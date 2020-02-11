موظفو التكوين ينتقدون تفريق "اعتصام البيضاء"

هسبريس - مصطفى شاكري

تدخل القوات العمومية قوبل به اعتصام أطر تابعين لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل أمام مقر الإدارة العامة للمكتب ذاته بالدار البيضاء، المرفق بإضراب عن الطعام لمدة يومين، الاثنين والثلاثاء؛ للمطالبة برفع "الضرر"، الذي ترتب عن عدم احتساب الشواهد التي تحصّل عليها الموظفون.

ووفق الأشرطة والصور التي حصلت عليها جريدة هسبريس الإلكترونية، فقد نشبت مناوشات من كلا الطرفين بعدما وضعت عناصر القوات العمومية حواجز لمنع ولوج موظفي التكوين المهني إلى الإدارة؛ وهو ما دفع الأطر المُعتصمة إلى محاولة اختراق "الدرع الأمني" الذي شكلته عناصر الشرطة.

وأفاد سعيد الكمال، رئيس التنسيقية الوطنية المستقلة للموظفين حاملي الشهادات غير المحتسبة بمكتب التكوين المهني، بأن "الحصيلة المؤقتة لعدد الأطر المصابة هي ستة موظفين، جرى نقلهم إلى مستشفيات إقليمية عديدة في العاصمة الاقتصادية".

وكشف الكمال، في تصريح أدلى به لجريدة هسبريس الإلكترونية، عن "محاولة انتحار مجموعة من الأطر التي تسلّقت قنطرة قريبة من مكتب التكوين المهني"، مشيرا إلى أن "التدخل الأمني تمّ في حدود الساعة الحادية عشرة والنصف"، مستدركا: "الاعتصام مستمرّ إلى حين إنفاذ المطالب".

وبشأن إعادة ترتيب الموظفين داخل الإطار والصنف الإداري الموافق للشهادات الأعلى المحصل عليها، أوضح الفاعل النقابي أن "الحوار غائب مع الإدارة العامة بخصوص احتفاظ الموظف بالأقدمية"، مشيرا إلى "صدور مذكرة جديدة توضح بجلاء أن الأقدمية ستضيع حتما".

وتشير المذكرة الصادرة من لدن مديرية الموارد البشرية لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، تتوفر هسبريس على نسخة منها، إلى أن "إعادة الترتيب الإداري لبعض المستخدمين المرسمين والحاصلين على شهادة أو دبلوم دخلت حيز التطبيق عن طريق المشاركة في مباريات التوظيف التي ينظمها المكتب".

وأوردت المذكرة عينها أنه "يتم إعادة ترتيب المستخدم في إطاره الأصلي دون الأخذ بعين الاعتبار فترة التدريب في احتساب أقدمية الترقي"، مؤكدة أنه "في حالة نجاح المستخدم المعني، سيتم إعادة ترتيبه في السلم الجديد الموافق للدبلوم المحصل عليه بالرتبة الأولى".

وسبق أن خاضت أطر مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، خلال يناير المنصرم، اعتصاما وطنيا مرفقا بإضراب عن الطعام، من أجل إحقاق ما تصفه بـ"تجويد" خدمات المكتب سالف الذكر، داعية إلى إعادة الترتيب داخل الإطار والصنف الإداري الموافق للشهادات الأعلى المحصل عليها.

وفي مقابل ذلك، تؤكد إدارة مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل أن مطلب التنسيقية "غير معقول ومخالف للقوانين والأعراف المعمول بها داخل الإدارات والمؤسسات العمومية؛ وهو ما أكدته المحاكم الإدارية ومحكمة الاستئناف في أزيد من 53 دعوى قضائية، تم التقدم بها منذ سنة 2011".