الخزاعي ينبش ماضي المغرب عبر "ذكريات خالدة"

هسبريس من خريبكة

وقّع عبد الرحمان الخزاعي، رئيس جمعية الطوابع البريدية والمسكوكات والتحف النادرة، مساء الخميس بالمكتبة الوسائطية بخريبكة، باكورة إصداراته الفكرية المرتبطة بتاريخ المغرب.

وحاول عبد الرحمان الخزاعي، الذي اختار "ذكريات خالدة" عنوانا لكتابه الصادر عن مطبعة اللّوباوي، في 161 صفحة موزّعة على 81 جزءا، (حاول) تقريب ضيوف برنامج "لقاء الخميس بخريبكة" من مضمون الكتاب وأهم المحطات التاريخية التي عاشها والوقائع التي عاينها.

وقال الأستاذ هشام أودادس، في تقديمه للكتاب، إن "ذكريات خالدة" عبارة عن "سيرة ذاتية تتحدث عن حقبة زمنية من تاريخ المغرب، يتصفح القارئ يومياتها بملكات إنسان عاش في ذاك الزمان بحلوه ومره".

وأضاف المتحدث أن "الكاتب تناول جوانب من الماضي بعيدا عن النظرة التبخيسية التي تنظر بعين محتقرة، وبعيدا أيضا عن النظرة التي تقدس الماضي وتجعل من أيامه محافل واحتفالات وكأنه زمن مجد تليد أعقبَه حاضر فيه تخلّف شديد".

وأوضح أودادس أن "للكتاب قيمة تاريخية تؤرخ للمغرب من الناحية الاجتماعية والتربوية، وتنقل القارئ إلى عوالم من الماضي القريب للمغرب، وبالضبط تلك الفترة الانتقالية ما بين عهد الحماية والاستقلال".

يشار إلى أن حفل التوقيع جاء على هامش استضافة عبد الرحمان الخزاعي في "لقاء الخميس"، وهو نشاط ثقافي تقدّمه الأديبة نوال شريف بالمكتبة الوسائطية التابعة للمجمع الشريف للفوسفاط، وتستضيف فيه كُتابا وروائيين وأدباء وشعراء وفنانين.