منيب: مصادرة مقر "أوطم" تستهدف إتلاف تاريخ وذاكرة المغاربة

هسبريس - نورالدين إكجان

مُنفتحة هذه المرة على خيار التواصل مع الوزارات والمؤسسات الرسمية، قررت لجنة "إيقاف مصادرة المقر المركزي للاتحاد الوطني لطلبة المغرب" مراسلة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، من أجل "إبطال قرار الاستيلاء على المقر باستعمال القوة العمومية، المزمع تنفيذه يوم الجمعة المقبل".

المراسلة التي توصل بها الحسن عبيابة، وزير الثقافة الشباب والرياضة، ومحمد بن عبد القادر، وزير العدل، وأمينة بوعياش، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومحمد يعقوبي، والي جهة الرباط، أوردت أن "هذه المنظمة الطلابية العتيدة لازالت تحظى بالشرعية القانونية منذ أن تم رفع الحظر الإداري عنها عام 1978 إلى يومنا هذا".

وفي السياق ذاته، أوردت نبيلة منيب، الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، أن "الخطوة التي تمضي الحكومة نحوها مؤسفة"، مبدية اعتزازها بتاريخ وذاكرة المغاربة، ومشيرة إلى أن "كل ما يجري حاليا ليس وليد الصدفة على الإطلاق، ففي بداية الألفية الحالية طالبت هيئة الإنصاف والمصالحة بحماية الذاكرة، والحقيقة أنه يجري إتلافها".

وأضافت منيب، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "هدم كل ما له علاقة بالنضال مستمر على الدوام، والدليل أن السلطات في مدينة الحسيمة أقدمت على هدم المسجد الشهير، الذي اعتقل منه قائد الحراك ناصر الزافزافي، كما يجري كذلك هدم المقهى الذي يجتمع فيه القادة جميعا بالمدينة ذاتها".

وأكملت القيادية اليسارية: "الأمر يشبه كثيرا ما أقدم عليه الصهاينة في سعيهم إلى محو ملامح فلسطين، لكن ذاكرة الاتحاد الوطني لطلبة المغرب مستقرة بالأعماق، والمطلوب أن يتحول المقر إلى متحف مفتوح أمام الطلاب والباحثين"، مشددة على أن "الجيل الحالي مطالب بالمساهمة في حماية تاريخ المغرب".

يذكر أن لجنة "إيقاف مصادرة المقر المركزي للاتحاد الوطني لطلبة المغرب" شددت على "ضرورة إيقاف هذا التدخل السافر في الشؤون الداخلية للاتحاد الوطني لطلبة المغرب، وهذا التضييق الجديد على حرية الطلبة النقابية؛ ذلك أن الملف لازال رائجا أمام محكمة الاستئناف بالرباط منذ مارس 2017"، معتبرة أن "قرار مصادرة مقر "أوطم" يندرج في إطار تكريس الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان".

واستغربت اللجنة "أقوال وزير الثقافة والشباب والرياضة للصحافة عن عدم توفره على أي معطيات بخصوص هذا الملف"، متسائلة: "كيف يمكن لرئيس إدارة تسعى إلى مصادرة مقر منظمة طلابية عريقة مثل "أوطم"، ساهمت في النضال لأجل بناء مغرب الحرية والديمقراطية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية، أن يصرح بأنه لا يتوفر على أي معطيات حول هذا الملف؟".