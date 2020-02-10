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المصحات الخاصة تضع ميثاق أخلاقيات لتنظيم العلاقة مع المرضى

المصحات الخاصة تضع ميثاق أخلاقيات لتنظيم العلاقة مع المرضى
هسبريس - عبد الإله شبل
الاثنين 10 فبراير 2020 - 23:50

يواجه أصحاب المصحات الخاصة متاعب جمة مع المواطنين المرضى وأفراد عائلاتهم، الذين يوجهون انتقادات إليهم بسبب سوء معاملة بعض تلك المصحات لهم.

وأمام الانتقادات الموجهة إليهم، وجد أرباب المصحات الخاصة أنفسهم مضطرين إلى وضع ميثاق للأخلاقيات ينظم العلاقة بين المصحة والمريض.

وحسب الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، فإن هذه الأخيرة تشتغل على ميثاق للأخلاقيات من أجل وضع حد للاتهامات التي توجه إليهم من لدن المواطنين المرضى.

وأكد البروفسور رضوان السملالي، رئيس الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، أن المناظرة الوطنية السادسة للجمعية، التي نظمت بمراكش نهاية الأسبوع الماضي تحت رعاية وزارة الصحة وبمشاركة خبراء مغاربة وأجانب، عرفت تسطير المهنيين ميثاقا لأخلاقيات المهنة، والذي من شأنه أن ينظم العلاقة ما بين المعالج والمريض والمحيط العام للمنظومة الصحية.

ولفت السملالي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إلى أن الجمعية تشتغل على وضع ميثاق ينظم الطرفين (المصحة والمريض)، ويروم إلى ضمان الشفافية التي يجب أن تجمع كافة الأطراف، بغرض تطوير العلاقة مع المرضى وذويهم وتعزيز مناخ الثقة؛ لأنها من أولويات الجمعية، وفق تعبيره.

وأوضح المتحدث نفسه أن الجمعية تسعى، من خلال هذه الخطوة، إلى تعزيز الثقة بين المواطن والمصحات، خصوصا أن المواطنين يكيلون الاتهامات إلى بعض المصحات بسوء المعاملة.

ومن شأن عدم مصادقة بعض المصحات على هذا الميثاق الذي تتم صياغته، أن يتم التبرؤ منها ومن تصرفاتها التي لا يمكن أن تحسب على باقي المصحات، حسب الجمعية.

وشدد السملالي على أن الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة تعمل جاهدة من أجل تحسين التعريفة المرجعية، بالرغم من أن هذا الموضوع جرى التوقيع على شق منه مؤخرا، لافتا إلى أن المشاورات متواصلة من أجل تحسين التعريفة في أغلب العلاجات، لتمكين المواطنين من الولوج إلى العلاجات دون أن يكون هناك عبء مادي يثقل كاهلهم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - مغربي الثلاثاء 11 فبراير 2020 - 00:42
اكبر شفارة هما المصحات لا رحمة ولا شفقة اطباء جزارين لا علاقة لهم بالانسانية الطب مهنة نبيلة لكن الغالب الله في المغرب الفلوس هي كل شي
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7
2 - مغربي الثلاثاء 11 فبراير 2020 - 00:51
السلام
الميتاق يجب ان بتضمن مايلي :
عدم اخد الشيك كضمان
الليونة في التعامل مع المرضى
تشخيص الامراض بالدقة المعترف بيها دوليا دون اخضاع المريض لمزيد من التحاليل و الراديو و السكانير.
التزام المصحات بمساعدة المرضى في التسديد .
مراعاة المصحات نفسية المريض و الاخد بيديهم و مساعدتهم.
الابتعاد عن كل انواع الغش نفخ الفاتورات و المصاريف الزاءدة رفقا بالمرضى و صناديق التامين.
تحديد تعريفة موحدة و نظام معلوماتي موحد بين المصحات و رقم اخضر للتبليغ عن كل تجاوز.
ايجاد حل لكي يستفيد كدلك منخرطي راميد و الدين تتوفر فيهم الشروط و الضمانات.
نظافة المصحات و اشهار الاتمنة و شروط الولوج.
اتمنى ان ترأف المصحات بالمرضى و تكون مصحات انسانية و مواطنة لكي ترجع التقة بينها و بين المرضى و ان تكون صارمة في تطبيق القانون مع المصحات التي لا تحترم الاخلاقيات و الخارجة عن القانون و شكرا.
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