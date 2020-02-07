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كُتّاب وآراء
موظفون يحتجون أمام مقر مكتب التكوين المهني
تخوض التنسيقية الوطنية المستقلة للموظفين حاملي الشهادات غير المحتسبة بمكتب التكوين المهني إضرابا عن العمل يومي 10 و11 فبراير الجاري، واحتجاجا أمام مقر الإدارة العامة بالدار البيضاء، للمطالبة برفع "الضرر" الذي ترتب عن عدم احتساب الشواهد التي تحصّل عليها الموظفون.
ويأتي الإضراب الوطني سالف الذكر في سياق البرنامج التصعيدي الذي أعلنت عنه التنسيقية، بحيث يتضمن تنظيم وقفات احتجاجية والدخول في اعتصام عن الطعام، بهدف تسوية الملف بشكل نهائي، عبر احتساب أعلى شهادة محصل عليها بأثر رجعي.
وسبق أن خاضت أطر التكوين المهني، خلال يناير المنصرم، اعتصاما وطنيا مرفقا بإضراب عن الطعام، من أجل إحقاق ما تصفه بـ"تجويد" خدمات مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، داعية إلى إعادة الترتيب داخل الإطار والصنف الإداري الموافق للشهادات الأعلى المحصل عليها.
وفي مقابل ذلك، تؤكد إدارة مكتب التكوين المهني أن مطلب التنسيقية "غير معقول ومخالف للقوانين والأعراف المعمول بها داخل الإدارات والمؤسسات العمومية؛ وهو ما أكدته المحاكم الإدارية ومحكمة الاستئناف في أزيد من 53 دعوى قضائية، تم التقدم بها منذ سنة 2011".