مهنيو العدل يراهنون على تحسين مستوى التقاضي

هسبريس - محمد لديب

أورد مهنيو العدل بالمغرب أن توسيع شبكة المحاكم سيساهم بشكل كبير في الرفع من نجاعة منظومة التقاضي والعدالة بالمملكة، عبر تقريب مؤسسات التقاضي من المواطن وتوسيع دائرة انتشارها بمجموع التراب الوطني.

وأثنى مسؤولو المجلس الأعلى للسلطة القضائية على برنامج تطوير البنية التحتية، وإنشاء مجموعة من المحاكم الجديدة بالمملكة، الذي تقوده وزارة العدل.

وقال مصطفى الإبزار، الأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، إن من شأن هذه المحاكم الجديدة أن تعزز من نجاعة جهاز القضاء بالمملكة، خاصة في ظل الاستقلالية التي أصبحت تتمتع بها هذه السلطة في الوقت الراهن.

وشدد الأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، خلال لقاء نظمته السلطة القضائية بمعرض الكتاب بالدار البيضاء، على أهمية تأهيل البنية التحتية المعلوماتية للمحاكم المغربية التي تشرف عليها وزارة العدل.

ويهدف برنامج وزارة العدل الخاص بتطوير البنية التحتية إلى عصرنة أساليب الإدارة القضائية من خلال عقلنة تدبير مواردها البشرية والمادية واللوجيستيكية، والتركيز على استخدام التكنولوجية الحديثة.

كما تسعى الوزارة من خلال هذا البرنامج إلى النهوض بالبنية التحتية للمحاكم لتوفير وضعية ملائمة للعمل والتقاضي، حيث يهدف البرنامج إلى توفير البنايات وتجهيزها، وتوفير البنية التحتية المعلوماتية، ونجاعة تدبير الموارد البشرية، والرفع من نجاعة الأداء الإداري وتعزيز المراقبة.

ويؤكد المسؤولون أن هذا البرنامج سيساهم بشكل كبير في توفير فضاءات ملائمة لحسن سير العمل القضائي، سواء على مستوى البنايات أو التجهيزات.

وفي ما يخص تدبير الموارد، يركز البرنامج على ضمان تغطية مثلى للموارد البشرية على مستوى المحاكم، والاهتمام بالتخصصات النوعية، وتوفير تكوين جيد وفعال، والتركيز أيضا على كل ما هو مرتبط بالأداء الإداري وتعزيز المراقبة، حيث تسعى الوزارة إلى تحسن أدائها المرتبط بتدبير المشتريات عبر الصفقات العمومية، وتعزيز مراقبة الحسابات والصناديق ووحدات التبليغ والتحصيل.