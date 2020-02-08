النيابة العامة تطلق خدمة "الشكاوى الإلكترونية"

هسبريس من الدار البيضاء

أعلنت رئاسة النيابة العامة إطلاق خدمة "الشكاوى الإلكترونية" عبر الموقع الإلكتروني للمؤسسة، التي ستمكن المواطنين من تقديم شكاياتهم وتتبع مآلاتها.

وأطلقت رئاسة النيابة العامة، على هامش فعاليات المعرض الدولي للنشر والكتاب بالدار البيضاء، هذه الخدمة التي تعد من الخدمات التي تسهل التواصل مع المواطنين والنيابة العامة.

وأكد الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة، هشام بلاوي، خلال الإعلان عن هذه الخدمة، مساء الجمعة، بمعرض الكتاب، أنها موجهة إلى المواطنين المغاربة والأجانب المقيمين بالمغرب وكذا الجالية المغربية المقيمة بالخارج، لتسهل لهم تتبع شكاياتهم ومآلها.

وحسب الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة، فإن الخدمة الجديدة ستمكن المواطنين من وضع شكاياتهم وتتبع مآلها عن بعد، من هواتفهم المحمولة ومكاتبهم، انطلاقا من الموقع الإلكتروني للمؤسسة.

وأوضح المسؤول برئاسة النيابة العامة أن خدمة "الشكاوى الإلكترونية" تندرج في إطار تسهيل ولوج المتقاضين إلى العدالة، وكذا ضمن "الاستراتيجية التي تنهجها مؤسسة رئاسة النيابة العامة لتكون قريبة من المواطنين وتتفاعل معهم بشكل فوري".

وقدم بلاوي شروحات حول الخدمة الجديدة، مشيرا إلى كونها "مرتبطة بخدمة التواصل مع المشتكي عبر الرسائل النصية القصيرة بما يمكن من إخباره بمآل شكايته والاطلاع على ذلك عبر الموقع".

هذا، وتشارك لأول مرة رئاسة النيابة العامة، تحت شعار "نيابة عامة مواطنة"، بالمعرض الدولي للنشر والكتاب، بعد نقل الاختصاصات إليها، حيث ستقدم على مدى أيام المعرض عروضا وحلقات نقاش، إضافة إلى الخدمات التي تقدمها النيابة العامة.