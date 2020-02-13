فعاليات تربوية مغربية تُنادي بتجسير الهوة بين المدرسة والمجتمع‬

هسبريس- مصطفى شاكري

تتمحور مختلف البرامج والدلائل التربوية حول المتعلم والمتعلّمة أو التلميذ والتلميذة؛ لكن تُثار بشأنها مجموعة من التساؤلات من حيث غرسها لبذور المواطنة في نفوس الناشئة التعليمية وتكريسها لقيم حقوق الإنسان داخل المنظومة بأكملها، ليتولّد عن ذلك سيرورة من الإصلاحات المتوالية الساعية إلى "مُصالحة" التلاميذ مع المدرسة العمومية بمختلف أسلاكها.

نقاش ممتد طوال سنوات مضت، أعاده المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى الواجهة مجددا، من خلال برمجة ندوة تحمل عنوان "المدرسة والتربية على المواطنة وحقوق الإنسان"، على هامش فعاليات المعرض الدولي للنشر والكتاب بالدار البيضاء، حيث أجمعت الفعاليات التربوية، التي حضرت اللقاء، مساء الأربعاء، على ضرورة تجسير الهوة بين المدرسة والمجتمع.

خديجة شاكر، مُتخصصة في الشأن التربوي، قالت إن "المغرب كان عليه أن يضع موقعا له في مجال التربية على المواطنة منذ تسعينيات القرن الماضي، وذلك بالتزامن مع الموجة الحقوقية آنذاك بعدما ظلت التربية الوطنية مجالا مغلقا"، لافتة إلى أن "الأطر التعليمية كانت توّاقة إلى مدرسة مبنية على أساس ثقافة حقوق الإنسان".

وأضافت شاكر أن "المنظومة التربوية لا يمكنها أن تستقيم إذا انفصلت عن المنظومة الكونية"، مستدركة: "منذ سنوات، كان الجميع يحس ويعي باتساع الهوة بين المدرسة والمجتمع، ما يعني أن المدرسة ربما لم تستجب لتحولات المجتمع الكثيرة على مستوى الأسرة والشباب؛ وهو ما أدى إلى هروب الأسرة من المدرسة وعدم ثقة التلاميذ بها".

وأوضحت المفتشة التربوية سابقاً أن "المغرب يعيش زمن الإصلاح منذ نهاية تسعينيات القرن المنصرم"، مؤكدة أن "الإصلاحات متتالية لكن لم نتمثل المشكل بعد"، داعية إلى "إحداث بيئة مدرسية تضمن الكرامة للجميع، وتوفر أيضا التفاعل الإنساني الخلاّق بين مختلف دوائر الأسرة التعليمية".

من جهته، أشار فؤاد شفيقي، مدير المناهج بوزارة التربية الوطنية، إلى أن "منتوج المدرسة، بما في ذلك الجامعة، لا يرقى إلى ذلك المنتوج الذي طمحت إليه الأجيال التي بنت حقوق الإنسان بالبلاد"، لافتا إلى وجود فرضية تُتداول بكثرة لتفسير الواقع المعاش؛ مفادها أنه "على الرغم من المجهود المنجز في المؤسسات التعليمية، فإنه لم يكن في مستوى ما هو مطلوب".

لكن شفيقي يضيف فرضية ثانية تتعلق بوضعية المدرسة التعليمية، هي "عدم مواكبة المُنجز في القطاع للتحول القيمي الذي طبع المجتمع خلال السنوات الماضية"، موضحا أنه "كان من الصعب على المدرسة أن تُدرك هذه التحولات ما لم يتم إدراكها من لدن النخب السياسية والثقافية والمجتمعية، بغية تحويلها إلى أفكار يمكن تداولها على نطاق واسع".

وشدد المسؤول ذاته على أن "بوادر بناء المدرسة الجديدة بدأت سنة 2000، في حين شكلت 2016 سنة فارقة في تاريخ القطاع بعد بلاغ الديوان الملكي الداعي إلى مراجعة جميع برامج التربية الدينية"، ثم زاد: "في العام عينه، انتهت فرق الوزارة من المسح الشامل الذي همّ جميع الوثائق المؤطرة للمنهاج الدراسي".

وتابع شفيقي مسترسلا: "قمنا بإعادة بناء مادة التربية الإسلامية بشكل جذري، حيث لم تعد مادة للوعظ والإرشاد، بل هي مادة دراسية على غرار بقية المواد، حيث اعتمدنا على المنظومة الحقوقية بوصفها قيما ناظمة؛ مثل الحرية والكرامة والتضامن والتسامح"، مبرزا أنه "الوزارة رصدت 295 خرق للمنظومة الحقوقية حسب المراجعة التي قامت بها".