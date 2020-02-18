مبروكي: المغربي يستقيل من المسؤولية ويفضل لعب دور الضحية

د.جواد مبروكي*

في كل نزاع بين الأزواج لسبب أو لآخر، أو في الطلاق كذلك، أسمع هذه العبارة "الله يَخْدْ الحق فْلّي كان لِنا حيلة وْ سْبابْ" من أحد الزوجين المغربيين.

ما هو معنى هذه العبارة وما هي عواقبها على الأطفال؟

1- في النزاعات الزوجية

عندما يبدأ الأزواج المغاربة في صراع كبير بحدة وبالصراخ والإهانة والشتم والتهديد بالطلاق، فغالبًا ما يلجأ أحد الأطراف إلى التعبير بِـ"الله يَخْدْ الحق فْلّي كان لِنا حيلة وْ سْبابْ".

أ- الرسائل الخفية لهذه العبارة

▪ اللامسؤولية

إن المغربي دائمًا ما يرى نفسه ضحية لكل شيء ولكل المجتمع وأن كل ما يقع له ليس من خطأه. وعلى الرغم من أنه هو الذي وافق على زواجه ووقَّع على اتفاقه بنفسه أمام السلطات، إلا أنه يتهم الوسيط في معرفته على شريك حياته حين النزاعات الزوجية ويعبر عن ذلك بِ "الله يَخْدْ الحق فْلّي كان لِنا حيلة وْ سْبابْ". ولكن هذا الوسيط لا علاقة له بالنزاعات الزوجية وليس هو الذي وقَّع على قبوله بالزواج! ومع ذلك لا زال المغربي يستقيل من مسؤولياته ويلوم دائما الآخر ويفضل حالة الضحية.

▪ عدم المساءلة الذاتية

المغربي بسبب عدم نضجه العاطفي لا يشكك أبداً في دوره في النزاع الزوجي ويرصد أخطائه، بل على العكس من ذلك وبالنسبة له فهو دائمًا على حق والطرف الآخر هو الخاطئ ويضيف حتى الوسيط في زواجه "الله يَخْدْ الحق فْلّي كان لِنا حيلة وْ سْبابْ".

▪ الجهل بالواجبات في مؤسسة الزواج

المغربي ينتظر دائمًا ما يمكن أن يجعله سعيدًا ولذا فهو دائمًا غير راضٍ. ومع الأسف يُقلص الزوج واجبه الزوجي في إطعام زوجته وتلبية احتياجاتها الجنسية وإنجاب الأطفال. والمرأة بدورها تُلص واجبها في الطبخ وتنظيف المنزل وفي السرير الزوجي. وكل هذا ليس سوى واجب بسيط على حد سواء في مؤسسة الزواج. ومن ناحية أخرى فإن الواجب الزوجي الحقيقي لكل طرف هو مساعدة الآخر على التطور والتنمية الذاتية والازدهار ومنحه السعادة من أجل المشاركة والمساهمة في تنمية المجتمع. ومن الواضح أن هذا يتطلب عملًا شاقًا واستعداداً شخصيًا جيدًا وفهمًا أفضل للذات الشخصية ولمؤسسة الزواج.

ب - نتائج هذه العبارة على الأطفال

إنها مكسِّرة ومدمِّرة للطفل الذي يبقى الضحية الحقيقية. وعندما يسمع الطفل من والديه "الله يَخْدْ الحق فْلّي كان لِنا حيلة وْ سْبابْ"، يستنتج أن والديه لم يتزوجان عن حب وبالتالي فقد وُلد عن طريق الصدفة وبدون حب. كما أنه لا يفهم كيف تزوج هؤلاء الكبار بسبب وسيط ويرى حينئذ والديه غير ناضجين وبدون مسؤولية ويأخذه قلق كبير لأنه لا يعد يشعر بالأمان ويضطرب تطور شخصيته وثقته بنفسه ويواجه صعوبات في دراسته.

2- في الطلاق

كثيراً ما يخبرني الأطفال أنهم عندما يزورون آبائهم أو أمهاتهم فإنهم كثيراً ما يسمعون عبارة "الله يَخْدْ الحق فْلّي كان لِنا حيلة وْ سْبابْ"

أ- الرسائل الخفية لهذا الموضوع

▪ الانسحاب وفك الارتباط

في الطلاق لا يرى المغربي نفسه مسؤولاً عن كسر مؤسسة الزواج وفشلها ولا يتساءل عن دوره في الطلاق أو في انهيار الأسرة. بالأحرى يرى نفسه ضحية وأن طلاقه ناتج عن خطأ من الطرف الآخر أو عن أشخاص آخرين مثل الوالدين ومن هنا جاءت عبارة "الله يَخْدْ الحق فْلّي كان لِنا حيلة وْ سْبابْ".

▪ عدم النضج العاطفي ونضج الشخصية

غالباً ما يُطلِّق المغربي بسبب غطرسة آباء أحد الزوجين ويشعر بجرح كرامته وينتقم من خلال الطلاق لمعاقبة أولئك الذين كانوا "حيلة وْ سْبابْ" وفقًا له. وبما أن المغربي غير قادر على تحمل مسؤوليته وتحديد أولوياته مثل حياته الزوجية وأطفاله، نراه يضع غروره أولاً! بمعنى آخر ونظرا لعدم نضجه وخوفه ونقص الثقة في نفسه فإنه لا يحل المشكلة مع المعني بالأمر (الوالدين مثلا) مباشرة ولذلك ينتقم مِن مَن يعتبره أضعف منه مثل الزوجة ويطلقها.

ب- نتائج هذه العبارة على الطفل

▪ التناقض الفكري

عندما يسمع الطفل والدته أو والده يكرر هذه العبارة، يتوصل إلى أن والديه لم يرغبا في الطلاق وكأنه فُرض عليهما من طرف "لّي كانْ حيلة وْ سبابْ". ثم يتساءل الطفل عما يمنعهما من استئناف الحياة الزوجية لأنهما الاثنين ضحية الطلاق بسبب شخص معين. وهكذا لا يفهم الطفل شيئًا سوى روح التناقض حيث يكسِّر الآباء منطق الطفل ويشوهون نظام دماغه.

▪ إدراك عدم نضج والديه

من خلال هذه العبارة يستنتج الطفل أن والديه غافلين عن مصالحه ورفاهه ويحرمانه من حياة أسرية متحدة. ثم يتساءل كيف سمح والديه للآخر "لّي كان حيلة وْ سْبابْ" بالفصل بينهما وتفتيت الأسرة بأكملها؟ هل هما ضعيفين لهذه الدرجة؟ وعلى من يستطيع الاعتماد في حياته؟ هل على من هو غير قادر على حمايته وحماية العائلة؟ وهكذا يصبح قلقًا وغير قادر على الثقة بنفسه وفي والديه.

▪ هشاشة مؤسسة الزواج "لعبة أطفال"

من خلال هذه العبارة يرى الطفل أن الزواج هش للغاية وعبارة عن مسرحية أطفال "أتزوج ثم أطلق"!