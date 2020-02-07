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الرئيسية | مجتمع | "البكالوريوس" ينطلق في شتنبر .. وقروض بنكية تنتظر الطلبة

"البكالوريوس" ينطلق في شتنبر .. وقروض بنكية تنتظر الطلبة

"البكالوريوس" ينطلق في شتنبر .. وقروض بنكية تنتظر الطلبة
هسبريس من الرباط
الجمعة 07 فبراير 2020 - 14:00

ينتظر أن تشرع وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي في إرساء نظام البكالوريوس الجديد، الذي سيتم اعتماده والعمل به في مؤسسات التعليم العالي بدءا من شتنبر من السنة الجارية.

وتتمثل الجوانب الرئيسيّة لهذا النظام، المعمول به في المؤسسات الجامعية الأنجلوساكسونية، في إرساء سنة تأسيسية تمكن من انتقال أكثر سلاسة للطلاب من التعليم الثانوي إلى التعليم العالي، مع "التوجيه وإعادة التوجيه الفعال للطلاب من خلال منحهم إمكانية مراجعة اختياراتهم خلال السنة الأولى".

وحسب الوزارة الوصية على القطاع، فإن تفعيل نظام البكالوريوس بداية الموسم الدراسي المقبل سيتم خلاله إدخال المهارات الذاتية في البنية البيداغوجية، بغية تسهيل إدماج الطلاب في سوق الشغل وتنمية مسؤوليتهم الاجتماعية وتمكينهم من تطوير قدراتهم التواصلية وحسهم النقدي وروح الجماعة والقيادة.

كما سيتم، وفق هذا النظام، "تعلم اللغات والثقافات الأجنبية وإحداث شهادات اللغات الأجنبية"، وكذا "إحداث نظام قروض بنكية للطلاب؛ وهو ما سيساهم في تعزيز الحركية الدولية للطلاب"، ناهيك على الانفتاح على مجالات تخصصية أخرى بما يثري المعرفة الثقافية للطلاب.

وحسب وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي، سيتم "تعزيز المهارات الرقمية للطلاب من أجل مواكبة الرقمنة المتنامية للمهن وسوق الشغل"، وتشجيع الطلاب على التشغيل الذاتي.

وسبق للوزارة المذكورة التأكيد، على لسان سعيد أمزازي، على أن المردودية الضعيفة لسلك الإجازة من بين الأسباب التي دفعت إلى اعتماد هذا النظام الجديد الذي يلغي الحصول على الإجازة في ثلاث سنوات المعمول به منذ 16 سنة؛ ذلك أن 16.5 في المائة من الطلبة الجدد في سلك الإجازة ينقطعون عن الدراسة في السنة الأولى، وتنخفض هذه النسبة تدريجيا لتصل إلى 8.1 في المائة في السنة الثالثة، علما أن مجموع المنقطعين عن الدراسة في الثلاث سنوات الأولى يصل إلى 37 في المائة.

كما يأتي اعتماد هذا النظام الجديد، الذي سيلغي النظام المعمول به حاليا، استجابة لمتطلبات المجتمع وسوق الشغل والارتقاء بمهارات الطالب، وليس الاكتفاء فقط بدراسة الحقول المعرفية التقليدية.

ويدرس الطالب في مجموع السنوات الدراسية الأربع 26 وحدة معرفية (مواد أساسية)، و8 وحدات في الكفايات الحياتية والذاتية، و6 وحدات في اللغات الأجنبية، و4 وحدات للانفتاح المتخصص، ووحدتين للانفتاح العام ووحدتين مخصصتين للمشروع المؤطر بدل واحدة المعمول بها حاليا (PFE).

ويعتمد النظام الجديد على نظام الأرصدة القياسية؛ 30 رصيدا لكل فصل، و60 رصيدا لكل سنة، و240 رصيدا بالنسبة إلى سلك البكالوريوس. ومنح هذا النظام أرصدة متساوية للوحدات المعرفية، ووحدات اللغات بـ6 أرصدة لكل وحدة منهما.

ومعلوم أن القانون الإطار للتعليم نص على ضرورة اعتماد نظام بيداغوجي يستجيب لمتطلبات التنمية الوطنية، وينفتح على التجارب الدولية، مع توفير الوسائل والإمكانات المناسبة لتطبيقه وتطويره بكيفية مستمرة ودائمة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - امين الجمعة 07 فبراير 2020 - 14:20
نظام انكلوساكسوني غير فالجامعة ؟ و ماذا عن التعليم الأولي (المهم جدا)، الإعدادي والثانوي ؟
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6
2 - مفهمت والو الجمعة 07 فبراير 2020 - 14:27
مفهمت والو .المرجو أن يتفضل احد الفاهمين بالشرح ولكم جزيل الشكر والامتنان.
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4
3 - فرانز كافكا الجمعة 07 فبراير 2020 - 14:28
بعد اﻹنتخابات القادمة سيصعد وزير آخر للتعليم و يلغي النظام اﻷنجلوساكسوني و ينزل على الطلبة و اﻷساتذة بالنظام الجابونولسي ثم يأتي وزير آخر و يلغي النظام الجابونولوسي و يطرح النظام اﻹسبانولوجي و هكذا دواليك إلى أن نحصل على شعب قوس قزح
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12
4 - جمال بدر الدين الجمعة 07 فبراير 2020 - 14:34
وبعد أن صدعت حكومة بنكيران وصنوتها حكومة العثماني بالإنجازات الخطيرة التي حققتها كلما اندفعت إلى الحديث عن حصيلتها ومنجزاتها، واليوم ينكشف المستور والكذب والنفاق السياسي، ويتبين أن الطلبة ليس لهم نصيب في المنح وإنما أصبحوا ككل المغاربة عليهم أن يستجدوا القروض لاستكمال دراستهم...هذه هي الإنجازات الحكومية...والباقي سيأتي بإذن الله تعالى...
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3
5 - Hamidlbamid الجمعة 07 فبراير 2020 - 14:35
الدولة المتقدمة تقدم لأبنائها المنح و المال لمساعدتهم على استكمال دراستهم وحنا يهرسونا بالقروض،،،،
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2
6 - عبد الجليل الجمعة 07 فبراير 2020 - 14:36
المرجو البحث عن اسباب أخرى التي تؤدي للانقطاع عن الدراسة هناك طلاب يحصلون على نقط لا يستحقونها اما نقط ضعيفة لطلاب مجدين و اما العكس الانقطاع بسبب الفساد و التسيب الدي يعرفه القطاع
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3
7 - متتبع الجمعة 07 فبراير 2020 - 14:39
أعتقد شخصيا أن هذا النظام ستكون له نتائج إيجابية:
- ستكون هناك قطيعة مع ما هو فرنكوفوني
- سيمكن الطلبة من الانفتاح على المعرفة الاصلية المكتوبة بالانجليزية.
- سيعطي قيمة أكبر للشهادة دوليا و التي تسمى BA أو Bachelor of Arts
- سيقوي التوازن العاطفي و النفسي للطالب من خلال الوحدات الثمان حول المهارات الذاتية.
لكن ينبغي على أطر التدريس مواكبة الجديد لكي لا يكون هناك تباين بين المادة و عقلية الاستاذ.
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