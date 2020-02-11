"معتقلو الرّيف" يخوضون معركة ''الأمعاء الفارغة"

هسبريس- عبد السلام الشامخ

يواصلُ عدد من معتقلي "حراك الرّيف" خوْض معركة "الأمعاء الفارغة" من داخل زنازينهم بعدد من سجون المملكة، في وقت يحمّلون فيه المسؤولية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي تملّص من تحقيق مطالب المعتقلين؛ في مقدّمتها الاستفادة من الخدمات الطّبية، كما تأتي الخطوة احتجاجاً على "سوء المعاملة".

ونقلت عائلات المعتقلين الرّيفيين أنّ "المعتقل عبد الإله العمراني أخبر شقيقته، أمس الاثنين، عن دخوله، بمعية كل من بلال أهباض ومحمود بوهونوش، في إضراب عن الطعام مدته 48 ساعة، احتجاجا على سوء معاملتهم ولمطالبة إدارة المؤسسة السجنية بتحقيق مطالبهم".

وحسب شهادات عائلات المعتقلين، فإنّ "معركة الأمعاء الفارغة التي يخوضها المعتقلون قد تستمر وتتجاوز الـ48 ساعة المحددة حاليا، في حال لم تستجب إدارة السجن لمطالبهم".

ويخوضُ كل من البوستاتي وسيم واضهشور زكرياء واغيد سمير إضراباً مفتوحاً عن الطعام، للمطالبة بتنقيلهم من سجن جرسيف إلى سجن راس الماء ومنح زميلهم محمد الحاكي حقه في التطبيب، وهو الإضراب الذي نفته إدارة السجن، مؤكدة أن المعتقلين كانوا "يتسلمون وجباتهم الغذائية بشكل منتظم".

وفي السّياق، وجّه نبيل الأندلوسي، المستشار البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، سؤالا كتابيا إلى مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني، مستفسرا عن الإجراءات المتخذة من أجل نقل المعتقل الحاكي إلى المستشفى وتمكينه من حقه في التطبيب.

وقال البرلماني إنّ "الوضع الصحي للحاكي جد متدهور"، ووفق ما كشفت عنه عائلة المعتقل له في اتصال هاتفي، مشددا على أن "حالته الصحية تستدعي نقله بشكل مستعجل إلى المستشفى لتشخيص حالته، وتلقيه العلاجات الضرورية".

من جانبه، قال الحقوقي إلياس الموساوي إنّه "من خلال المستجدات المتتالية التي تخرج من سجون عديدة عن طريق عائلاتهم تُظهر أن بعض المعتقلين يعانون الويلات من ظروف الاعتقال، فالعديد من هذه العائلات أكدت أن إدارات السجون تجنح نحو تشديد ظروف اعتقالهم".

وأوضح الحقوقي ذاته أنّ "بعض الإدارات تتخذ هذه الإجراءات من باب الوجبات الرديئة المقدمة لهم، والبعض الآخر يمنع عنهم حق التطبيب بأعذار عديدة لا تتماشى والخصوصية التي تميز ملف معتقلي حراك الريف".

وأشار الموساوي إلى أنّ "هذه الإجراءات وغيرها دفعت ببعض المعتقلين إلى خوض معركة الأمعاء الفارغة؛ فأخت المعتقل عبد الإله العمراني، الموجود بسجن سلوان، أكدت أن أخاها دخل في إضراب عن الطعام بمعية المعتقلين بلال أهباض ومحمود بوهنوش لمدة يومين (48 ساعة) ابتداء من 10 فبراير الجاري.

ومن المتوقع أن يحذو المعتقلون الموجودون بفاس الحذو نفسها بعدما عجزت إدارة السجن عن الاستجابة للمطالب البسيطة التي لطالما نادوا بتحقيقها، وفق تصريحات الموساوي.