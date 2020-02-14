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الرئيسية | مجتمع | آباء يتهمون "المتعاقدين" بإضعاف المستوى التعليمي لتلاميذ "الباك"

آباء يتهمون "المتعاقدين" بإضعاف المستوى التعليمي لتلاميذ "الباك"

آباء يتهمون "المتعاقدين" بإضعاف المستوى التعليمي لتلاميذ "الباك"
هسبريس - محمد لديب
الجمعة 14 فبراير 2020 - 09:00

حذّرت الفيدرالية الوطنية المغربية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ من استمرار تدني المستوى التعليمي لتلاميذ مستوى الباكالوريا في العديد من المؤسسات التعليمية العمومية بالمغرب، وخاصة بجهة فاس مكناس.

وربط عبد المالك عبابو، النائب الأول لرئيس الفيدرالية سالفة الذكر، هذا التراجع بمجموعة من العوامل والأسباب؛ وعلى رأسها ضعف المستوى البيداغوجي لفئة عريضة من الأساتذة المتعاقدين، الذين التحقوا بالأقسام منذ ثلاث سنوات.

وأوضح عبابو، في تصريح لهسبريس، أن "هذا الضعف المسجل لدى الأساتذة المتعاقدين، الذي يعود إلى عدم خضوعهم لتكوين بيداغوجي كاف والذي لم يتعد ستة أشهر فقط، قد انعكس سلبا وبشكل مباشر على المستوى التعليمي لتلاميذ السنة النهائية للباكالوريا في السنوات الأخيرة".

وقال النائب الأول لرئيس الفيدرالية الوطنية المغربية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ: "تم تسجيل نسب نجاح جد متدنية في مجموعة من الثانويات بمديرية مكناس، والتي تتراوح ما بين 40 و50 في المائة، مثلا الثانوية التأهيلية الأميرة للا مريم التي لم تتجاوز فيها نسبة النجاح في الباكالوريا خلال السنة الماضية 40 في المائة؛ وهو ما يطرح أكثر من تساؤل".

وأضاف المتحدث: "الثانوية التأهيلية الأميرة للا مريم تعرف خروقات عديدة وفوضى وتسيبا على المستوى التدبير والتسيير، على الرغم من الزيارات التي قامت بها لجن عديدة من أجل الافتحاص؛ لكن مع الأسف الشديد الكل يترقب النتائج، في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة".

واستطرد النائب الأول لرئيس الفيدرالية الوطنية المغربية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ قائلا: "هذه التقارير التي أعدّتها اللجن المذكورة ما زالت في رفوف المديرية الإقليمية بمكناس؛ وهو ما أثر سلبا على التحصيل الدراسي للمتعلمين والمتعلمات، مما جعل الآباء والأمهات يطلبون شهادات المغادرة لأبنائهم".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (34)

1 - ولي أمر ساخط الجمعة 14 فبراير 2020 - 09:17
هذه حقيقة لا غبار عليها. نفس الشيء في جهة كلميم وادنون. متعاقدون دون المستوى. ابني اصيب بعقدة نفسية بسبب احدهم. اصبح ايجاد استاذ كفؤ من الاشياء الناذرة. يجب على الدولة اعادة النظر في هذه المهزلة. مع احترامي للمتعاقدين لكن يجب ان تكونوا انفسكم اكثر.
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2 - أب متضرر الجمعة 14 فبراير 2020 - 09:18
السلام عليكم ورحمة الله بالفعل الملاحظة في محلها انا كذلك أب لتلميذة في البكالوريا لاحظت أن الأساتذة المتعاقدين لا يؤدون دورهم كباقي الأساتذة و ذلك راجع لضعف مستواهم المعرفي و كذلك في بعض الحالات لصغر سنهم حيث انه تلاحظ عليه تصرفات المراهق و من هنا نحمل الوزارة الوصية مسؤولية تدني مستوى ابنائنا الذين صارو بدورهم فئران تجارب كلما ظهرت فكرة سيئة لذى مسؤول إلا و سارع لتنزيلها حتى لا يظهر انه متقاعس
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3 - أب متضرر الجمعة 14 فبراير 2020 - 09:18
السلام عليكم ورحمة الله بالفعل الملاحظة في محلها انا كذلك أب لتلميذة في البكالوريا لاحظت أن الأساتذة المتعاقدين لا يؤدون دورهم كباقي الأساتذة و ذلك راجع لضعف مستواهم المعرفي و كذلك في بعض الحالات لصغر سنهم حيث انه تلاحظ عليه تصرفات المراهق و من هنا نحمل الوزارة الوصية مسؤولية تدني مستوى ابنائنا الذين صارو بدورهم فئران تجارب كلما ظهرت فكرة سيئة لذى مسؤول إلا و سارع لتنزيلها حتى لا يظهر انه متقاعس
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4 - COMPRIMÉ الجمعة 14 فبراير 2020 - 09:18
CES CONTRACTUELS VONT DÉTRUIRE CE QUI RESTE DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIQUE. ... ET SONT TRÈS AFFAMÉS ENVERS LES HEURES SUPPLÉMENTAIRES. ...300 DH 400 DH LA SÉANCE. .....
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5 - ايت واعش الجمعة 14 فبراير 2020 - 09:19
التعليم مهنة من لا مهنة له اغلب موظفي التعليم لا كفاءة لديهم وهم من الاسباب الرئيسية لتدهور التعليم للحضيض لذا يجب ان تعمل الدولة على حقل التعليم بنفس المساطر التي عملت بها في حقل الامن مؤخرا بمعنى احترام تام للشروط البدنية والنفسية المؤهلة لرجل تعليم زيادة على اختبارات نفسية متكررة وامتحانات معرفية ...نصف رجال التعليم بلا كفاءة وعلى النمودج التنموي ان ياخد في الاعتبار الا يتكرر ان يكون التعليم مجال لصرف البطالة
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6 - كريم الجمعة 14 فبراير 2020 - 09:20
تدني المستوى التعليمي لا يتحمله الاستاذ و فقط...بل بالدرجة الاولى الدولة...ثم خلفها الاستاذ...و كذلك التلاميذ الذين انا منهم ....
نرجو اعادة تقديس المدرسة و الجامعة اكثر من المساجد، بل اكثر من الملك نفسه
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7 - عبد الفتاح الجمعة 14 فبراير 2020 - 09:20
التعليم مهنة صعبة جدا، وسلبيات ضعف التكوين تؤثر سلبا على الأجيال الناشئة. لست ضد الأساتذة الجدد المتخرجين. لكن حبذا لو يتم الرجوع إلى نظام التكوين السابق ( 4 سنوات العليم التأهيلي و سنتين الإعدادي و الابتدائي). تحياتي.
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8 - مواطن مغربي طبعا الجمعة 14 فبراير 2020 - 09:20
آباء يتهمون "المتعاقدين" بإضعاف المستوى التعليمي لتلاميذ "الباك"
استمرار تدني المستوى التعليمي لتلاميذ مستوى الباكالوريا في العديد من المؤسسات التعليمية العمومية عامة بالمغرب،."هذا الضعف والخلل المسجل لدى الأساتذة المتعاقدين، الذي يعود إلى عدم خضوعهم لتكوين بيداغوجي كاف والذي لم يتعد ستة أشهر فقط، قد انعكس سلبا وبشكل مباشر على المستوى التعليمي لتلاميذ السنة النهائية للباكالوريا في السنوات الأخيرة".
اضف الى ذلك الغياب المتكرر والإضرابات المتتالية والخصاص المهول لأساتذة المواد الرئيسية الرياضيات والفيزياء وعلوم الأرض...
حينما يتعلق الامر بمستويات التعليم الثانوي المتابعين بالامتحانات الاشهادية ..والمسؤولون غارقين في الارائك الوثيرة يغنون خارج السرب
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9 - الأمازوني الجمعة 14 فبراير 2020 - 09:20
لحسن الداودي عندما كان وزير التعليم العالي قال بالحرف: اللي بغا يقري ٱولادو يدير يدو في جيبو !!!!!!!!(,التعليم لطبقة معينة )
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10 - الغضب الساطع ات...!! الجمعة 14 فبراير 2020 - 09:22
غريب ان نتكلم عن أضعاف المستوى التعليمي للتلميذ !! كيف يعقل ﻻستاذ دون مستوى تعليمي وﻻ ثقافي وﻻ تكوين ان يساهم في رفع مستوى وجودة التعليم !! المتعاقد همه الوحيد اﻻجرة والترسيم والترقية والتقاعد ...!! يجب إعادة النظر ولو أدى إلى تسريحهم واعفائهم !! هؤﻻء المتعاقدون يقضون جل اوقاتهم في المقاهي !! هذه ثقافتهم ! وهذا مكانهم المفضل ﻻجل اﻻستفادة من ثقافة وفنون الشارع. ..
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11 - تيزنيتي الجمعة 14 فبراير 2020 - 09:24
في الوقت الذي يجب لوم الحكومة على سياسة التعاقد في احد اهم القطاعات الحساسة هاهي ابواق الحكومة توجه سهامها نحو شريحة الاساتذة المتعاقدين للنقذ بلسان الاخرين فيدرالية جمعية اتضح جليا لونكم السياسي ربما حان الوقت لتغيير اسم الجمعية والفدرالية وجعله جميعا من اجل الدفاع عن الحكومة ....
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12 - Said الجمعة 14 فبراير 2020 - 09:25
بعض الأساتذة المتعاقدين كارثة على التلاميذ.. تجدهم يتعنتون مع التلاميذ ويضعفون مستواهم ك تعنت الوزارة معهم ..!!
بعض الأساتذة والحق يقال .. إنهم كارثة على التلاميذ...! إذ سئم من جو الحصة الدراسية قال: يجب أن نقوم بامتحان قصير ...؟غايته هي التخلص من التلاميذ بعبارة اللي سالا يخرج...
بخلاصة : ليس كل المعلمين كادو أن يكونوا رسلا.. فمنهم من كان أن يكون كارثة تعليمية!
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13 - عبدو الجمعة 14 فبراير 2020 - 09:25
صحيح انه تمت ملاحظة نفس الشيء في جميع المؤسسات التعليمية بمختلف مستوياتها ،حيث بعض السادة الأساتذة المتعاقدين ليس لهم مستوى بيداغوجي ولا لغوي
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14 - وطني الجمعة 14 فبراير 2020 - 09:26
الدولة الوزارة الحكومة هي التي اضعفت ابناءكم لمادا تنكرون الحقيقة
التعليم العمومي كله ضعيف و دون المستوى و علاقة بالموضوع هناك سببين اثنين هما اعطاء اساتدة جدد ناقصي التجربة للمستويين 6eme 7eme والثاني اساتدة متعاقدين غاضبين لمستوى البك
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15 - ولد زروال الجمعة 14 فبراير 2020 - 09:28
السلام عليكم
هدا نتيجة السياسة الترقيعية .
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16 - أب حزين الجمعة 14 فبراير 2020 - 09:29
ايتها الحكومة الفاشلة اين طرد لعدم الكفاءة مثل دول الاخرى منكم لله انتم و اشباه الاساتذة و قانون الوظيفة العمومية الذي علم الكسل
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17 - CASA 1970 الجمعة 14 فبراير 2020 - 09:30
نحٍنّ، لتعليم الستينات والسبعينات وحتى التمانينات حينها كان المعلم ( كاد ان يكون رسولا ) الدولة تحترم المعلم والمعلم يحترم واجباته و مسؤلياته وكان التعليم امانة على رقبة المعلم والاباء والدولة ...اما في وقتنا ضاعت هذه الامنانة وحملت واسندت لاناس ليست لهم علاقة ولا مسؤولية بالتعليم الاالتجارة و ربح المال فضاع الثلميذ وضاع الطالب وضاع المستوى التعليمي حتى التقافي والتربوي و الاخلاقي.....فماذا تنتضرون من هاد الجيل الا مازرعتم
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18 - احسان البغدادي الجمعة 14 فبراير 2020 - 09:31
صحيح...كلام السيد عبابو صحيح كليا و تدني المستوى ليس فقط في فاس و مكناس بل في كافة اقاليم المملكة...و غعلا يجب إخضاع الاساتذة لدورات تكوينية في السنة لان التعليم ليس بالامر الهين السهل و لا نفهم كيف لا يهتم اساتذة المغرب بكل ما هو بيداغوجي اذ هم مشغولون بامور غير مهمتهم الاصلية اي الانكباب على الدرس كليا و الاهتمام بالقسم و بالشأن التربوي التعليمي البيداغوجي...حتى في الجامعات المغربية كل تافه و متواضع يربد ان يصبح دكتورا و خطيبا وووو بدل اعطاء الدرس بل ان تهيأ درس ما لهو اصعب من الندوات و الحلقات و ااهضرة الخاوية و الستنطيح...
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19 - عادل الجمعة 14 فبراير 2020 - 09:31
أنا لا أعلم حتى بوجود هده الثانوية ومع ذالك يبدو لي هدا التحليل يدخل في باب تصفية حساب مع إدارة المؤسسة..... حق يراد به باطل
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20 - بشير الجمعة 14 فبراير 2020 - 09:37
رجل التعليم لكي يطور كفاءته ومردوديته التربوية يلزمه سنوات وسنوات بعدها يصبح متمكنا تمام التمكن من فن التدريس سواء كان متعاقدا او استفاد من تكوين وتدريبات قبلية. ولكن في نظري المتعاقدون يجب أن يتلقوا تدريبا مكثفا مدة سنة كاملة.
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21 - مواطن الجمعة 14 فبراير 2020 - 09:39
حتى الابتدائي مستوى التلاميذ الذين يدرسون عند الاساتذة المتعاقدين جد ضعيف ، لكون اغلبهم لا يملك مهارات التدريس مت جهة ومن جهة ثانية المستوى الضعيف الذي يتميز به معظمهم خاصة اللغة العربية والفرنسية حيث يقومون بأخطاء جد كارثية .
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22 - ayoub الجمعة 14 فبراير 2020 - 09:47
وكأن مستوى تلاميذ البكالوريا قبل سنة 2016 كنا ننافس به الدول الاسكندينافية .....
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23 - badr الجمعة 14 فبراير 2020 - 09:47
بالفعل ، فأغلب المتعاقدين الجدد يعانون من نقص مفرط و مهول في التكوين البيداغوجي و الأكاديمي ، لذا وجب إعادة النظر في طريقة الإنتقاء و إنشاء مراكز على مستوى نيابات التعليم لتلقين الأطر الجدد أبجديات ممارسة مهنة التعليم . و شكرا .
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24 - إبن المملكة الجمعة 14 فبراير 2020 - 09:51
حيث تاطيح البقرة كايكثرو عليها الجناوى ... مستوى أبنائكم رهين بتربيتكم ... فإن أنتم ربيتموهم على المثابرة و الجد .. فحاجتهم لأي أستاذ ستكون فقط ثانوية و تكميلية .. أي أستاذ كيفما كان لن يعطيك كل شئ ...
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25 - مراد الجمعة 14 فبراير 2020 - 09:51
على أساس أن التعليم المغربي قبل المتعاقدين كان يحتل أولى المراتب عالميا، لهذا لن تتحسن أحوال تعليمنا أبدا، لأننا لا نوجه سهام النقد إلى المكان الصحيح، السواد الأعظم من الأساتذة يقومون بدورهم على أكمل وجه، وتدني مستوى المتعلمين يعود إلى غياب دور الأسرة بالدرجة الأولى، وبدرجة ثانية سياسة الدولة في التعليم، التي تسعى جاهدة لإفراغه من محتواه خدمة للتعليم الخصوصي في أفق بيع المدرسة العمومية والتخلص من عبئها
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26 - عابر سبيل الجمعة 14 فبراير 2020 - 09:52
راه حتى هاد الاساتذة هو تخرجو من الجامعة المغربية اذن يجل ايضا مساءلة الاساتذة الجامعيين على تدني مستوى الطلبة وبركا من التفلية راه ولادكم لي مبليين بتليفوم ابابجي ولكم في الطفلة مريم امجون خير مثال لي بغا اقرا راه كايقرى والاستاذ غيل موجه
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27 - رئيس جمعية اعدادية عمر الجمعة 14 فبراير 2020 - 09:52
هاد الفيدرالية لا تمثلنا .نحن ك جمعيات آباء و اولياء تلاميذ على المستوى المحلي. تدني المستوى ابس وليد اليوم . وهناك مجموعة من العوامل من بينها الأسرة لا وجود لها .وايضا خروقات على مستوى التدبير الإداري
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28 - ايت واعش الجمعة 14 فبراير 2020 - 09:53
التعليم مهنة من لا مهنة له اغلب موظفي التعليم لا كفاءة لديهم وهم من الاسباب الرئيسية لتدهور التعليم للحضيض لذا يجب ان تعمل الدولة على حقل التعليم بنفس المساطر التي عملت بها في حقل الامن مؤخرا بمعنى احترام تام للشروط البدنية والنفسية المؤهلة لرجل تعليم زيادة على اختبارات نفسية متكررة وامتحانات معرفية ...نصف رجال التعليم بلا كفاءة وعلى النمودج التنموي ان ياخد في الاعتبار الا يتكرر ان يكون التعليم مجال لصرف البطالة
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29 - أستاذ مكناسي الجمعة 14 فبراير 2020 - 09:56
بعض الأسر يعلقون فشلهم في تربية أبنائهم على المدرسة، وفشلهم في متابعة تمدرسهم على الأستاذ، لأنهما الحائط القصير دائما. بدل أن تعترف الأسرة بفشلها، مما قد يسبب لها ألما نفسيا، فإنها تختار المراوغة وخداع النفس برمي هذا الفشل على الأستاذ.
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30 - مظفر الجمعة 14 فبراير 2020 - 09:58
هؤلاء الآباء يعيشون في كوكب اخر.
صديقي تخرج أستاذا لمادة التربية الاسلامية، لما التحق بعمله، كلفته النيابة بتدريس مادة اللغة العربية لتلاميذ الثانية باك. تصور استاذ مادة التربية الاسلامية يكلفونه بتدريس اللغة العربية للثانية باك آداب.
حالة اخرى : استاذة مادة اللغة العربية كلفوها بتدريس التربية الإسلامية، و لأنها ليس لها تكوين في ديداكتيك مادة التربية الإسلامية ذهبت الى النائب تشتكي له الوضع، فقال لها بالحرف: استاذة لو كان هناك خصاص في أساتذة الرياضيات فستقومين بتدريس مادة الرياضيات.
وفي الاخير نسمع كلاما يبعث على الغثيان، قالك اباء يشتكون ، نتوما عايشين في دار غافلون ، وبقاو في دار غافلون.
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31 - الخميس الجمعة 14 فبراير 2020 - 09:58
لتفادي الضرر يجب توزيع المتعاقدين على جهات المملكة وعلى الثانويات والاعداديات بالتساوي لأن بعض النيابات تقوم بتعيين المتعاقدين في مؤسسات دون أخرى والضحايا يتمركزون في هذه المناطق دون أخرى.
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32 - زهير الجمعة 14 فبراير 2020 - 09:58
Le faible niveau d'instruction des étudiants dans de nombreux établissements d'enseignement est dû au faible niveau pédagogique d'une large catégorie de professeurs contractuels
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33 - يان سين كراط الجمعة 14 فبراير 2020 - 10:00
الثانوية التي اعمل فيها نسب النجاح تصل ل 75 في المائة. مع ذلك فمستوى التلاميذ متدني جدا.
لماذا القاء اللوم على الاستاذ المتعاقد؟ هل هو من اختار تكوين نفسه لمدة ستة اشهر؟ وعل حقا الاساتذة المرسمين مستواهم أفضل؟
الكل يعرف حقيقة التعليم بالمغرب... هناك أساتذة بتجربة عشرون سنة مستواهم ضعيف ومنهم من لا يؤدي واجباته.
التعليم في المعرب بحاجة لمراجعة شاملة خاصة المقررات التعليمية والاكتظاظ في الاقسام.
بالنسبة للاساتذة على الوزارة رفع اجورهم وتوفير ظروف عمل مناسبة وبعذ ذلك يمكن طرد اي استاذ لا يقوم بالواجب. أما القاء اللوم على طرف واحد رغم انه بنفسه ضحية فهذا هجوم على التعليم لان الاستاذ اهم رموزه.
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34 - حسن الجمعة 14 فبراير 2020 - 10:00
بدأ بالمتعاقدين يتهمهم في ضعف المستوى وإذا بخثنا في الموضوع فسوف نجد ان هذه المؤسسة ليس بها متعاقدين ثم انتقل إلى التسيير والتدبير وحمله المسؤولية مادوركم انتم كجمعيه ما دوركم اليس غير جميع لفلوس
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