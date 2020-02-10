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جمعية الحريات الدينية: التزمنا الحياد في صفقة القرن

جمعية الحريات الدينية: التزمنا الحياد في صفقة القرن
هسبريس من الرباط
الاثنين 10 فبراير 2020 - 12:46

في بلاغ توضيحي حول الجدل الذي رافق دعوتها إلى المشاركة في المسيرة المناهضة لـ"صفقة القرن"، أمس الأحد، قالت الجمعية المغربية للحقوق والحريات الدينية إنّ "غالبية أعضاء المنظّمة ينفون بشكل قاطع وجود أي مشاكل".

وذكرت الجمعية أنّه "بعد اجتماع أعضاء المكتب التنفيذي، يوم السبت الماضي، تقرّر التزام الحياد التّام تجاه ما يعرف بصفقة القرن، والانكباب على تنزيل برنامج الجمعية وشركائها المصادق عليه في نفس الاجتماع".

تجدر الإشارة إلى أنّ آدم الرباطي، الكاتب العام السابق للجمعية المغربية للحقوق والحريات الدينية، كان قد قال إنّ المكتب التّنفيذي للجمعية قد حلَّ يوم الأربعاء، بعد حدوث ملاسنات جرّاء إعلان رئيس الجمعية عن مشاركة أعضائها في المسيرة الرّافضة لـ"صفقة القرن"، وهو ما رفضه "اتحاد المسيحيين المغاربة".

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