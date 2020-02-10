مجلس حقوق الإنسان يفتح نقاش القانون الجنائي ويكرم المشيشي

هسبريس من الدار البيضاء

مُستعيدا أشرطة الماضي، ومنفتحا على سجالات الحاضر، استقبل المجلس الوطني لحقوق الإنسان في رواقه بالمعرض الدولي للكتاب بالدار البيضاء وزير العدل الأسبق محمد العلمي المشيشي من أجل بسط رأيه في التعديلات التي قدمها المجلس بشأن مشروع القانون الجنائي، مع تكريمه بسبب "إضافاته القيمة في مجال العدالة وحقوق الإنسان".

اللقاء الذي نظم مساء الأحد، أشار فيه المشيشي إلى أن "المجلس الوطني لحقوق الإنسان له فلسفة تحترم، وتدخل ضمن الأدوار المنوطة به". وأضاف أن الدولة المغربية مطالبة برفع مستوى حقوق الإنسان لكي يوازي ما هو عليه الأمر على مستوى دول العالم، مثمنا المذكرة التي تقدم بها المجلس لتعديل القانون الجنائي.

وتابع المشيشي قائلا: "البعض يرى في المذكرة مبالغة أو زيادة، لكن المتأمل في فلسلفة المجلس يدرك أن الأمر ليس كذلك بالمطلق"، مسجلا أن "قناعة المجلس هي الدفع على الدوام بمنظومة حقوق الإنسان إلى المستوى العالي، كما يقول الدستور المغربي".

وتناقش مذكرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان مضامين أخرى غير الحريات الفردية، أبرزها جريمة التعذيب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والاختفاء القسري وانتهاك الآداب والجرائم المتعلقة بالعبادات ومكافحة الإجرام المنظم وتهريب المهاجرين والعقوبات البديلة.

وبخصوص موقفه من الإعدام أكد المشيشي أنه رافض لهذه العقوبة، مشيرا إلى أن إقرار هذا الأمر غير مرتبط بالنقاش أو بأمور اجتماعية أو اقتصادية، بل بقرار سياسي. وأضاف أن أسوأ جريمتين بالنسبة إليه، هما الاغتصاب والمرتكب منها ضد الأطفال، حيث يغتال المعتدي الكرامة والبراءة، ويجب أن يعاقب بأقسى الأحكام، يقول المشيشي، مشيرا إلى أن "الكلمة النهائية في كل التعديلات الممكنة هي للسلطات، ولمن يكفل لهم الدستور الدفاع عن حقوق الإنسان".

من جهته، قال منير بنصالح، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، إن "رواق المجلس احتضن ندوة لتقديم رأي المجلس بشأن القانون الجنائي، بالإضافة إلى تكريم وزير العدل الأسبق، محمد العلمي المشيشي"، مشيرا إلى أن "الرجل له إسهامات كبيرة على مستوى الرقي بمنظومة حقوق الإنسان".

وأضاف بنصالح، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "اليوم فرصة لاستعادة ما قدمه الأستاذ المشيشي من إسهامات على مستوى المنظومة الجنائية. كما بسط المجلس الوطني لحقوق الإنسان تصوره العام، الذي قدمه ضمن مذكرة تهم التعديلات المناسبة للقانون الجنائي".