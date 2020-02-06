الشامي: تدهور خدمات الرعاية الصحية يشكل خطرا على الاستقرار

هسبريس - محمد الراجي

حذّر أحمد رضا الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، من تداعيات ضعف الرعاية الصحية المقدمة من طرف الدولة للمواطنين على استقرار الوضع العام في البلاد، حيث أصبح مطلب تجويد الخدمات الصحية يتصدر قائمة المطالب التي ترفع خلال الاحتجاجات الاجتماعية بالمغرب.

وقال الشامي في لقاء مفتوح نظمته مؤسسة الفقيه التطواني بمدينة سلا أمس الأربعاء، حول موضوع "الشباب المغربي كرافعة للتنمية"، إن اضطرار شريحة واسعة من المغاربة إلى العلاج في المصحات الخاصة، بسبب ضعف خدمات المستشفيات العمومية، "يمثل مشكلا حقيقيا حتى على الصعيد الأمني، لأن أغلب الاحتجاجات يحضر فيها مطلب الصحة بقوة أكثر من المطالب الأخرى؛ كالتعليم".

ويتوفر 18 مليون مغربي على التغطية الصحية، منهم أزيد من 11 مليونا يستفيدون من نظام المساعدة الطبية "راميد"، لكن "عدم تطوير البنية التحتية للمؤسسات الاستشفائية العمومية وتجهيزها وتزويدها بالأدوية يؤدي إلى تدهور وضعيتها، ما يدفع بالطبقة المتوسطة إلى هجرها واللجوء إلى المصحات الخاصة"، يقول الشامي.

وأضاف أن المغاربة ينفقون 60 مليار درهم في السنة على الصحة، أي ستة في المئة من الناتج الداخلي الخام، ثلاثون مليارا منها يدفعها المواطنون من جيوبهم مباشرة، معلقا على هذا الرقم بالقول "هادشي ما يمكنش".

"الصورة القاتمة" التي قدمها المسؤول المغربي عن وضع القطاع الصحي العمومي هي نفسها التي رسمها عن التقاعد، حيث أشار إلى أن عدد المغاربة الذين تجاوزوا ستّين عاما يصل إلى 6 ملايين ونصف مليون نسمة، 700 ألف شخص منهم فقط يتمتعون بالتقاعد، متسائلا: "هؤلاء يعتمدون على أسرهم حاليا، ولكن كيف سنتعامل معهم عندما تضعف الروابط الأسرية مستقبلا؟"

الشامي دقّ ناقوس الخطر أيضا فيما يتعلق بالأمن المائي في المغرب، حيث أشار إلى أن المعايير الدولية تقول بأنه حين تقلّ حصة الفرد من الماء عن 1700 متر مكعب في السنة، فهذا معناه أن الأمن المائي دخل مرحلة الاضطراب، وإذا انخفضت الحصة إلى أقل من ألف متر مكعب، فهناك نقص في الأمن المائي، وهي الحالة التي يوجد عليها المغرب، حيث لا تتعدى حصّة الفرد من الماء 600 متر مكعب في السنة.

الشامي تحدث بكثير من الصراحة مع ضيوف مؤسسة الفقيه التطواني، واختار أن يكون اللقاء معهم تفاعليا، وحرص على الإجابة على جميع الأسئلة التي طُرحت عليه، وقال جوابا على سؤال حول ما إذا كان المغرب قادرا على تحقيق التنمية بدون ديمقراطية: "بالنسبة لي، لا بد أن تكون هناك تنمية وديمقراطية معا".

رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أشار إلى أن هناك دولا نجحت في تحقيق التنمية بدون ديمقراطية، وأن هناك دولا ديمقراطية لم تحقق التنمية، "لكن اختياري أنا هو أن تكون التنمية والديمقراطية معا، لأننا وصلنا إلى مرحلة أصبح لدينا فيها اختيار ديمقراطي، ولا يمكن العودة إلى الوراء"، على حد تعبيره.

وجوابا على سؤال حول معيقات الانتقال الديمقراطي في المغرب، قال الشامي: "المشكل هو أن هناك بطئا في الآليات التي يجب أن تفعل، وهناك مشكل الحكامة في السياسات العمومية، وضعف التقييم والمتابعة".

وبخصوص تقييمه لما تحقق على مستوى التنمية، قال: "هناك تطور ملموس لكن ليس بالشكل الذي نريد"، مبرزا أن المدخل الأساسي لتحقيق النهوض التنموي هو تحرير طاقات المغاربة، وذلك بإصلاح التعليم أولا.

في هذا الإطار، علّق رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي على النتائج التي حصل عليها التلاميذ المغاربة في البرنامج الدولي لتقويم الطلبة (PIZA)، حيث جاؤوا في الرتبة 75 من أصل 79 بلدا، بالقول: "هذا الترتيب مؤسف".

كما انتقد مستوى كفاءة الأساتذة المغاربة، واستعرض نتائج بحث أجراه المرصد المغربي للتنمية البشرية سنة 2017 حول كفاءة المدرّسين المغاربة في القطاعين العمومي والخاص، أظهر ضعفا كبيرا في مهاراتهم، وعلّق على الأرقام التي قدمها قائلا: "فاقد الشيء لا يعطيه، وأنا لا ألوم الأساتذة، فهم غير مسؤولين عن مستواهم، وإنما المشكل في نظام التكوين".

وتحاشى رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إبداء رأيه في مسألة توظيف الأساتذة بالتعاقد، حيث تم توظيف سبعين ألف أستاذ بهذا النظام إلى حد الآن، لكنه قال إن هذه المحطة "كان ممكنا أن تكون فرصة لقلب المعادلة، وحسْم إصلاح المنظومة التعليمية، لكن ضيعنا هذه الفرصة".

وفيما يتعلق بالتعاطي مع المطالب الاجتماعية، قال الشامي إن الاستقرار عنصر مهم وأساسي، وبدونه لا يمكن تحقيق التقدم في أي مجال، قبل أن يستدرك بالقول: "لكن ينبغي أن نفرق بين الأمن وبين المقاربة الأمنية، فالأمن ضروري، ولكن علينا أن نبحث عن مقاربات أخرى وألا تكون المقاربة الأمنية هي الجواب عن المطالب الاجتماعية كحرية التعبير وغيرها".