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كُتّاب وآراء
ترويج الأدوية يثير الجدل بين الصيادلة والبياطرة
ذكرت النقابة الوطنية للأطباء البيطريين الخواص أنها تابعت بكثير من الاستغراب "التصريحات المجانبة للصواب لأحد مسؤولي كونفدرالية نقابات الصيادلة، والتي یصر فیھا على التدلیس على الرأي العام من خلال ربط البیع غیر القانوني لبعض الأدویة البیطریة المھربة في الأسواق الأسبوعیة بممارسة الأطباء البیاطرة للصیدلة البیطریة في عیاداتھم وفق القانون 21 - 80 المتعلق بممارسة الطب البیطري والجراحة والصیدلة البیطریة بصفة حرة والقانون 17 - 04، الذي یعتبر بمثابة مدونة الأدویة والصیدلة".
وأكد التنظيم النقابي في قطاع البيطرة، في بيان توصلت به هسبريس، أن "ممارسة الطبیب البیطري للصیدلة البیطریة ھي حق قانوني أصیل، وجزء لا یتجزأ من عملیة تأطیر مربي الماشیة وتتبع الحالة الصحیة الحیوانیة، فالتأطیر الصحي البیطري ھو الإجراء الوحید الذي یمكن من تحدید صلاحیة المنتج الحیواني للاستھلاك الیومي للمواطن المغربي".
وأوضح البيان أن "الطبیب البیطري ھو المخول له، بحسب تكوینه الأكادیمي، صرف الدواء البیطري وتتبع مساره عند الحیوانات، ویكفي أن نذكر ھنا أن البرنامج الدراسي للأطباء البیاطرة یمتد على الأقل لست سنوات، تشمل تكوینا عالیا ومكثفا حول الأمراض الحیوانیة وجمیع العلوم التي تضبط استعمال الدواء البیطري".
وفي السياق نفسه، أضاف الأطباء البیاطرة، في بيانهم، أنهم "یقومون بصرف الدواء في إطار القانون، وذلك بعد معاینة الحالة المرضیة أو في إطار التتبع الصحي البیطري لضیعات الإنتاج، كما أن الدواء البیطري ھو حلقة مھمة في عملیة الحفاظ على الصحة الحیوانیة وممارسة الطب البیطري، وھو كباقي موارد العیادات البیطریة خاضع لكافة الضرائب المنصوص علیھا في القانون المغربي".
النقابة الوطنية للأطباء البيطريين الخواص أوردت في معرض بيانها أن "ممارسات بعض الصیادلة، من قبیل صرف أو استعمال الأدویة البیطریة بدون وصفة طبیة، ھي أفعال لا مسؤولة تھدد الصحة العامة البیطریة، بمفھومھا الواسع الذي یشمل الإنسان والحیوان"، داعية ممثل الكونفدرالیة إلى "إیجاد حلول حقیقیة لمشاكل منخرطیھا، عوض نھج سیاسة الھروب إلى الأمام وتحمیل قطاع الصیدلة البیطریة المسؤولیة"، كما دعت وزارة الفلاحة إلى "تشدید المراقبة في الأسواق ومنع صرف الدواء البیطري دون وصفة طبیة بیطریة".
هسبريس ربطت الاتصال بكونفدرالية نقابات الصيادلة بالمغرب، عبر البريد الإلكتروني، فردّت على ما جاء في بيان النقابة الوطنية للأطباء البيطريين الخواص بتوضيح أشارت فيه إلى أنها تُطالب فقط بـ"تطبيق القانون بحذافيره"، وأنها تحارب "بعض الأطباء البيطريين الذين يفتحون صيدليات داخل عياداتهم".