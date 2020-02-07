24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

07/02/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5008:1713:4716:4119:0720:23
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. الملك يدعم "التسريع الصناعي" بتدشين "مدينة الابتكار" بأكادير (5.00)

  2. مدن المهن والكفاءات ترى النور .. والبداية من "سوس - ماسة" (5.00)

  3. هل يعمّق احتفاظ الأحزاب بأموال الدعم ظاهرة العزوف الانتخابي؟ (5.00)

  4. افتتاح معرض الكتاب (5.00)

  5. أكاديمية المملكة تحتضن منطلقات وتحوّلات المدينة في العالَم الإسلامي (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | اللجنة المشتركة: المعتقل السابق بنعمارة تلقى الدّعم

اللجنة المشتركة: المعتقل السابق بنعمارة تلقى الدّعم

اللجنة المشتركة: المعتقل السابق بنعمارة تلقى الدّعم
هسبريس من الرباط
الجمعة 07 فبراير 2020 - 09:05

في ردّها على تصريحات المعتقل الإسلامي السّابق مصطفى بنعمارة لجريدة هسبريس الإلكترونية، شدّدت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين على أنّه "انتقلَ من وضع المعتقل الإسلامي إلى المعتقل الإسلامي السابق"، مضيفة أن تفاعلها مع مطالب كل طرف "يخضع لمبدأ الأولويات والموازنات".

وأوردت اللجنة ذاتها، في بلاغ توضيحي توصلت به جريدة هسبريس، أنّ عملها "شمولي متكامل متوازن يخضع لمبدأ الأولويات في حدود المستطاع والمتاح"، مؤكّدة أنّ "المعتقل بنعمارة تلقى شخصيا من اللجنة المشتركة شتى أنواع الدعم الميداني والحقوقي والإعلامي وغيره، لتسليط الضوء على مطالبه".

وزادت الوثيقة المشار إليها: "لا يمكن العمل في اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين بدون مقابل، ولكن المقابل عند الله، وهو أعلى وأعظم شأنا من حطام دنيا زائلة؛ فاللجنة إطار حقوقي بنفس شرعي يحرك القائمين عليه قوله تعالى "وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْر"".

وقالت اللجنة إنّ "من بين الأهداف المسطرة التي تطالب بها على مستوى نضالها: جبر الضرر المادي والمعنوي عن كل أشكال الانتهاكات التي لحقت بضحايا هذه الاعتقالات التعسفية"، مستدركة: "إلا أن المعني بجبر الضرر هو الدولة وليست اللجنة".

وأوضحت اللجنة أنّها لا يمكنها مواساة المعتقلين الإسلاميين السابقين بمبالغ مالية وإيجاد حلول للظروف الاقتصادية للأرامل والمعتقلين السابقين، ولكنها تسعى منذ تأسيسها إلى "إطلاق سراح كافة المعتقلين الإسلاميين المسجونين ظلما وعدوانا دون تمييز أو تخصيص ووقف التجاوزات والانتهاكات التي تطال أبناء الحركة الإسلامية".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.