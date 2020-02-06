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في رسالة جديدة من السّجن .. الزفزافي يطالبُ بإعادة رفات الخطابي

في رسالة جديدة من السّجن .. الزفزافي يطالبُ بإعادة رفات الخطابي
هسبريس- عبد السلام الشامخ
الخميس 06 فبراير 2020 - 23:55

طالبَ ناصر الزّفزافي، القائد الميداني لاحتجاجات الحسيمة، الدّولة المغربية بـ"ردِّ الاعتبار لتاريخ بطل الرّيف عبد الكريم الخطابي، بإعادة رفاته والبدء في بناء حقل الذاكرة الحقيقية والاعتذار الرسمي عن السياسات الإقصائية والخطابات الرسمية وما رافقها من الإساءة والانتقاص عبر تجريم تاريخ الريف ورموزه ورجالاته".

وفي رسالة جديدة من السّجن، استحضرَ "أيقونة حراك الرّيف" الذكرى السّابعة والخمسين لوفاة الأمير عبد الكريم الخطابي، التي تمثّل "محطة توثق لمدى استمرارية الدولة المغربية في نهج سياسة الحصار الممنهج نحو الخطابي وفكره، ومضيها في تجريب كل السبل الممكنة لاقتلاع اسمه من الذاكرة والتاريخ لإحداث شرخ عازل بين حاضرنا وماضينا النير".

واعتبر قائد الاحتجاجات في الحسيمة، المدان بعشرين سنة سجنا نافذا، والقابع في السّجن المحلي بفاس، أنّ "ذكرى رحيل الأمير المجاهد مولاي محند لا تعبر فقط عن تأريخ تراجيدي لمأساة الموت لرجل عظيم كابد الظلم وجابهه، بل تعتبر تاريخ إدانة لاستمرارية عقلية إرادة الطمس وسياسة المسح التاريخي للدّولة التي تعمل على تطهير التاريخ من الرموز الحقيقية".

وعرّج الزفزافي في رسالته على "الحراك الرّيفي وتعامل السّلطات معه، إذ أبانت الدولة المغربية عن الفوبيا التي تلازمها في كل شيء مرتبط بتاريخ المقاومة ورموزها، وعبرت عن نزعة الإقصاء وهي تمنع تخليد ذكرى رحيل الخطابي".

وأشار الزفزافي إلى أنّ "محاولة شيطنة حراك الريف وصبغ أمجاده بألوان الفتنة والتآمر والتطبيل لشعارات المصالحة المزيفة لا تزيد إلا في توسيع هوة القطيعة، بالاستثمار في تهميش وتعطيل كل الأبعاد والاستدلالات التي من شأنها كشف الدسائس والمغالطات المجمعة في ما يسمى التاريخ الرسمي، وتحصين كل المسوغات التي بإمكانها هدم ونزع طابع الخرافة والصفة الهلامية".

وأكّد الزفزافي أنّ "ذكرى الخطابي تمثّل يوماً عظيماً على تشبثنا بضرورة إعادة كتابة تاريخنا الحقيقي وتمشيطه من كل أنماط التوهيم والتغليط والافتراء"، وزاد: "قبوعنا وراء الجدران الباردة ومحاولة عزل الريف قسريا وتشديد القبضة القمعية بتوظيف أدوات القوة لا تزيدنا إلا إيمانا بحقنا الطبيعي والكوني في الحرية".

وأورد المعتقل الرّيفي، في رسالته بمناسبة الذكرى 57 لرحيل محمد بن عبد الكريم الخطابي: "الحرية التي نستنشقها رغما عن أنف السجان وتطلعاته في إبقاء الخوف مهيمنا على الذات الجماعية والظلم طاغيا على مزاج الدولة المغربية وعقلها".

ودعا الزفزافي إلى "التعريف بسيرة وفكر الخطابي وجعله مرجعية للفكر التحرري كمنارة للمقاومة والوفاء، عوض محاربته ومحاولة تطويق مشروعه لتقوية مأسسة التاريخ المبني على الوهم والخرافة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (16)

1 - المحلل الجمعة 07 فبراير 2020 - 00:10
الزفزافي يريد إثارة المزيد من الغضب بين الريف و الدولة ...المشكل ليس بين هصا و ذاك ....ولكن الإستبداد ليس له وطن و لا لون ولا دين و لا انتماء لا سياسي و لا جغرافي
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-9
2 - عدنان الجمعة 07 فبراير 2020 - 00:18
اخي الزفزافي ، نضالك و مواقفك خاصة بك ، و انت حر قل ما شئت ، اصبحت رمزا مشهورا في الريف ، لكن نسيت حياتك ذهبت بين القضبان ، بعيدا عن اهلك و احبائك و اصدقائك . شبابك يضيع في حجرة من حجرات السجن. لكن لا تجعل عقلك يطير مع الريح ، و ان تطلب بان رفات الخطابي يدفن هنا او هناك او يرجع الى هناك او هناك.... فعبد الكريم الخطابي مات و شبع موت ، هو عند الله و ماعرفناش مصيره اين. خلاصة القول ديها فراسك و قول راسك يجمع راسو. راك في المغرب .... شكرا
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31
3 - Maher الجمعة 07 فبراير 2020 - 00:22
Un grand bravo à ce Monsieur zafzafi. رجل قل فيه الرجال.
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-22
4 - الشلح الجمعة 07 فبراير 2020 - 00:29
الله يهديك، الله يهديك والرجوع إلى الله و التقي الله "ومن يتقي الله يجعل له مخرجا و يرزقه من حيث لا يحتسب"
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27
5 - فيصل آيت الزناسن الجمعة 07 فبراير 2020 - 00:29
أكاد لا أجد تفسيرا منطقيا تعنت الدولة المغربية في فتح ملك حقوق الإنسان والحرية والديمقراطية لأن ذالك لا يشكل خطورة عليكم بل سيعطي المصداقية لكم ...التعليم كرمتموه في الحضيض والصحة كذالك ... لا يوجد شيء اسمه بحث العلمي ولا صناعة..ليست لدينا استراتجييات ولا نعتمد على صنع مستقبلنا من شخصيات ...ورجالاتنا هم في زنزنات من طرف دولتنا الفرعونية
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-30
6 - مولاي حفيظ العلوي الجمعة 07 فبراير 2020 - 00:31
عبد الكريم الخطابي رمز نضالي مغربي رفض ان يبايع أميرا حاكما لوجود الإمامة الشرعية وكان أميرا عسكريا فذا نفخر به ولم يكن قط انفصاليا بل كان يثوق لمغرب كبير موحد
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1
7 - jeojeo الجمعة 07 فبراير 2020 - 00:36
المقاوم هوى من يموت داخل وطنه وعلى وطنه ،ولين يتخلى على أنصاره وشعبه ، ولايهرب ولايستسلم ولايبيع الماتش
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1
8 - amin الجمعة 07 فبراير 2020 - 00:39
في الحقيقة انه ليحز في النفس المقاربة الأمنية التي تعامل بها المخزن مع مطالب الحراك ليس الريفي فقط بل مع نتغير و جرادة ... و بتخليد ذكرى و فاة المناضل الكبير عبد الكريم الخطابي نامل ان يتصالح النظام المخزني مع نفسه و يعترف بالأخطاء الذي قام بها طيلة السنوات ليس في حق الريف فقط بل كل المدن و الجهات التي تعاني التهميش و الإقصاء ! ان ما تم اخيرا من تعيين للجنة لإعداد برنامج تنموي جديد و عزل المسؤولين الذين فشلوا في إنجاز منارة المتوسط دليل على فشل الحكومات المتعاقبة على الاستجابة لصوت الشارع و كنا نامل ان بإنشاء الإنصاف و المصالحة سيقطع المغرب مع عقلية الاستبداد و الظلم لكن للأسف ما نراه اليوم لا يطمان بخير (للإشارة فقط نحن لا ننتمي لا لليسار و لا للإسلام السياسي( لاننا فقدنا الثقة في كل التنظيمات السياسة لاننا هي السبب في المأزق التاريخي الذي نعيشه اليوم .
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-4
9 - إبن المملكة الجمعة 07 فبراير 2020 - 00:42
شئتم أم أبيتم سيسجل التاريخ الزفزافي كحر إبن حر ... الخطأ الجسيم الوحيد الذي قام به هو إعطاء الطابع العرقي التعصبي لإحتجاجاته كلنا مغاربة و أي مواطن مغربي له الحق في التعبير عن غضبه من الأوضاع الموجودة في البلاد و لكن دون القول أنا ريفي أو سوسي أو عربي ... إحتج و دافع عن كل مظلوم و مقهور ستجد جميع الضمائر الحرة و الحية معك ...
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-2
10 - Amazighnarif الجمعة 07 فبراير 2020 - 00:48
زفافي سيظل رمز النظال رغم كل ما يقولونه ضده فهو دخل تاريخ من بابه الواسع. رجل بإسم الكلمة. رفض المساومة مع المخزن. و رفض بيع نفسه. ظل مناظل حر. سجن بعد أن عجز المخزن سيطرت عليه بكل وسائل .البلطجة ، الكذب ، النفاق المخزني، الإشاعات، إستعمال المساجد و.... و كثير . حتى وصلت قضيته العالمية و عرف وفضح المخزن و الظلم المخزن أمام العالم.
ستظل في قلوب المغاربة كلهم يا بطل.
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-4
11 - abou Saad الجمعة 07 فبراير 2020 - 00:49
نفس التكتيك منذ اعتقاله حيث كل أسبوع أو عشرة أيام يخرج علينا بالجديد والاثارة: إضراب عن الطعام. التعذيب.منع الجرائد. منع المكالمات مع الأسر . منع التطبيب. سوء التغذية. تعسف الحراس .التخلي عن الجنسية . نقض البيعة... وذلك بالتنسيق مع والده الزفزافي الكبير الذي يتاجر بالحراك الريفي. هذا الزفزافي تخلى عن الجنسية المغربية فلا ينبغي له أن يتوجه بالحديث للمواطنين.
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3
12 - رعد الجمعة 07 فبراير 2020 - 00:55
ها هو الزفزافي محكوم عليه ب20سنة و لا أحد يستطيع أن يقول كلمة فيه لكن مبدعون كيف تعطى للجزائرين دروسا في الحراك
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0
13 - برجوووق الجمعة 07 فبراير 2020 - 00:57
اولا نجهل طريفة خروج الرسالة من السجن .هل خطية أو فيديو او او ديو او مخطوط منسبوب للسجين الزفزافي..على العموم طلب المعتقل بنقل رفات الخطابي إلى المغرب لا فائدة منه بالنسبة للشعب المغربي ...الخطابي قضى نحبه كباقي الخلق .. وعلى العموم السجين يريد لفت الانتباه إلى حالته .. ويبدو أنه ما زال يؤمن انه بطل ويامر بنقل رفات الخطابي إلى المغرب...نسي انه أدى ثمن فاتورة مافيات الخارج التي استعملته كورقة لزرع الفتنة والانفصال ..نسي ان المافيات استخدمته للقيام بثمتيل دور في فترة معينة .. ونسي أخيرا أن الشعب المغربي فطن لما كان الزفزافي يسعى إليه في المغرب...وانه أصبح الآن سجين يحمل رقم تسلسلي كباقي السجناء اللذين قاموا بأعمال يعاقب عليها القانون .......اللهم لا شماتة....انشري هيسبريس وشكرا.
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3
14 - عبدالله الجمعة 07 فبراير 2020 - 00:59
هاذا لي كتب ليك هاذ الرسالة باغي فيك الخدمة لتغريقك في السجن.
يا غبي هاد الرسالة تعني بانك عرقي عنصري تحسب ان الريف ليس مغربيا وتزيدك الا حقد من الشعب المغربي.
والله الى رتاحنا من وجهك مدة هادي والله يهدي الاعلام يهنينا منك الى الأبد .
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3
15 - عبدالكريم بوشيخي الجمعة 07 فبراير 2020 - 01:00
اعتراف المغاربة ملكا و حكومة و شعبا بجهاد المرحوم عبدالكريم الخطابي يتجسد في شوارع و ازقة المدن المغربية و الساحات العمومية و بعض السدود و المدارس التي تخلد اسمه و تاريخه و في المناهج الدراسية ايضا و ربما هذا لا يعرفه المدعو الزفزافي بسبب اميته و فكره المحدود و ثقافته المنعدمة فلو طرحنا سؤالا على تلميذ في الطور الابتدائي او الاعدادي لحدثنا بادق التفاصيل عن تاريخ الخطابي و مقاومته للاستعمار الاسباني الذي كان يحتل شمال المغرب و عن كل المجاهدين المغاربة امثال محمد الخامس والزرقطوني و علال بنعبدالله و علال الفاسي و بنبركة وايت يدر فامثال الزفزافي هم من يحاولون شيطنة نضال عبدالكريم الخطابي و هو في قبره و استغلال تاريخه المشرق و تقمص شخصيته لكن شتانا بين هؤلاء و هذا الزعيم الذي فضل البقاء و الموت في القاهرة ليس كرها في وطنه المملكة المغربية الشريفة و انما لعشقة اجواء العاصمة المصرية التي كانت انذاك عاصمة لكل ثوار العالم و عاصمة السينيما و الفن و الادب و لو بقي على قيد الحياة الى يومنا هذا لاستقر في الرباط او البيضاء او الحسيمة و الناظور و نقل رفاته من القاهرة يهم عائلته وذويه و ليس الزفزافي
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2
16 - خالد الجمعة 07 فبراير 2020 - 01:01
تبين بانه متعصب الى اقصى درجة فحتى فرنسا لم تطالب المانيا بالاعتدار عن تسبب هتلر في قتل الملايين
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