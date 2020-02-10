دراسة: مستوى التدين لا ينعكس على مردودية العمل عند المغاربة

ميمون أم العيد

في كل حي مسجد أو أكثر، ومساجد المغاربة تعج عن آخرها بالمصلين الذين يضطرون أحيانا للصلاة فوق الإسفلت متحملين بذلك الحرارة والرياح والأمطار في صبر وتحمل منقطع النظير.

الأذان يصدح في كل وجهة ويسمع من كل دار، ومظاهر تَدَيّن المغاربة كثيرة ويعبرون عنها في أقوالهم وأدائهم لبعض المناسك والشعائر الدينية، سواء بشكل يومي أو في المناسبات الدينية مثل رمضان والعيدين وغيرها.

لكن هل ينعكس هذا التدين مردودية في الشغل والأعمال؟ وهل المتدين المغربي يكون بالضرورة عنصرا أكثر إنتاجية في عمله اليومي بشركته أو إدارته؟ هذا ما تحاول دراسة حديثة أجراها خبراء مغاربة الإجابة عنه.

ففي دراسة حديثة أجراها باحثون مغاربة شملت 227 شخصا متطوعا يشتغلون في قطاعات حكومية وغير حكومية، بينت أن التدين والروحانية التي تتخذ شكل التصوف لا يعكسان المردودية في العمل.

الدراسة، التي أشرف عليها فريق بحثي بقيادة كل من الدكتور محمد أمين بلامبو، أستاذ بجامعة ابن طفيل، والدكتور عبد الرحمان حاسي، أستاذ بجامعة الأخوين، خلصت إلى نتائج لا تعكس ما يوجد في سياقات أخرى في علاقة تدين الناس بمردوديتهم في العمل وإنتاجيتهم.

وحسب هذه الدراسة التي خلصت إلى أن المتدينين المغاربة ليسوا بالضرورة أكثر مردودية في أعمالهم وأهم إنتاجية، فإن الهدف من هذا العمل هو التحقق، في البلدان ذات التدين القوي، من العلاقة المحتملة بين التدين والروحانية والأخلاق الإسلامية في العمل مع أداء المتعاونين، حيث تؤكد نتائج هذه الدراسة "وجود رابط مهم بين أخلاقيات العمل الإسلامي والأداء. ومع ذلك، فإن التدين والروحانية ليس لهما تأثير مباشر على الأداء الوظيفي".

أما العوامل المفسرة لهذه النتائج فهي، حسب الدراسة نفسها، "أولا التحولات القيمية للمجتمع المغربي التي تجعل منه مجتمعا ما بعد تقليدي. في الواقع، إن سمة المجتمعات ما بعد التقليدية هي أنها تعيش في هياكل تنتمي إلى الحداثة ولكنها تعتمد على القيم التقليدية".

وقد وضحت الدراسة نفسها أن "الثقافة المغربية تتميز بحضور كبير للتقاليد ولكن دون إنكار الانتماء إلى الحداثة، أي أن التمثلات والعلاقات تعطي أهمية لرموز الهوية على حد سواء مع التعايش بين الرموز الحديثة"، و"يأتي هذا التعقيد من التقاطع بين الماضي والحاضر، بين التقاطع بين البلدي والرومي، بين التدين واللامبالاة الدينية، بين العلمانية الحقيقية وخطاب الانتماء الديني، مما يدل على التعقيد الثقافي لمجتمعات ما بعد التقليدية".

أما العامل الثاني، فيرجع بالأساس إلى ما سماه الباحثان بــ"الانقسامية"، أي أن "الفرد نفسه في مواقف يكون لديه فيه نقاط ربط حسب مستوى التجزئة أو المجال الاجتماعي. وبهذا المعنى، يمكننا القول إن الفرد، على الرغم من إظهاره درجة عالية من التدين، فإن هذا التدين يقتصر على المجال الشخصي والخاص ولا يتعداه إلى ميدان العمل"، حيث "سيتولى المنطق البراغماتي. لذلك، هناك شكل من أشكال الاستقلال الذاتي للمجالات كل مجال يحفز منطقا مختلفا ويتخذ نوعا من التسلسل الهرمي للمسافات وفق تحديات المجال".

وعن أهمية هذه الدراسة، قال محمد أمين بلامبو، في تصريح لهسبريس الإلكترونية، إن "نتائج هذا العمل ستكون لها آثار نظرية مهمة. ففي الواقع، غالباً ما تفترض الأدبيات المهتمة بالسياق المغربي، دون التحقق التجريبي، التأثير الإيجابي للتدين والروحانية في العمل". مردفا "يسمح هذا العمل بتفنيد هذا الافتراض بإظهار أن المتعاون المغربي يتصرف بطريقة انقسامية في مجالاته الاجتماعية المختلفة في علاقته مع مسائل التدين. كما يمكن أن يؤدي الانتماء إلى مجتمع يمر بمرحلة انتقالية بخصائص مجتمع ما بعد تقليدي إلى تفاقم هذه الصفة".

أما عن جدية الموضوع، يورد المتحدث نفسه: "في هذا العمل استخدمنا طريقة كمية تعتمد على طرق المعادلات الهيكلية لاختبار العلاقة بين المفاهيم المختلفة".

ويضيف بلامبو "مع ذلك، فإن هذا العمل يعاني من قيود أساسية متعلقة بإطار أخذ العينات. استخدمنا عينة في غياب قاعدة بيانات للطرق الاحتمالية كما ركزت على أطر تمارس مسؤوليات عليا في التنظيمات".

ولم يفت الباحث أن يؤكد في التصريح ذاته أنه "في عملنا المستقبلي، سيكون من الحكمة توسيع إطار أخذ العينات ليشمل مستويات أقل من الإشراف، ولكن أيضًا بيئات عمل الشركات مثل الشركات الحرفية أو الشركات الصغيرة جدًا التي يمكن أن تؤدي إلى نتائج أكثر مختلفة".