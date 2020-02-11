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الرئيسية | مجتمع | طلبة: "البكالوريوس" خيار إستراتيجي لإصلاح التعليم العالي بالمغرب

طلبة: "البكالوريوس" خيار إستراتيجي لإصلاح التعليم العالي بالمغرب

طلبة: "البكالوريوس" خيار إستراتيجي لإصلاح التعليم العالي بالمغرب
هسبريس - محمد الراجي
الثلاثاء 11 فبراير 2020 - 12:00

بعد الرفض الذي وُوجه به نظام "البكالوريوس"، الذي تستعد وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي لاعتماده في الجامعة المغربية، من طرف الأساتذة الجامعيين، ونقابات التعليم العالي، عبّر طلبة عن دعمهم للمشروع الذي جاء به أمزازي.

واعتبر ممثلو طلبة سبع جامعات عمومية ذات استقطاب مفتوح، شاركوا في اللقاء البيداغوجي الوطني الذي قُدم فيه نظام "البكالوريوس" بمدينة سلا، يوم السبت الماضي، أن هذا النظام يُعدّ "خيارا إستراتيجيا مهما بإمكانه المساعدة بشكل كبير في تحسين جودة التعليم العالي بالمغرب".

وتستعد الوزارة الوصية على قطاع التعليم العالي للشروع في العمل بنظام البكالوريوس، ابتداء من الموسم الجامعي المقبل. ويقوم هذا النظام على تمديد سنوات الدراسة في سلك الإجازة إلى أربع سنوات، عوض ثلاث سنوات حاليا، مع إمكانية الحصول على شهادة الإجازة في مدة أقل، بناء على النتائج التي يحققها الطالب.

وسيعرف النظام التعليمي الجامعي تغييرات جوهرية بعد تطبيق نظام البكالوريوس، سواء على المستوى البيداغوجي أو التقييمي، إذ سيدرس الطالب خلال السنوات الدراسية الأربع ما مجموعه 28 وحدة معرفية، تهمّ الكفايات الحياتية والذاتية، واللغات الأجنبية، والانفتاح المتخصص، والانفتاح العام؛ بينما سيُعتمد نظام الأرصدة القياسية لتقييم الطلبة.

ممثلو الطلبة الذين يؤيدون نظام البكالوريوس اعتبروا أن النظام الجديد الذي يعتمد بنسبة سبعين في المائة على الحقوق المعرفية، بالإضافة إلى اللغات ووحدات التفتح والمهارات الحياتية والذاتية، هو الأكثر انتشارا وجودة في العالم، مشيرين إلى أن هذه الخصائص "من شأنها إعطاء بُعد دولي للشهادة الجامعية المسلّمة من إحدى مؤسسات التعليم العالي بالمغرب، وتسهيل الحركية الدولية للطلبة".

وقال شرف الدين زوهري، ممثل طلبة جامعة ابن زهر بأكادير في تصريح لهسبريس: "نحن نؤيد العمل بنظام البكالوريوس لأنه يحمل عددا من المِيزات الإيجابية التي سيكون لها أثر إيجابي على الجامعة المغربية"، لكنّه استدرك: "لكن هذا المشروع يحتاج إلى دراسة دقيقة، وأن يأخذ بعين الاعتبار جميع المشاكل التي يعاني منها التعليم العالي".

وأردف المتحدث ذاته بأنّ ممثلي الطلبة الذين شاركوا في اللقاء الوطني حول نظام البكالوريوس بسلا اقتنعوا بأن هذا المشروع بإمكانه أن يخرج التعليم العالي من أزمته الحالية، مضيفا: "الحلقة الأساس في أي مشروع لإصلاح التعليم العالي هم الطلبة، الذين لا بد أن يكونوا في صلب الإصلاح المنشود".

وشدد الطلبة الداعمون لنظام البكالوريوس، في بلاغ توصلت به هسبريس، على ضرورة أن يتم تنزيل هذا النظام "بشكل دقيق وواضح، تفاديا للتحارب التي ميزت تنزيل كل المقررات والبرامج السابقة، والتي لم تعطِ النتائج المتوخاة منها بالجامعة المغربية"؛ كما أكدوا على ضرورة اعتماد اللغات الأجنبية الحية في التدريس، وتنمية القدرات الرقمية للطلبة، وتحسين جودة التكوينات وملاءمتها مع متطلبات سوق الشغل، معتبرين أن اعتماد البكالوريوس "يعتبر مكسبا وجب تثمينه وتحصينه خدمة للمصلحة العامة للطلبة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - وجدي الثلاثاء 11 فبراير 2020 - 12:13
نحن نبارك هده الخطوة التي قام بها معالي وزير التعليم .صراحة الرجل المناسب في المكان المناسب.قرارات واجراءات تاريخية قام بها بصراحة.ومنها على سبيل المثال لا الحصر تفعيل التوظيف بالتعاقد في وزارته على غرار مجموعة من الدول الراءدة.وكدلك التعامل بحزم مع المنقلبين
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-4
2 - Hilal الثلاثاء 11 فبراير 2020 - 12:20
فرق كبير بين نظام البكالوريوس المعمول به دوليا و النظام الذي يراد اعتماده في المغرب الذي يعد نسخة معدلة بشكل سلبي للباكالوريوس ...الشيء الذي سيجعل الباكالوريوس المغربي محل سخرية من الدول الأخرى
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3 - CASA تعليم الثلاثاء 11 فبراير 2020 - 12:26
قبل ان تصلحوا التعليم العالي ..عليكم ان تصلحوا التعليم الابتدائي هو الاساس واصلاح المناهج واصلاح المعلم واصلاح المدرسة ومعاد ذلك فهاد مضيعت الوقت
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13
4 - Hicham الثلاثاء 11 فبراير 2020 - 12:32
من يدرس الطلبة
هل الو زير سيستعين بال د كاترة المر طرفين الد ين حازو على ال دكتوراة من مكاتبهم و ليس لهم اي معرفة بالبداغوجية

بالله من تخرج بنشر بحته ب 600-1000dh هل هو كفء

Au Minister, veuillez formez les compétences d abord! Avec vos universités qui délivrent des diplômes à gogo dans crédibilité je me demande qui va enseigner ces jeunes


Au jeunes je leur dis l enseignement supérieur est à l étranger n attendez rien
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5 - حميمو الثلاثاء 11 فبراير 2020 - 12:36
الإصلاح يبدأ من الاساس
هكذا إصلاح التعليم العالي رهين باصلاح التعليم الأساسي
الذي يعد ويؤهل له الطلبة انطلاقا من الابتدائي ومرورا بالتعليم الثانوي بسكليه.
وكيف لذلك أن يتحقق في حين التقرير الأخير للمجلس الأعلى للتعليم يتوقع فشل الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030 التي انطلق العمل بها منذ ثلاث سنوات ؟؟؟
لهذا مصير البكالوريوس هو الفشل ايضا، ولن يغير شيئا من الواقع الكوري للتعليم ببلادنا بشهادة تقارير المجلس الأعلى للتعليم نفسه علاوة على تقارير المنظمات الدولية PIRLS و TIMS و PISA حيث لا يزال المغرب يحتل رتبا جد متدنية.
لهذا البكالوريوس مجرد جعجعة أخرى من دون طحين
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6 - kadiri الثلاثاء 11 فبراير 2020 - 12:44
الامر واضح ، موقف الاساتذة من هذا الإصلاح كغيره من المبادرات مشروط بالزيادة في الاجور وتوفير كل نعم كل العناصر الضرورية لتطبيق الإصلاح وكأننا في سلطنة بروناي ، وإلا فيجب ترك الأمور على ما هي عليه تسير من سيء الى أسوأ!!!!!! أقول لهؤلاء الاساتذة اتقوا الله في هذا الوطن وفي هؤلاء الطلبة ، ولا تنسوا أنكم تستفيدون من أحسن الأجور في غياب أية قيمة مضافة أو بحث علمي إلا بعض الاستثناءات
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7 - hdhd الثلاثاء 11 فبراير 2020 - 12:55
الحاجة لي ما فخبار الطلبة هو ولو تنجح في المواد المعرفية يعني مواد التخصص الا مانجحتي في اللغات ماغادي تاخد الاجازة يعني مادة ثانوية تقرر مصيرك شى اخر ماعندك الحق تعاود المادة اكثر من مرتين في الاستدراكية قراو بنوذ البكالوريوس باش تعرفو شنو كاين اغلب طلبة الجامعات ضعاف في اللغات
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8 - roka الثلاثاء 11 فبراير 2020 - 13:01
طالما تم تغيير النظام الى بكلوريوس فمن الافضل تغيير المصطلحات الاكاديمية العربية الى ماهو معمول به في جميع دول العالم العربية ليسهل التواصل في هذا المضمار
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9 - محمد جلال الثلاثاء 11 فبراير 2020 - 13:14
خلاصة القول إنها خطة مفتعلة لإطالة مدة الحصول على شهادة الماجستير للتخفيف من ضغط البطالة وهذا ليس بحل ناجع، بل استراتيجية فاشلة كسابقاتها .
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10 - موحا الثلاثاء 11 فبراير 2020 - 13:18
مشروع أنجلو-ساكسوني، و وزير فرنكوفوني، و طلبة لا يحسنون حتى التحدث بدارجة سليمة. إنه الاستثناء المغربي.
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