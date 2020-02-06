سفيرة الاتحاد الأوروبي تزور مقر محكمة النقض

هسبريس من الرباط

استقبل مصطفى فارس، الرئيس الأول لمحكمة النقض الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، اليوم الخميس بمقر محكمة النقض، "كلوديا ويدي"، سفيرة الاتحاد الأوربي بالمغرب؛ وذلك في إطار تعزيز علاقات التعاون القائمة بين المملكة المغربية والاتحاد.

وبمناسبة هذا اللقاء، قدم فارس شروحا حول الأوراش الإصلاحية والمخططات الإستراتيجية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية في مجال الهيكلة والحكامة المؤسساتية والتخليق والتعاون والشراكة، وكذا تفعيل القوة الاقتراحية والاستشارية للمجلس من أجل تطوير منظومة العدالة، وأيضا تكريس الضمانات الممنوحة للقضاة وتطبيق المعايير.

كما أشار الرئيس الأول لمحكمة النقض إلى التنويه والتتبع الكبير للتجربة القضائية المغربية من طرف المنتظم الدولي في عدد من المناسبات واللقاءات الرسمية، مسجلا في هذا الصدد الرهان المشترك الذي يجمع المغرب والاتحاد الأوربي على العديد من المستويات، ومؤكدا في المقابل أهمية التواصل والتشاور بخصوص مثل هاته المبادرات والآليات العملية الجادة.

من جانبها، أعربت سفيرة الاتحاد الأوروبي عن سعادتها بهذه الزيارة الرسمية "ذات الدلالات العميقة"، مبرزة أهمية المغرب ضمن برامج عمل هياكل الاتحاد الأوربي، خاصة في مجالات التحديث والرقمنة وتطوير قدرات الموارد البشرية وتنزيل توصيات الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة.

الجانبان معاً عبرا على أهمية إرساء دعائم متينة لعلاقات التعاون القضائي بين المغرب والاتحاد الأوربي، معتبرين أن اتفاقية التوأمة المبرمة بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية والمجلس الأعلى للقضاء البلجيكي، التي تحظى بدعم الاتحاد الأوربي، والتي أعطيت انطلاقتها سنة 2019، "تعد لبنة مهمة للمضي قدما في تعزيز العلاقات الثنائية وبناء هذا الصرح القوي المتماسك".