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كُتّاب وآراء
تمديد تكليف التوزاني بمهام مدير "معهد القضاء"
وافق الملك محمد السادس على تكليف عبد الحنين التوزاني، مدير الدراسات والأبحاث والتعاون الدولي بالمعهد العالي للقضاء، بمهام المدير العام للمعهد إلى تعيين مدير عام جديد.
وصدر قرار لرئيس الحكومة في هذا الصدد، نُشر في العدد 6855 من الجريدة الرسمية، تضمن أن التكليف جاء بناءً على موافقة الملك إلى حين تعيين مدير عام جديد طبقاً للفصل 49 من الدستور.
وجاء في القرار أن عبد الحنين التوزاني يمارس جميع السلط والاختصاصات اللازمة لتسيير شؤون المعهد كما هي محددة في المادتين 10 و11 من القانون 09.01 المتعلق بالمعهد العالي للقضاء، بدءً من 13 يناير 2020.
وكان منصب المدير العام للمعهد قد بقي شاغراً بعد وفاة المدير السابق عبد المجيد غميجة نهاية سنة 2018، ولم يتم تعيين مدير آخر وتم الاكتفاء بمنح تفويض للتوزاني طيلة السنة الماضية جرى تمديده من جديد.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
اسمع اوليدي حنيني احداث الشغب التي وقعت من طرف ضلموني في بلادي هي اكثر بكثير من احداث الشغب في الريف الريافة كانو يدقون الاواني ليلا على سطوح المنازل حيث يسمع لهم من الولايات المتحدة الامريكية حتى مواطنين من الارجنتين والبرازيل وجزر الكرايبي قالو انهم سمعو اواني الريافة ليلا.اما احداث الشغب عقب انتهاء كلاسيكو الجيش الملكي والرجاء، ضمن الجولة الـ15 من الدوري المغربي بكرة القدم.أصيب فيها عبد المجيد بزيوات مصور جريدة "الصباح" في الرأس تماما مثل المخازني الذي اصيب بالاجورة في الراءس في احداث الريف
كما .وأصيب العديد من المشجعين بجروح وكسور، وتم نقل العشرات إلى المستشفى الرئيسي بعضهم يعاني من إصابات خطيرة كما تم تخرىيب العديد من الممتلكات كل شيء سجل في الفيديو، كما اعتقلت الشرطة العشرات بتهمة إثارة البلبلة.هؤلاء يستحقون محاكمتهم في محاكم الريف بعشرين سنة سجنا.ها النافورة ها الترامواي ها القطارات السريعة ها المستشفيات ها الجامعات ها اكبر مسجد في العالم ها حداءق سندباد ها ملاعب كبير ها مطارات ها مساكن اجتماعية واقتصادية ها اكبر موروكو مول او كتقولو عاد ضلموني في بلادي ياكا؟