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شراكة تعزز المواطنة الجبائية عبر مواد تعليمية‎

شراكة تعزز المواطنة الجبائية عبر مواد تعليمية‎
هسبريس من الرباط
السبت 15 فبراير 2020 - 06:50

وقعت المديرية العامة للضرائب، التي يمثلها أبو بكر الحيمر، مدير التيسير ونظام المعلومات والإستراتيجية، اتفاقية شراكة مع المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والبحث العلمي بسلا، ممثلة في شخص مديرها عبد الرحمن باليزيد، بمقر المديرية العامة للضرائب.

وتنص هذه الاتفاقية، التي تدخل في إطار تعزيز المواطنة الجبائية، على تنظيم زيارات إلى المؤسسات التعليمية من أجل تقديم نظرة شاملة للشباب والأجيال القادمة حول الضريبة ودورها وضرورتها، اعتمادا على مواد تعليمية وديداكتيكية.

وتأتي اتفاقية الشراكة هذه بعد نجاح العملية السابقة، التي أسفرت عن توقيع اتفاقية مع المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والبحث العلمي في الرباط.

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