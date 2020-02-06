24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|6
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:51
|08:18
|13:46
|16:40
|19:06
|20:23
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- الولايات المتحدة تكشف الإصابة 12 بفيروس كورونا
- إشهار السلاح يوقف جانحا هدد سلامة عناصر الأمن
- "كورونا" يسجل 70 حالة وفاة جديدة وسط الصين
- هزيمة طنجة أمام الحسنية
- إعفاء مدير الشركة الوطنية للمحروقات في الجزائر
حريم الباشا.. هكذا عاشت عشرات النساء في قصر الڭلاوي بمراكش (5.00)
تحويلات الجالية نحو المملكة تتجاوز 64 مليار درهم سنة 2019 (5.00)
- تبخّر حلم الغاز والبترول يدفع شركات أجنبية إلى مغادرة المملكة - (67)
- أغنى الأحزاب .."البيجيدي" يتصدر التنظيمات السياسية المغربية - (54)
- تحويلات الجالية نحو المملكة تتجاوز 64 مليار درهم سنة 2019 - (49)
- حريم الباشا.. هكذا عاشت عشرات النساء في قصر الڭلاوي بمراكش - (35)
- المنظمة العالمية للصحة: الإمكانيات المغربية قادرة على رصد "كورونا" - (35)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
"ضحايا تعسف الإدارة" يحتجون على وزير التربية
استنكرت "التنسيقية الوطنية للأساتذة ضحايا التعسفات الإدارية" ما وصفتها بـ"الأساليب القمعية التي تنتهجها الوزارة الوصية في معالجة الملفات المشروعة"، مطالبة بـ"بإسقاط كل أشكال التعسف الإداري التي اتخذت ظلما في حق الأساتذة، نتيجة ممارستهم حقهم في الإضراب الذي يكفله الدستور".
وطالب بيان للتنسيقية، توصلت به هسبريس، الوزارة المعنية بـ"إزالة العقوبات المتخذة في حق الأساتذة المضربين من ملفاتهم الإدارية"، منددا بـ"إقصاء الأساتذة ضحايا التعسفات الإدارية من المباراة التي تنظمها وزارة التربية الوطنية".
كما عبرت التنسيقية عن "تضامنها المطلق واللامشروط مع نضالات جميع الفئات التعليمية دون استثناء"، داعية كذلك الشغيلة التعليمية إلى "رص الصفوف والوقوف ضد كل الهجمات التي تحاول تفكيك الجسد التعليمي والمدرسة في هذا الوطن".
ولم يفوت الأساتذة "ضحايا التعسفات الإدارية" الفرصة دون مطالبتهم "جميع الإطارات النقابية بتحمل مسؤوليتها التاريخية في الدفاع وتبني ملفهم المطلبي المشروع والعادل"، مشيرين إلى "استعداد التنسيقية لخوض كل الأشكال النضالية من أجل إسقاط التعسفات المتخذة في حقهم''.