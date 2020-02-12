الماحي: جهاز النيابة العامة يحمي الحقوق والحريات

هسبريس - عبد الإله شبل

خيم النقاش داخل رواق رئاسة النيابة العامة بالمعرض الدولي للكتاب والنشر بالدار البيضاء حول دور هذا الجهاز في حماية الحقوق والحريات بعد استقلاله عن السلطة التنفيذية.

ودعا القاضي عز الدين الماحي إلى إعادة النظر في اعتبار أن النيابة العامة "جهاز غول"، لافتا إلى النظر إليها باعتبارها مؤسسة "أصبحت قريبة من المواطن، تنطلق من مرجعيات دولية ودستورية، وتعمل على تتبع تنفيذ السياسة الجنائية".

وشدد القاضي الملحق برئاسة النيابة العامة، مساء الثلاثاء في اللقاء الذي نظم برواق المؤسسة، على وجوب تغيير الصورة النمطية عن النيابة العامة بكونها بعيدة عن المواطن؛ "ذلك أنها أضحت مواطنة وقريبة منه من خلال تبني مجموعة من الآليات الحقيقية الملموسة على أرض الواقع".

وأكد الماحي أن "من يوجه الانتقاد إلى النيابة العامة عليه أن يوجهها إلى البرلمان، لأنها تقوم بتنفيذ التشريعات"، مشيرا في الوقت نفسه إلى كون "بعض الخرجات توجه انتقادات إلى النيابة العامة، لكنها يجب أن تكون موضوعية لأنها تنفذ التشريعات".

وتابع المتحدث نفسه بكون "الدستور ألزم القضاة بتطبيق القانون، في حين أن الاختصاصات المسنودة إلى النيابة العامة هي خيارات المشرع"، مشددا على كونها "تطبق القانون ليس إلا، وإن كانت هناك أخطاء لها يصححها القضاء الجالس".

ولفت رئيس شعبة الموارد البشرية، في هذا اللقاء الذي عرف حضور محامين ومهتمين، إلى كون النيابة العامة تلعب دورا مهما لا يستهان به في حماية الحقوق والحريات؛ "ذلك أن رئيس النيابة العامة أصدر العديد من الدوريات والمنشورات حول العديد من الحقوق والحريات".

وأوضح المتحدث في هذا الصدد أن جهاز النيابة العامة "له دور كبير في مجال الأسرة، ففي زواج القاصرات يتدخل لوضع حد لمثل هذه الممارسات، وله دور كبير في تسجيل الأطفال غير المسجلين بالحالة المدنية؛ ففي إطار حماية الحقوق والسعي إلى الحفاظ على كرامة الإنسان يقوم بحملات عديدة"، وزاد: "كذا في إطار حماية الحقوق تعمل النيابة العامة على حماية البيئة عن طريق تفعيل اختصاصاتها، وتقوم بحجز كل ما يمس بها، وتحمي الحياة الخاصة للأفراد من خلال مواجهة التشهير وغيره".

وتابع الماحي بإشارته إلى أول منشور صدر من طرف رئيس النيابة العامة، الذي وجه إلى مسؤولي النيابات العامة، وشكل وفقه خارطة الطريق لإيلاء عناية كبيرة بالمواطنين لتحقيق مجموعة من الحقوق والحريات.