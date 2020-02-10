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كُتّاب وآراء
رواق السلطة القضائية يناقش "إشكاليات الشيك"
تتواصل أشغال اللقاءات التواصلية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ضمن فعاليات المعرض الدولي للكتاب في نسخته السادسة والعشرين تحت شعار "العدل أساس التنمية الشاملة"؛ فقد شهد رواق المجلس، الأحد، تنظيم لقاء تواصلي مع زوار المعرض حول موضوع "الأمن المالي في ضوء قرارات محكمة النقض: إشكاليات الشيك".
أطر اللقاء الأستاذان عبد الإله حنين، رئيس القسم الثالث بالغرفة التجارية بمحكمة النقض، والمصطفى هميد، مستشار بالغرفة الجنائية بمحكمة النقض.
وقدم المتدخلان آخر التوجهات القضائية لمحكمة النقض بخصوص عدد من الإشكالات المثارة على مستوى المحاكم بخصوص التعامل بواسطة الشيك، لا سيما تلك المتعلقة بمدى إلزامية الاستماع إلى ساحب الشيك قبل تحريك الدعوى العمومية، والإشكاليات المرتبطة بتوقيع الشيك على بياض.
وتناول الأستاذان أيضا مصير الشيكات الموقعة باسم الأشخاص المعنويين، والغرامات المالية المحكوم بها في إطار الدعوى العمومية، والإشكاليات المرتبطة بالاختلاف في بيانات الشيك للعموم، وعلاقة المستفيدين من الشيكات بالأبناك عند مواجهتهم ورفضهم استخلاص قيمتها بعلة وجود أخطاء مادية.