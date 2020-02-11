قضاة يستعرضون إشكالات قضايا "نزع الملكية"

هسبريس من الدار البيضاء

أكد قضاة من المجلس الأعلى للسلطة القضائية أن نزع الملكية والاعتداء المادي، إلى جانب المنازعات الضريبية بين الأفراد ومصالح الجبايات، تعتبر من المواضيع التي تستأثر باهتمام مجموعة من المختصين والمسؤولين وعموم المواطنين.

وقال كل من عبد السلام نعناعي وحميد ولد البلاد، المستشارين بالغرفة الإدارية بمحكمة النقض، خلال ندوة حول قضايا نزع الملكية والإشكالات الضريبية، إن القضاء الإداري المغربي راكم تجربة كبيرة في مجال معالجة الملفات المرتبطة بهذين المحورين.

وأبرز المتدخلان خلال اللقاء التواصلي، الذي نظمه المجلس الأعلى للسلطة القضائية ضمن فعاليات المعرض الدولي للكتاب والنشر بالدار البيضاء، إن القضاء يلعب دورا كبيرا في تحقيق عدالة جبائية، وهي التجربة التي توازي بين الحق في الحفاظ على موارد الدولة وحق الملزم في فرض ضريبي منصف.

وجرى التطرق خلال اللقاء ذاته إلى الإشكالات المتعلقة بمنازعات التحصيل، والدور الرقابي للقضاء على الإدارة عند مباشرتها لإجراءات التحصيل. كما قدم المتدخلان شروحات مستفيضة حول خصوصيات المسطرة عند البت في منازعة المقاولات التي تخضع للتسوية أو التصفية القضائية عندما تواجه بإجراءات تحصيل ضريبة أو رسم، ومدى مساهمة القضاء الإداري في الحفاظ على المقاولة نظرًا لأهميتها من الناحية الاقتصادية والاجتماعية.

وبخصوص قضايا نزع الملكية، فقد عمل المتدخلان على إبراز دور القضاء في التوفيق بين حق الملكية في بعده الإنساني والدستوري والحقوقي وبين حق الإدارة في الحصول على الأملاك قصد تحقيق مهامها، وإشباع حاجات الأفراد والمصالح العليا للدولة وإبراز الدور الرقابي للقضاء على الإدارة في تقيدها بمعيار النفع العام لنزع الأملاك من أصحابها.