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كُتّاب وآراء
آباء يتهمون "المتعاقدين" بإضعاف المستوى التعليمي لتلاميذ "الباك"
حذّرت الفيدرالية الوطنية المغربية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ من استمرار تدني المستوى التعليمي لتلاميذ مستوى الباكالوريا في العديد من المؤسسات التعليمية العمومية بالمغرب، وخاصة بجهة فاس مكناس.
وربط عبد المالك عبابو، النائب الأول لرئيس الفيدرالية سالفة الذكر، هذا التراجع بمجموعة من العوامل والأسباب؛ وعلى رأسها ضعف المستوى البيداغوجي لفئة عريضة من الأساتذة المتعاقدين، الذين التحقوا بالأقسام منذ ثلاث سنوات.
وأوضح عبابو، في تصريح لهسبريس، أن "هذا الضعف المسجل لدى الأساتذة المتعاقدين، الذي يعود إلى عدم خضوعهم لتكوين بيداغوجي كاف والذي لم يتعد ستة أشهر فقط، قد انعكس سلبا وبشكل مباشر على المستوى التعليمي لتلاميذ السنة النهائية للباكالوريا في السنوات الأخيرة".
وقال النائب الأول لرئيس الفيدرالية الوطنية المغربية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ: "تم تسجيل نسب نجاح جد متدنية في مجموعة من الثانويات بمديرية مكناس، والتي تتراوح ما بين 40 و50 في المائة، مثلا الثانوية التأهيلية الأميرة للا مريم التي لم تتجاوز فيها نسبة النجاح في الباكالوريا خلال السنة الماضية 40 في المائة؛ وهو ما يطرح أكثر من تساؤل".
وأضاف المتحدث: "الثانوية التأهيلية الأميرة للا مريم تعرف خروقات عديدة وفوضى وتسيبا على المستوى التدبير والتسيير، على الرغم من الزيارات التي قامت بها لجن عديدة من أجل الافتحاص؛ لكن مع الأسف الشديد الكل يترقب النتائج، في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة".
واستطرد النائب الأول لرئيس الفيدرالية الوطنية المغربية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ قائلا: "هذه التقارير التي أعدّتها اللجن المذكورة ما زالت في رفوف المديرية الإقليمية بمكناس؛ وهو ما أثر سلبا على التحصيل الدراسي للمتعلمين والمتعلمات، مما جعل الآباء والأمهات يطلبون شهادات المغادرة لأبنائهم".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (34)
نرجو اعادة تقديس المدرسة و الجامعة اكثر من المساجد، بل اكثر من الملك نفسه
استمرار تدني المستوى التعليمي لتلاميذ مستوى الباكالوريا في العديد من المؤسسات التعليمية العمومية عامة بالمغرب،."هذا الضعف والخلل المسجل لدى الأساتذة المتعاقدين، الذي يعود إلى عدم خضوعهم لتكوين بيداغوجي كاف والذي لم يتعد ستة أشهر فقط، قد انعكس سلبا وبشكل مباشر على المستوى التعليمي لتلاميذ السنة النهائية للباكالوريا في السنوات الأخيرة".
اضف الى ذلك الغياب المتكرر والإضرابات المتتالية والخصاص المهول لأساتذة المواد الرئيسية الرياضيات والفيزياء وعلوم الأرض...
حينما يتعلق الامر بمستويات التعليم الثانوي المتابعين بالامتحانات الاشهادية ..والمسؤولون غارقين في الارائك الوثيرة يغنون خارج السرب
بعض الأساتذة والحق يقال .. إنهم كارثة على التلاميذ...! إذ سئم من جو الحصة الدراسية قال: يجب أن نقوم بامتحان قصير ...؟غايته هي التخلص من التلاميذ بعبارة اللي سالا يخرج...
بخلاصة : ليس كل المعلمين كادو أن يكونوا رسلا.. فمنهم من كان أن يكون كارثة تعليمية!
التعليم العمومي كله ضعيف و دون المستوى و علاقة بالموضوع هناك سببين اثنين هما اعطاء اساتدة جدد ناقصي التجربة للمستويين 6eme 7eme والثاني اساتدة متعاقدين غاضبين لمستوى البك
هدا نتيجة السياسة الترقيعية .
صديقي تخرج أستاذا لمادة التربية الاسلامية، لما التحق بعمله، كلفته النيابة بتدريس مادة اللغة العربية لتلاميذ الثانية باك. تصور استاذ مادة التربية الاسلامية يكلفونه بتدريس اللغة العربية للثانية باك آداب.
حالة اخرى : استاذة مادة اللغة العربية كلفوها بتدريس التربية الإسلامية، و لأنها ليس لها تكوين في ديداكتيك مادة التربية الإسلامية ذهبت الى النائب تشتكي له الوضع، فقال لها بالحرف: استاذة لو كان هناك خصاص في أساتذة الرياضيات فستقومين بتدريس مادة الرياضيات.
وفي الاخير نسمع كلاما يبعث على الغثيان، قالك اباء يشتكون ، نتوما عايشين في دار غافلون ، وبقاو في دار غافلون.
لماذا القاء اللوم على الاستاذ المتعاقد؟ هل هو من اختار تكوين نفسه لمدة ستة اشهر؟ وعل حقا الاساتذة المرسمين مستواهم أفضل؟
الكل يعرف حقيقة التعليم بالمغرب... هناك أساتذة بتجربة عشرون سنة مستواهم ضعيف ومنهم من لا يؤدي واجباته.
التعليم في المعرب بحاجة لمراجعة شاملة خاصة المقررات التعليمية والاكتظاظ في الاقسام.
بالنسبة للاساتذة على الوزارة رفع اجورهم وتوفير ظروف عمل مناسبة وبعذ ذلك يمكن طرد اي استاذ لا يقوم بالواجب. أما القاء اللوم على طرف واحد رغم انه بنفسه ضحية فهذا هجوم على التعليم لان الاستاذ اهم رموزه.