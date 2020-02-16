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الرئيسية | مجتمع | هكذا "يتحايل" أرباب الأفران لجني الأرباح على حساب صحة المستهلك

هكذا "يتحايل" أرباب الأفران لجني الأرباح على حساب صحة المستهلك

هكذا "يتحايل" أرباب الأفران لجني الأرباح على حساب صحة المستهلك
هسبريس - محمد الراجي
الأحد 16 فبراير 2020 - 17:00

في سنة 2014، اندلعت أزمة بين الحكومة وبين أرباب المخابز، بعد تهديد هؤلاء المهنيين بالزيادة في أسعار الخبز، نتيجة ارتفاع أسعار بعض المواد المكونة لهذه المادة "الحيوية" بالنسبة إلى المغاربة. وبعد أخذ وردّ بين الطرفين، انتهت الأزمة دون أي زيادة؛ لكن تم اقتطاع الزيادة من وزن الخبز.

يلاحظ المستهلك المغربي أن وزن وحدة الرغيف أصبح خفيفا جدا، بعد إقدام أرباب المخابز على خفض وزنه، من أجل تقليص كُلفة الإنتاج، وكسْب الربح الذي كانوا يطمحون إلى تحقيقه بالزيادة في أسعار الخبز عن طريق وزنه، في اتفاق "خفيّ" بينهم وبين الحكومة؛ ذلك أن هذه الأخيرة لم تتدخّل، لمراقبة مدى التزام أرباب المخابز باحترام وزن الخبز القانوني.

يحدد القانون المؤطر للمخابز والصادر سنة 1969 وزن وحَدة الرغيف الذي يباع حاليا بدرهم وعشرين سنتيما في 200 غرام، مع ترْك هامش 10 غرامات نقصانا أو زيادة؛ لكنّ وحدات الخبز التي تباع اليوم في السوق يقلّ وزنها بكثير عن الوزن المحدد في القانون.

"خفْض وزن الخبز تمّ بمباركة من الوزير محمد الوفا (وزير الشؤون العامة والحكامة الأسبق)؛ لأن الحكومة رفضت زيادة أسعار الخبز، تفاديا لاحتجاج المواطنين، كما جرى في انتفاضة الخبز عام 1981، لذلك غضّت الطرف عن وزن الخبز"، يقول بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة الوطنية لحماية المستهلك.

تتعاطى الحكومة بحذر شديد مع أي دعوة إلى الزيادة في أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية، إذ بمجرد تلويح أي قطاع مهني بها تتبادر إلى الذهن "انتفاضة كوميرا"، كما سمّاها وزير الداخلية الراحل إدريس البصري، لذلك لا تمانع الحكومة في التوصل إلى تسويات بأي طريقة كانت، ولو على حساب المستهلكين.

وإذا كان وزن الخبز "مغشوشا"، فثمّة ما هو أخطر من ذلك، وهو المكوّنات التي يُصنع منها الخبز الذي لا تخلو منه أي مائدة مغربية، وخاصة الخبز الذي يُصنع في الأفران المشتغلة في القطاع غير المهيكل، والخبز الذي يصنع في البيوت، أو ما يسمى بـ"الخبز البلدي".

يتكوّن الخبز من 17 مادة، عدد منها يكتسي خطورة على صحة المستهلك، في ظل غياب احترام المعايير الصحية؛ كمادة السكر، التي قال بوعزة الخراطي إنها تزيد بثلاثة غرامات عن النسبة القانونية، بهدف جعل الخبز "منفوخا"، وهو ما يعني، يردف المتحدث في تصريح لهسبريس، أن المريض بداء السكري إذا كان يخضع لحمية، فهو يتناول مادة السكر عن طريق الخبز.

"حيَل" بعض أرباب المخابز لا تتوقف عند هذا الحد، فجميع السبل لخفض تكلفة إنتاج الخبز مقبولة؛ ومنها استعمال مادة "السِّيرو" التي يُدهن بها الخبز قبل إدخاله إلى الفرن، والذي يعطي لونا يميل إلى الاحمرار للخبز، ما يوحي بأنه ناضج، على الرغم من أنه لم ينضج بما فيه الكفاية في الداخل، ويتم اللجوء إلى هذه الطريقة، بحسب الخراطي، من أجل ربح الطاقة المستعملة في إيقاد الأفران.

ويؤكد رئيس الجامعة الوطنية لحماية المستهلك أن عدم مراقبة السلطات المعنية للأفران التي يصنع فيها الخبز وكذلك ظروف صناعة الخبز الذي يتم تحضيره في البيوت يشكّل خطرا كبيرا على صحة المستهلك المغربي، مشددا على أن "أي مخبزة ينبغي أن تتوفر على اعتماد مسلم من السلطات المختصة، مع ضرورة إخضاع ظروف إنتاج الخبز داخلها للمراقبة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (37)

1 - رشيد الأحد 16 فبراير 2020 - 17:10
يحدد القانون المؤطر للمخابز والصادر سنة 1969 وزن وحَدة الرغيف الذي يباع حاليا بدرهم وعشرين سنتيما في 200 غرام!!!!!!
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-10
2 - مغربي قح الأحد 16 فبراير 2020 - 17:13
التجارة بالمغرب كلها مبنية على الغش .المغربي بطبيعته غشاش مع الاسف.ولا قطاع واحد لا يخلوه الغش.نعيش وكأننا بغابة،القانون حبر على ورق لا يطبق بالحرف والكل مسؤول عن هذا.الرشوة والتدخلات تنخر كل القطاعات إلا من رحم ربي .
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138
3 - البيضاوي.. الأحد 16 فبراير 2020 - 17:15
الأفران التقليدية أصبحت اليوم موجودة بكثرة والحمد لله وجودة الخبز عندهم أحسن من المخابز العصرية، وحتى ثمن الخبزة الواحدة عندهم لاتتجاز 1 درهم واحد...ورغم ذلك تجدهم قانوعين وحامدين الله على حرفتهم، وليس مثل بعض من اصحاب المخابز العصرية الأكثر جشعا وطمعا للأسف الشديد..
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52
4 - إبن المملكة الأحد 16 فبراير 2020 - 17:17
مقال جميل هسبريس ...نريد أيضا مقال في نفس السياق تقريبا لنعرف من خلاله كيف يتحايل كبار مسؤولي المملكة المغربية بمختلف القطاعات و المصالح لسرقة أموال الشعب و العيش في نعيم هم و أبناؤهم و كيف أيضا يهربون أموال الشعب للخارج عبر شبكات تشبه المافيات... بينما الشعب و أبناء الشعب يعيشون في جحيم ...
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103
5 - Immigre الأحد 16 فبراير 2020 - 17:18
Au Maroc pas de contrôle dans tout les domaines trafique partout et dans tout no
More comment
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24
6 - Rachid tznt الأحد 16 فبراير 2020 - 17:19
الربح ثم الربح.أما صحة المستهلك فذلك آخر مايهم..
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41
7 - السلام عليكم الأحد 16 فبراير 2020 - 17:20
هذا ما يظهر في مادة الخبز اما ما خفي كان اعظم في مادة الحليب ومشتقاته والمعلبات والمذابح والاسماك واللحوم المصنعة والمشروبات والعواصر والمياه المصنعة والحلويات...لو علم المغاربة ماذا يأكلون وكيف تصنع ما يصل إلى بطونهم لصاموا الدهر كله ولكنهم يقولون بسم الله وياكلون. والدولة والسلطات على علم بكل شيئ والمواطن اخر من تفكر فيه وفي صحته
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57
8 - DALAMOUNI الأحد 16 فبراير 2020 - 17:22
لاحول ولاقوه الا بالله العلي العظيم. ليس لدينا مانقول غير حسبنا الله. فيهم ونعم الوكيل والله. يأخذ الحق في. الحكومة المغربية. من غشنا. فليس منا وسيعلم الذين. ظلموا اي منقلب ينقلبون. (ص) اذا كانوا. حتى. هم ياكلون. منه فلابأس. اللهم. اهلك من غشنا. وأغرق سفينتهم في القطران الاسود وابعد عنهم. الماء.
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19
9 - مخبزة الأحد 16 فبراير 2020 - 17:23
هذا أمر مهم لان الخبز يزيد في الوزن و الأكثر من هذا أنه يسبب أمراضا ولا سيما السكري. ربة ضرة نافعة. هنيئا لنا.
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8
10 - أنا الحر الأحد 16 فبراير 2020 - 17:24
المغرب بلد التراثية والغش بامتياز
لان فساد الإدارة والمسوءولين هو السبب
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18
11 - aziz الأحد 16 فبراير 2020 - 17:24
اشتريت الرايب البارحة ليلاواحظرته لأهلي لنكتشف أنه قديم ورائحته نتنة، من حسن الحظ أننا لم نناوله لأبنتنا. كل سلعة لايتم بيعها اليوم تباع في الأيام الموالية ، احذروا من أصحاب المحلات واحرسوا على صحة أبنائكم
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26
12 - Youssef الأحد 16 فبراير 2020 - 17:27
يا ربي السلامة كلشي مغشوش فهاد لبلاد.
هاد الدولة الفاشلة بمسؤوليها الكسالى لا تهمهم لا صحة المواطن ولا تعليمه ولا والو. غير كور وعطيه
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18
13 - Marouan الأحد 16 فبراير 2020 - 17:28
انها الرأسمالية المتوحشة التي تبناها المغرب. بمعنى اخر شي تاياكل شي و الإنسان هو أخر ما يهم. في ظل المنافسة الشرسة و عدم المراقبة و تكافؤ الفرص المهم هو الربح و بأي ثمن.
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8
14 - سوسن حاربيل الأحد 16 فبراير 2020 - 17:28
حرام ما يباع من خبز للمغاربة و هو كله مضر للصحة تقريبا و ذلك حسب تصريح الوزير الوفا في البرلمان - خبز عامر بالمواد المتجاوزة الصلاحية و اخرى مضرة لاسيما كثرة السكر لاعطاء لون بني بالاضافة الى نوعية الدقيق المستورد البايخ و الخميرة و الالات المستعملة و ظروف الخبز و العجن و البيع (هناك مخبزات قليلة تبيع خبزا جيدا) و كم مرة تقيأت الخبز لكثرة السكر فيه- لهذا اشتري الخبز من بعض النساء القرويات حيث يبيعن الخبز البلدي المغربي الصحي خاصة خبز الشعير- الملاحظ ان المغاربة يفقدون ثقافتهم الطبخية و تقاليد الاكل نظرا لادخال المتاجر الفرنسية الكبرى التي تزيح كل البائعات كما فعلت في فرنسا ذاتها حيث قضت على التجار الصغار و المخابز و بائعو الصحف و الكتب و البيتزا...اليوم اين ما توجهنا صرنا نرى مخبزات لسلاسل فرنسية باسماء فرنسية فقط بل المقاهي و المطاعم بلفرونسي و حتى المجزرات و حيث لا وجود لاي سائح..و الكل يتكلم معك بالفرنسية و كأننا زوعر: الخبز السندويتشهات الحلويات بلفرونسي..هناك احتكار كاسح للمغرب في ميدان المطعمة و المخبزات و الجزارات بلا هدف و لا شغل و لا ربح و لا معنى..اننا نحن الخاسرين مجانا...
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11
15 - خالد الأحد 16 فبراير 2020 - 17:28
المغاربة شعب ذكي لكن ذكاءه مع الأسف الشديد يُستعمل في الغش والخداع والمكر والنصب والإحتيال إلا من رحم ربي.
فنسأل الله الحفظ والسلامة .
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11
16 - كوميرة الأحد 16 فبراير 2020 - 17:29
اذكر انه عندما كنا صغارا في التمانينات كانت كوميرا واحدة يفطر بها أسرة من 4افراد
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15
17 - محمد الأحد 16 فبراير 2020 - 17:37
ما هو الوزن الحقيقي للسكر، والوزن الحقيقي للبوطاݣاز والوزن الحقيقي الزيت،والفروماج، وزيد وزيد......
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6
18 - غباس الأحد 16 فبراير 2020 - 17:37
المخابز العصرية تحافظ على الجودة نسبيا . اما الافران العشوائية .لا تحاسبنا على الثمن و نحن لا نحاسبها على الجودة .و من يريد خبزا ذا جودة عاليه عليه بالاسواق الممتازة الكبري حيث عدة انواع معروضة و للزبون الاختيار .و احسنها ان يهيءها في منزله ان امكن ونعم الاختيار.
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6
19 - من ؤروبا الأحد 16 فبراير 2020 - 17:38
في المغرب المخابز لا توجد مراقبة لا في الأسعار ولا في الوزن ولا الجودة
والأرباح التي التي يحصدونها في الحلويات وا ومشتقاتها جد كثير ثمن كروصا هوا 03,50 وا في بعض الأماكن تصل إلى أربعة دراهم هدا ثمن يبقى جد فرتفع بي نسبة لي دخل هوا 2000 درهم في شهر المواطن المغربي ولا احد يحرك ساكنا .

بعض الاثمنا في المغرب مثل ؤروبا أو أكثر وا دخل جد ضعيف في المغرب كيف يعيش المواطن ضعيف الدي يعمل بي صميك أو بي 2000درهم
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8
20 - معلق الأحد 16 فبراير 2020 - 17:39
الله ايعز المطحنة بنادم ايعجن مياكل مالنا على هاد العكز بنادم ايطيب مياكل فدارو اما لاخبز الزنقة ولا مكلت الزنقة كلها مسطي لي تياكلها
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10
21 - أم مصطفى الأحد 16 فبراير 2020 - 17:41
من الآخر يتحزمو العيالات يعجنو و يخليو ليهم خبزهم يغمال
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9
22 - soufiane الأحد 16 فبراير 2020 - 17:41
في طنجة و مدة الشمال عامة الخبز يباع ب درهم و نصف. إلى درهمين في بعض الأحيان.
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0
23 - خبز البيت بالخميرة البلدية الأحد 16 فبراير 2020 - 17:42
النساء يرجعوا يعجنوا في بيوتهم بحال زمان ورجعوا لنا الافــــــــران البلدية في الاحياء واستعملوا الخميــــــــــرة البلديـــــــــة وقولوا وداعا لامراض كثيرة في القولون والمعدة ويرتاحوا من الخبز اللي مرة يلقاوه فيه قنب مرة سراق الزيت وما خفي كان اعظم
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7
24 - ملاحظ الأحد 16 فبراير 2020 - 17:43
مع الاسف ذهبت الجودة و قل الوزن وزاد الثمن، لكن ما يحير هو ان مضغة الخبز... هنا و هناك... تغيرت و أصبحت مطاطية و كأنها مادة العلك (shewig-gum).
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4
25 - جاك الحل الأحد 16 فبراير 2020 - 17:45
يقول المثل الصيني عوض ان تعطيه خبزة كل يوم علمه كيف يخبز .اما الدقيق فاوصيك بالخبز الكامل وستجده عند الكيالة ومنهم من عنده طاحونة يعمل لك ما تشاء السميدة الرقيقة او الغليضة او فرينة بالقمح المغربي طبعا. تانيا اضن ان المغرب اصبحت لديه تجربة في الطاقة الشمسية بالمرايا. صحن من المرايا يمكن ان تطبخ به كل واجباتك بطريقة طبيعية بدون غاز ولا خشب. تافرنوت شمسية.
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-1
26 - مُـــــــواطِنٌ مَــغـــرِبيّ الأحد 16 فبراير 2020 - 17:46
نسي التقرير ان هؤلاء يخبزون كمية قليلة من خبز 1.20درهم حتى يرغموا الزبون على اقتناء خبيزة السميد او القمح ب 1.30درهم وبوزن لا يتعدى 100غرام.. أما النظافة فحدث ولا حرج ولا من رقيب تجد الواجهة مضاءة ومزينة واماكن العجن والخبز تلعب فيها الفئران والصراصير..
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4
27 - مهتم جدا الأحد 16 فبراير 2020 - 17:47
المهم عند الحكومة والمؤسسات التابعة لها هي انهم يبقاوا جالسين فمقاعدهم بلا اية انتفاضة تشوش عليهم راحتهم وسكينتهم الوزارية. وفي سبيل ذلك فكل مشاكل الحكومة تلقي بها الى جيوب المواطنين وهذا امر يعرفه الناس جميعا ، كما انهم يعرفون ان صحة المواطنين ليست من اولويات الحكومة والا لما كانت هذه الحكومة حينما تصاب بوعكة صحية او نزلة برد تسافر بالطائرات المزودة بوقود من اموال الشعب الى فرنسا للتداوي وعندنا في المغرب ما يزيد عن ثلاث كليات لتخريج الاطباء . فالخريجون هنا هم للمواطنين درجة ثالثة ورابعة فقط
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2
28 - Khachoggi الأحد 16 فبراير 2020 - 17:47
C est pas la faute aux boulangeries .puisqu on leur laisse pas le choix et encore c est un accord secret avec le gouvernement.nous avons plutôt besoin de bon gérants qui ont fait de bonnes écoles pour trouver des solutions a ce pauvre pays .un prof de 2 eme cycle ou un psy peuvent ne pas être des voleurs ,mais on a plutôt besoin de competence
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0
29 - عبد العزيز من ارض المهجر الأحد 16 فبراير 2020 - 17:49
من يدوق ناقوس الخطر كما يعلم الجميع بان الخبز الأبيض والخبز الذي يصنع في المنزل أو الماكن الخفية خطير على صحة الإنسان هو لصالح الأطباء والصيادلة اللذين يستنزفون جيوب المواطنين هناك بعض الدول منعت بيع الخبز الأبيض يجب النقص من تناول الخبز لانه ليس فيه فاىدة بالصحة عليكم بالبحث على خواطر الخبز وخصوصا الأبيض .
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1
30 - hamidou الأحد 16 فبراير 2020 - 17:53
الا جاتنا غير في الخبز راه لاباس المشكل الغش في كل شي بدا من البقال والخضار والمعلم و الطبيب و السياسي و السمسار ومول الدار
الغش اصبح ماركة مسجلة عندنا نفتخر ونقول نحن ادكى شعب
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0
31 - كريم الأحد 16 فبراير 2020 - 18:01
اخبزوا في منازلكم كما كان يفعل ابناؤنا واجدادانا وبجودة عالية
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32 - كمال الأحد 16 فبراير 2020 - 18:02
الغش والتحايل على جميع الأصعدة واصلا هي عاده يوميه . وفي يوم الجمعة الكل في الصفوف الأمامية في المساجد. هذه حاله المسلمين.
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33 - ربيع فرابي الأحد 16 فبراير 2020 - 18:04
ورقة تقنية.تهم قطاع المخابز و الحلويات بالمغرب
الهدف:الوصول الى الخبز المغربي المركز.
1..في معنى الخبز المغربي المركز: هو خبز ذو قيمة غداءية متوازنة. مع خفض استهلاكه و ربح قيمته.مع استقرار سعره و جودته. وحفاضه على صحة المستهلك.
2..تشخيص المشكل: 1.الدقيق ينتمي الى صندوق المقاصة.
2.ورشات انتاج الخبز غير صحية.
3.الخبز محدد للسلم الغذاءي للمملكة.
3.لوبيات الريع والربح العلمي في مكونات القمح اللين ومنتوج الطحين.
4.الاقتصار على الكمية عوض الكيفية و القيمة الغذاءية.
2..الحلول المقترحة:
1.دفتر تحملات للحبوب المستوردة و الطحين المنتج محليا.
2.تطوير الترسانة القانونية.مثال.وزن 200غرام منذ 1975.
3.ادراج قطاع المخابز في التكوين المقاولاتي. والابتكار.و حفض صحة المستهلك..اشهار نسب الملح و السكر في الخبز.
خلاصة عامة..
خبزة مغربية مركزة.تشبع المستهلك عوض.5 خبزات يوميا.
الحسين ازاز..بتصرف.رءيس الجامعة الوطنية للخبز
ورقة موجة الى لجنة بنموسى للاستماع لقطاع المخابز.كمساهمة في مشروع التنموي الجديد.تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة نصره الله الى انتاج خبز مغربي مركز.
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34 - ابن سوس المغربي للأسف الأحد 16 فبراير 2020 - 18:07
من المعروف ان كل ولاية و عمالة في المغرب عبارة عن حكومة محلية تحكم المنطقة و تتبع للحكومة المركزية و يوجد فيها لجان و مديريات مختصة للمراقبة و النظافة و مراقبة الأسعار و الجودة ة غير ذالك ولكن للأسف هذه القطاعات في الحكومات المحلية مرتشية لا تقوم بواجبها إلا في المناسبات وأمام الكاميرات و طول السنة ترى الغش و الفوضى و انعدام النظافة و التعدي على الملك العمومي الخ المشكلة في المنظومة فاسدة إلا من رحم ربك، الرجاء من هسبريس المحترمة النشر لأن حق التعبير مكفول في الدستور
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35 - سفيان الأحد 16 فبراير 2020 - 18:09
شخصيا لا أحب الخبز التقيل و أقوم بإفراغه من الداخل حبذا لو نقصو وزنه إلى 50 غرام . و مرحى للارباح
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36 - jaouad الأحد 16 فبراير 2020 - 18:21
البلاد في الخسران احمادي الله ادير تاويل الخير
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37 - ميمون الأحد 16 فبراير 2020 - 18:22
بفضل المهني في جميع القطاعات اصبح المغرب يتربع على عرش الشعب الاكثر غشا في العالم .. كنت اقرا بعض الكتيبات التي يحملها السائحون معهم كمرشد لهم في رحلتهم داحل المغرب كنت احس بغصة في القلب لما يكتب عنا .. وكل ذلك لعدم ادراح السلطات عمليات مراقبة وعقاب على الغش
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