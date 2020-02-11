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الرئيسية | مجتمع | الأغلبية تعتزم حبس المسؤولين العموميين للاعتداء على الممتلكات

الأغلبية تعتزم حبس المسؤولين العموميين للاعتداء على الممتلكات

الأغلبية تعتزم حبس المسؤولين العموميين للاعتداء على الممتلكات
هسبريس - يوسف لخضر
الثلاثاء 11 فبراير 2020 - 09:00

تقدمت فرق الأغلبية بمجلس النواب بمقترح قانون جديد يسعى إلى تجريم الاعتداء المادي للسلطات العمومية على الممتلكات الخاصة، من شأنه أن يقضي بالحبس ضد المسؤولين العموميين.

وجرى وضع المُقترح لدى مكتب مجلس النواب مؤخراً باسم الفرق البرلمانية المُشكلة للأغلبية، وهي العدالة والتنمية، التجمع الدستوري، الفريق الحركي، والفريق الاشتراكي.

ويَقضي هذا المقترح بإضافة الفصل 224 مكرر إلى الفرع الثالث من مجموعة القانون الجنائي لتمييز الاعتداء المادي عن التصرفات أو الإجراءات الإدارية، سواء كانت سليمة أو مشوبة بالشطط في استعمال السلطة.

وينص المقترح على معاقبة كل مسؤول عمومي أَمَرَ أو باشر بنفسه عملاً أو تصرفاً أو إجراء يُؤدي إلى الاعتداء المادي على ممتلكات الخواص، بدون سلك مسطرة نزع الملكية، بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين.

ويشمل هذا الأمر كل مسؤول عمومي بالإدارات العمومية والجماعات الترابية والمنشآت والمقاولات العمومية، وبشكل عام كل موظف عمومي أو أحد رجال أو مفوضي السلطة أو القوة العمومية.

وينص أيضاً على أنه إذا أثبت المسؤول العمومي المعني بأنه تصرف بناءً على أمر صادر من رؤسائه، فإنه يتمتع بعذر معف من العقاب، وفي هذه الحالة تطبق العقوبة على الرئيس الذي أصدر الأمر لوحده.

وفي تقديمها لهذا المقترح، قالت فرق الأغلبية إن المغرب عرف في السنوات الأخيرة تصاعداً كبيراً للأحكام القضائية الصادرة ضد الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية، المتعلقة بالاعتداء المادي على ممتلكات الخواص، سواء كمواطنين أو شركات مالكة للعقارات موضوع الاعتداء.

وذكرت فرق الأغلبية أن "عدم التزام المسؤولين العموميين بسلوك مسطرة نزع الملكية يتسبب بشكل مباشر في تصاعد مهول لحجم ومبالغ الأحكام بالتعويضات، مما يؤدي إلى نزاع آخر يتعلق بإشكالية عدم القدرة على تنفيذ الأحكام لاستحالة البرمجة المالية لهذه التعويضات".

واعتبرت الأغلبية أن "عدم سلك مسطرة نزع الملكية يضرب أُسس دولة الحق والقانون، وذلك عبر الاعتداء غير المشروع على عقارات المواطنين وخرق أحكام الفصل 35 من الدستور ومقتضيات القانون المنظم لنزع الملكية من أجل المنفعة العامة".

وتعتقد فرق الأغلبية أن هذا المقترح سيؤدي إلى تحصين الحقوق العينية وضمان حرمة الملكية الخاصة، كما سيُمكن من تقليص عدد وحجم المنازعات القضائية بشكل كبير لتجنيب مالية الدولة نزيفاً خطيراً للتعويضات المحكوم بها نتيجة عدم احترام المساطر القانونية لنزع الملكية من أجل المنفعة العامة.

ويؤكد مقترح القانون أن الاعتداء المادي هو اعتداء على القانون، بحيث يعرفه الفقه القانوني بأنه كل عمل مادي تنفيذي غير مشروع ماس بالملكية الخاصة أو بالحريات العامة أو بحقوق الأفراد والجماعات صادر عن سلطة إدارية، ويصبح مجرداً عن صفته المشروعة وغير مرتبط بنص تشريعي أو تنظيمي.

وذكرت مقدمة المقترح أنه لا يمكن إدراج إجراءات الاعتداء المادي ضمن التصرفات والإجراءات الإدارية أو عناصر القرار الإداري غير المشروع، لأنه غير مشروع من أساسه ولا يستند إلى أية مرجعية قانونية، وهو ما ينزع عنه طابعه الإداري ويصبح عملاً مادياً يتحمل مسؤوليته كل موظف أو مسؤول قام به.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - ZakariaJ الثلاثاء 11 فبراير 2020 - 09:25
وماذا عن المسؤولين الذين يعتدون على الملك العام، الدين ادا شغلوا منصبا ما يعتبرون ان املاك الدولة والمواطنين إرث مستحق لهم، يبدرون الأموال عن اليمين والشمال.
السجن غير كافي. غرامة مالية باهظة و إلغاء الحق في التقاعد.
لكن عما اتحدث و لما هاذا الثعب، اراء بدون صدى و لا جدوى
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26
2 - محمد الثلاثاء 11 فبراير 2020 - 09:27
وهل الصنادق التي تم تفريغها من محتوياتها المالية ليست باملاك عمومية كالذي كان يديره أحد رجال الاتحاد الاشتراكي وهل الأغلبية لها
الجرأة في إعادة الحساب معه.
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17
3 - aziz الثلاثاء 11 فبراير 2020 - 09:29
ا تباع المساطر على اي مسطرة تتحدتون اذا كانت هناك رسوم عدلية موتقة بدون سند الملكية فالبطبع ستنزع هذه الارض من صاحبها هذا هو المشرع المغربي فهناك عدةاراضي جماعية او سلالية ليس لديهم سند الملكية هنا ستنزع منهم الملكية بقوة القانون واذا كان راي اخر لذا اي شخص فليفدنا في هذا الموضوع وشكرا
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8
4 - ناصر الثلاثاء 11 فبراير 2020 - 09:31
خطوة في الإتجاه الصحيح ، لإلغاء المادة 09 الماسة بالقانون وبتطبيق الأحكام .
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6
5 - zerrouki الثلاثاء 11 فبراير 2020 - 09:37
باختصار شديد يجب التنصيص صراحة بعدم انتزاع ملكية الخواص الا في إطار قانون نزع الملكية مع التعويض المؤقت مسبقا بمجرد نزع الملكية و التعويض النهائي بعد اكتمال المشروع أو انتهاء المساطر القضائية.. و كل معتد يجرم و يتحمل مسؤولية فعله..
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6
6 - marroquí الثلاثاء 11 فبراير 2020 - 09:39
علاش هوما ما كانوش كيتشدو؟ أول مره كنعرفها،،،، والمال السايب كيعلم السرقه
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7
7 - حداوي مغربي مغربي الثلاثاء 11 فبراير 2020 - 09:39
هههههههه و ماذا عن المادة تسعة من قانون مالية 2020 القاضية بعدم الحجز على ممتلكات الدولة و الجماعات إذا كانت بذمتها ديون لفائدة الغير...و هذه المادة تمس بالخصوص تعويضات نزع الملكية....أليست الأغلبية الحكومية الحالية هي التي سنتها؟ و باز على صنطحة......
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6
8 - محمد الثلاثاء 11 فبراير 2020 - 09:49
إنهم مدافعين عن الاملاك ديالهوم اما المسكين الفقبر شكون دها فيه كول كنقولو هاد الناس غيردو الولها لناس لكيضعو تحت عتبت الفقر ولإقصاء والتهميش بصح ليوكل كيقول الناس كولها شبعانة اما قنون الممتلاكات لصاليحكوم انتوم منعمين بلممتلاكات الخاصة وصلاناكوم وندمنة عليكوم عمري شوفة ضد جيب المواطن المسكين لا لا لا لا لا لا السلطة خصة تبقة فوق كولشي والمصلحة العامة فوق كولشي موشي انتومة حوايجكوم الخاصين حنى فدولة الحق والقنون شعارها الله الوطن الملك
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9 - الإدريسي الثلاثاء 11 فبراير 2020 - 10:01
عليهم جميعا أغلبية ومعارضة التخلي عن معاشاتهم وعقلنة تعويضات مهامهم والعمل على حبس ومصادرة ممتلكات كل من ثبت تورطه في خيانة الأمانة والفساد....!!!
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10 - hamidou الثلاثاء 11 فبراير 2020 - 10:10
لمن هدا القانون. هل على الجميع ام فئة معينة. ادن موجه للعون البسيط. مقدم شيخ خليفة وفي بعض الاحيان قايد غير مرغوب فيه او مستشار في جماعة لا يعرفها احد. .هل من قاضي يتجرأ على حبس مسؤول قوي. اكيد لا. وهل هدا البرلمان له مصداقية حتى يشرع اغلبهم ليس لهم حتى شهادة البكالوريا. ومن له دكتراه او ماستر في شعب لا تساوي شيئ. او لا نعرف عليها شيئ. خير متال رئيس الحمومة دكتور في علم النفس. اغلب المغاربة ليس لهم فكرة ولا يهتمون بعلم النفس.(قول لي اي مغربي خصك تزور طبيب نفساني يقول ليك واش ردتني احمق).بويا عمار له سمعة وتقدير اكتر من طبيب نفساني. حلل وناقش.
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