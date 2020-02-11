"تحالف لئيم" بين العمى والفقر يحوّل حياة أسرة وزانية إلى جحيم‬

أيوب صدور من وزان

لم يمهله القدر طويلا لتحقيق أحلامه البسيطة، فتبددت طموحاته وكل أمانيه؛ فجأة وبدون سابق إنذار حل الظلام، حاول النظر من حوله فلم يبصر سوى السواد، لم يستطع أن يتحرك خطوة واحدة دون أن يمد يده ليتحسس طريقه في هذه العتمة أو مسنودا من طرف أحد أقربائه..باحثا عن نور بدده سواد المكان، تعثر هنا وهناك، ومرت عليه لحظات عصيبة، لكنها ظلت مؤقتة، فأحس بنعمة البصر، ولم يعد يحمل من تلك الأيام سوى ذاكرة حبلى بالمعاناة والألم والأمل في معاودة الإبصار والخروج من سواد ظلام مستمر.

اشتد عليه الحِمل ولم يجد غير خالقه ليشكي له همه وألمه؛ فالرجل، الذي كان مواظبا على الاشتغال عاملا مياوما، أضحى ضريرا لا يقوى على تحمل المزيد. أحمد الواجري، البالغ 39 سنة، والذي يعمل ميكانيكيا، كان يعيش حياة عادية قبل أن تنقلب رأسا على عقب..فمن كان يصلح أعطاب السيارات والمركبات بمدينة وزان، أضحى ضريرا وأجهض العمى ما تبقى من أحلامه وطموحاته، وجعل منه عاطلا كفيفا ملازما لحجرته الصغيرة فوق سطح منزل.

بصوت مخنوق يصعب معه التقاط الكلمات، يعبر الأب لطفلين لم يفرح برؤية أحدهما عن المعاناة التي يعيشها كل لحظة، لجريدة هسبريس، قائلا: "كانت أحلامي كبيرة، وكنت أتمنى أن أستمر في العمل لأعيل أسرتي، لكن الآن تبددت تلك الأحلام، وأصبحت جثة هامدة غير قادر على الحراك، وعالة على نفسي بعدما فقدت نعمة البصر".

وسط غرفة ضيقة فوق سطح منزل عتيق بحي فلسطين في مدينة وزان كان لقاء هسبريس بأحمد.. مظاهر الفقر والحرمان بادية من بعيد، إذ لا يحتاج المرء إلى التحديق طويلا ليعرف ما يدور في دواخل أفراد هذه الأسرة من آهات.. قسمات وجوههم تقول كل شيء وغياب الأثاث عن المنزل يوحي وكأن الأسرة تعيش في عصور غابرة.

وأضاف المتحدث وهو يغالب دموعه: "ليس هناك إحساس أبشع من ألا ترى طفلك الصغير"، مؤكدا أنه لم يتخيل أن فترة العلاج ستطول بعدما أخبره الأطباء بأن عصبه البصري تضرر بصورة بالغة، ما قد يحرمه من الرؤية مرة أخرى.

لم يستسلم أحمد كما لم تستسلم أسرته رغم الفاقة، فصال وجال بين المشافي والمصحات من تطوان إلى المستشفى الجامعي السويسي بالرباط، وصولا إلى الشيخ زايد بالمدينة ذاتها، غير أن كل التحركات باءت بالفشل، إلا أن أملا ظل يحدوه ويسكن قلبه كلما غادر غرفته الضيقة لمعاودة الإبصار.

"كنحس بحرارة فقلبي وعندي أمل.. بغيت نشوف ولادي.. كنحس بالأشعة ديال الشمس فعيني"، يقول أحمد، قبل أن يضيف: "هذا ما دفعني إلى طرق باب المحسنين ومناشدة كل من بإمكانه مد يد العون لتوفير مصاريف العلاج حتى أتمكن من استعادة بصري والعودة إلى العمل لتدبر مصاريف تربية الأطفال وأعيش بينهم بشكل طبيعي"، وإلى ذلك الحين يمضي لياليه في الظلام الدامس متكئا على عكاز طبي.