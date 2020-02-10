مسؤول: العائدون من ووهان يتمتعون بصحة جيدة

هسبريس - و.م.ع

أكد رئيس قسم مكافحة الأمراض المعدية بوزارة الصحة، عبد الكريم مزيان بلفقيه، اليوم الاثنين بالرباط، أن جميع المواطنين المغاربة العائدين من مدينة ووهان الصينية يتمتعون بصحة جيدة.

وأوضح مزيان بلفقيه، خلال لقاء صحافي نظمته سفارة جمهورية الصين الشعبية بالرباط، أن المغاربة الـ167، الذين عادوا من ووهان يوجدون حاليا تحت الملاحظة الطبية بإشراف من لجنة تضم وزارة الصحة، ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ووزارة الداخلية، ومصالح الطب العسكري وباقي الهيئات المعنية.

وأوضح أن هذه اللجنة، التي تعمل بتعاون مع أسر العائدين، ستتخذ خلال الأيام المقبلة، قرارا بشأن رفع الملاحظة الطبية، مشيرا إلى أن هذه الأخيرة تشكل إجراء ذا طبيعة وقائية يروم تجنب أي خطر محتمل لانتقال العدوى.

وأكد مزيان بلفقيه، من جهة أخرى، أنه تم إرساء تدابير المراقبة واليقظة على مستوى كافة نقط العبور الحدودية بالمغرب، والتي سيكون بمقدورها إشعار المركز الوطني للعمليات الاستعجالية في الصحة العمومية، بأي حالة تظهر عليها أعراض المرض للقيام بالفحص الفيروسي.

وبعد أن أكد أن الوضع بالمغرب لا يبعث على القلق، اعتبر المسؤول أنه من الضروري إرساء علاقة ثقة بين المصالح الصحية والساكنة، داعيا المواطن إلى التعامل بحذر كبير مع كل ما لا يرد عن مصدر رسمي بخصوص هذا الموضوع.