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اتفاقية شراكة تقوّي تدبير السجون بالبحث العلمي

اتفاقية شراكة تقوّي تدبير السجون بالبحث العلمي
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 11 فبراير 2020 - 21:05

احتضن مقر المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، اليوم الثلاثاء، مراسيم توقيع اتفاقية شراكة بين المندوبية وثماني جامعات مغربية لتأسيس "الائتلاف من أجل البحث العلمي التطبيقي في مجال تدبير المؤسسات السجنية".

ويتكون هذا الائتلاف، وفق بلاغ صحافي، من جامعة سيدي محمد بن عبد الله في فاس، وجامعة عبد المالك السعدي بتطوان، وجامعة ابن طفيل في القنيطرة، وجامعة محمد الخامس والجامعة الدولية بالرباط، وجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، وجامعة القاضي عياض بمراكش، وجامعة ابن زهر في أكادير.

وأضاف المصدر ذاته أن عمل هذا الائتلاف "يتمحور حول تشجيع البحث العلمي في مجال تدبير المؤسسات السجنية، وتشجيع عمل الباحثين عبر تسهيل الولوج إلى المعطيات السجنية والحصول على المعلومات وتكوين جمعيات الباحثين وتوفير منح للدكتوراه".

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