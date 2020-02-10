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الرئيسية | مجتمع | مسؤول: العائدون من ووهان يتمتعون بصحة جيدة

مسؤول: العائدون من ووهان يتمتعون بصحة جيدة

مسؤول: العائدون من ووهان يتمتعون بصحة جيدة
هسبريس - و.م.ع
الاثنين 10 فبراير 2020 - 19:53

أكد رئيس قسم مكافحة الأمراض المعدية بوزارة الصحة، عبد الكريم مزيان بلفقيه، اليوم الاثنين بالرباط، أن جميع المواطنين المغاربة العائدين من مدينة ووهان الصينية يتمتعون بصحة جيدة.

وأوضح مزيان بلفقيه، خلال لقاء صحافي نظمته سفارة جمهورية الصين الشعبية بالرباط، أن المغاربة الـ167، الذين عادوا من ووهان يوجدون حاليا تحت الملاحظة الطبية بإشراف من لجنة تضم وزارة الصحة، ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ووزارة الداخلية، ومصالح الطب العسكري وباقي الهيئات المعنية.

وأوضح أن هذه اللجنة، التي تعمل بتعاون مع أسر العائدين، ستتخذ خلال الأيام المقبلة، قرارا بشأن رفع الملاحظة الطبية، مشيرا إلى أن هذه الأخيرة تشكل إجراء ذا طبيعة وقائية يروم تجنب أي خطر محتمل لانتقال العدوى.

وأكد مزيان بلفقيه، من جهة أخرى، أنه تم إرساء تدابير المراقبة واليقظة على مستوى كافة نقط العبور الحدودية بالمغرب، والتي سيكون بمقدورها إشعار المركز الوطني للعمليات الاستعجالية في الصحة العمومية، بأي حالة تظهر عليها أعراض المرض للقيام بالفحص الفيروسي.

وبعد أن أكد أن الوضع بالمغرب لا يبعث على القلق، اعتبر المسؤول أنه من الضروري إرساء علاقة ثقة بين المصالح الصحية والساكنة، داعيا المواطن إلى التعامل بحذر كبير مع كل ما لا يرد عن مصدر رسمي بخصوص هذا الموضوع.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - مشكل نفسي الاثنين 10 فبراير 2020 - 20:40
سبحان الله المغربي البسيط بحكم تكوينه النفسي يميل الى تصديق كل شيء اسود سواء كان خبرا او تقريرا دوليا او بحثا ..... واذا اتيحت له فرصة الاختيار بين خبرين احدهما ابيض واخر حالك السواد يذهب بالتاكيد الى الاسود ويزيدها ب * را غا خازنينها مابغاوش يكولوها * . صحيح كما كانت تقول احدى السيدات درست على ايديهن - الجهل اصعب من الامية - لان الامي يمكن ان يتعلم اما الجاهل فيصر على السواد ولو اعمي ببريق الابيض .
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