع هذا الوضع، يطالب الأكراد بإنشاء محكمة دولية خاصة لمحاكمة المعتقلين في سوريا.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - عادل الثلاثاء 04 فبراير 2020 - 17:07
مرحبا بكل مغربية لأرض وطنها شريطة إعادة الأمن الفورماتاج الفكري لكل مغربية منتمية لهذا الفكر الظلامي التكفيري، ورجالات المخزن قادرون على تأمين مراجعات فكرية لهؤلاء، ومرحبا بالجميع،...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
2 - الدكالي الثلاثاء 04 فبراير 2020 - 17:12
الله ايقاد الأمور و نتمنى خير إنشاء الله
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
3 - ملاحظ مغربي. الثلاثاء 04 فبراير 2020 - 17:12
هاته الداعشيات إذا دخلن للمغرب سيفرخن لنا الإرهابيين.. لهذا نحن كذلك نطالب من صاحب الجلالة أن لايسمح لهاته الداعشيات بدخول للمغرب لأنهم يشكلن خطرا كبيــــــــرا على أمن المغرب والمغاربة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
4 - سعيد الثلاثاء 04 فبراير 2020 - 17:16
الآن يناشدن الملك محمد السادس لماذا قبل أن يهاجرن إلى التنظيم الإرهابي لماذا لم يبلغن عن أزواجهن عن مخططاتهم الإرهابية قصد الالتحاق بالتنظيم الإرهابي داعش لماذا هجرنا رفقة ازوجهم وتقديم البيعة للارهابي البغدادي لماذا لم يبلغن السلطات الأمنية عن مايدور من كلام في بيوتهن مع ازواجهم قبل أن يهاجرو إلى داعش الآن يناشدن الملك محمد السادس نصره الله هذا يسمى تحايل أو اتمسكين نحمد الله اننا في مغربنا وفي دولتنا الحبيبة تحت حكم الملك وأمنه اللهم انصره وانصر كل رجال المخزن الذين يسهرون على أمن الوطن والشعب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
5 - جاد الثلاثاء 04 فبراير 2020 - 17:19
لمذا لا يثم اجراء حوارات معهم لمعرفة ان كانت داعش ثمثل الاسلام ام انها صناعة المخابرات الأمريكية كما يروج لها "أصحاب العالم يتىمر علينا" .؟!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
6 - مستغرب الثلاثاء 04 فبراير 2020 - 17:22
مايهمنا هم الأطفال لانهم لم يختارو ان يتواجدو هنالك وقد يحتاجون عملا كبيرا لإعادة إدماجهم نظرا لما عاشوه من كوابيس اغتالت طفولتهم البريئة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
7 - Hassan37 الثلاثاء 04 فبراير 2020 - 17:31
اكبر خطا هو عودة شردمة من الداعشيات الى الوطن فلن تفلح كل محوالة ادماجهن والمغربيات الداعشيات من اصعب المتعصبات.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
8 - mekkaoui moulay lhoussaine الثلاثاء 04 فبراير 2020 - 17:40
في الحقيقة يجب تقديم المساعدة لهم ولمن يرغب في الرجوع و التوبة .
الشرط الاساسي لقبول الدعوة هو الاعتراف بمن هو العقل المدبر لهذه الافكار الهدامة ، العامة يجهلون جهل تاما بالفقه و بالفقه المقاصد .
البحث عن علماء الفتنة اهم من العامة ، الكثير منهم عنده أمراض نفسية و السبب الثاني الجهل و الفقر و التبعية العمياء لغيرهم باسم الاسلام .
الاسلام اكبر من العصبية القومية و العصبية الطائفية و العصبية المذهبية و العصبية الحزبية و الجغرافية و العرقية .
الاسلام دين الامة المحمدية و دين الامم السابقة .
الاسلام عقيدة و شريعة ، العقيدة و وحدة عند جميع الانبياء و الرسل والشرائع تختلف في الكم و الكيف و الزمان .
مجرد راي .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
9 - امغار نا ريف توري توري الثلاثاء 04 فبراير 2020 - 17:43
بسم الله الرحمان الرحيم ( ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة ) صدق الله العظيم الجميع يعلم ان معظم الذين التحقوا بقوات داعش هم اميون وقد تم غسل ادمغتهم من خلال مافيا الاتجار بالبشر بعد ان وعدوهم بمستقبل زاهر ينتظرهم في كل من العراق وسوريا الغنيمة والسبايا اذا هم بقوا احياء والحور العين اذا ماتو والتحقوا بالمجاهدين كما يسمونهم واي جهاد ذلك الذي يذهب اليه الانسان من بلد ه الامن المستقر الذي لا يكن اي عداء لا للعراق ولا لسوريا ولا حرب بينه وبينهم اذن ان المغرر بهم ضعاف العقول سقطوا لقمة صاءغة في افواه عباد المال مافيا الحروب والانجار بالبشر فكان مصير اغلبهم الموت والاخرون زج به في السجون نحن كنغاربة لا نرضى لاخواننا هذا الذل والعار الذي يعانون منه رغم انهم مسؤولون عما يقع لهم ولن نسمح بتركهم سجتاء في سورياوالعراق خاصة النساء والاطفال لان ناءنا هن عرضنا واطفالنا فلذات اكبادنا وسوف نتوسل نحن كذلك لملك البلاد لمي يتدخل من اجل عودتهن هن واطفالهن وسوف نقوم باحداث صندوق طني للعاءدين سواء من المغرر بهم في تندوف او باقي اقطار المعمور وسوف تعمل جمعيات المجتمع للمدني بادماجعم في الحياة الامنة ونسال الله ان يتوب عنا اجمعين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
10 - قولوا والله!!! الثلاثاء 04 فبراير 2020 - 17:46
إدا كانت فرنسا استرجعت الأطفال وتخلت عن النساء
فإننا في المغرب سنفعل نفس الشيء لأننا دائما نتبع
ماما فرنسا.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 10 | عرض: 1 - 10

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.