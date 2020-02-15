تمديد تكليف التوزاني بمهام مدير "معهد القضاء"

هسبريس من الرباط

وافق الملك محمد السادس على تكليف عبد الحنين التوزاني، مدير الدراسات والأبحاث والتعاون الدولي بالمعهد العالي للقضاء، بمهام المدير العام للمعهد إلى تعيين مدير عام جديد.

وصدر قرار لرئيس الحكومة في هذا الصدد، نُشر في العدد 6855 من الجريدة الرسمية، تضمن أن التكليف جاء بناءً على موافقة الملك إلى حين تعيين مدير عام جديد طبقاً للفصل 49 من الدستور.

وجاء في القرار أن عبد الحنين التوزاني يمارس جميع السلط والاختصاصات اللازمة لتسيير شؤون المعهد كما هي محددة في المادتين 10 و11 من القانون 09.01 المتعلق بالمعهد العالي للقضاء، بدءً من 13 يناير 2020.

وكان منصب المدير العام للمعهد قد بقي شاغراً بعد وفاة المدير السابق عبد المجيد غميجة نهاية سنة 2018، ولم يتم تعيين مدير آخر وتم الاكتفاء بمنح تفويض للتوزاني طيلة السنة الماضية جرى تمديده من جديد.