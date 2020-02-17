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الرئيسية | مجتمع | مسيرات "20 فبراير" تضفي "ملح السياسة" على ملف "المتعاقدين"

مسيرات "20 فبراير" تضفي "ملح السياسة" على ملف "المتعاقدين"

مسيرات "20 فبراير" تضفي "ملح السياسة" على ملف "المتعاقدين"
هسبريس – نورالدين إكجان
الاثنين 17 فبراير 2020 - 19:00

مستنجدة بقليل من "ملح السياسة" لإحياء قضية "إلغاء التعاقد"، تضع تنسيقية "الأساتذة أطر الأكاديميات" آخر لمساتها استعدادا لمسيرات 20 فبراير المرتقبة، في أربع نقاط رئيسية (إنزكان مراكش فاس طنجة)، وهي الأشكال التصعيدية المصحوبة بإضراب وطني يمتد لـ4 أيام، ينطلق يوم 19 من الشهر الجاري.

وللمرة الثانية يخوض "المتعاقدون" مسيرات ذكرى 20 فبراير، لكنهم يدخلون المحطة الجديدة بصفوف أكثر وحدة، مقارنة مع مسيرة السنة الماضية التي شهدت انقساما حادا بشأن الخطوة، بين من يرى فيها دلالة تفيد بأن "حل معضلة التعاقد ينطوي كذلك على جوانب سياسية"، وآخرين يعتبرون الأمر "ضربة قاضية لنضال فئوي واضح المعالم لا يحتاج إلى تحميله ما لا يستطيع".

وتبقى حسابات الربح والخسارة واردة في خيار التصعيد في ذكرى الحراك الاحتجاجي الذي شهدته المملكة سنة 2011، والذي أدى إلى إصلاحات دستورية وسياسية، قبل أن ينحسر مد الحركة، ويبقى طيفا تحمله مختلف الفئات التي تشتكي من حيف معين، آخرها "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد".

ولم يقتنع الأساتذة المحتجون بمبادرات الحوار التي أعلنتها وزارة التربية الوطنية، إذ عبرت عن استعدادها للتفاوض مع "الأساتذة المتعاقدين" من أجل تجويد التوظيف الجهوي، موردة أنّها "سترعى جلسات الحوار الخاصة بملف الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، بحضور النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية وأعضاء لجنة الحوار الممثّلة لأطر الأكاديميات".

ويقول عبد الله قشمار، عضو لجنة الإعلام في "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"، إن "ملف الأساتذة سياسي واجتماعي في الوقت نفسه"، مشيرا إلى أن "فرض التعاقد إرادة سياسية، واختيار تاريخ العشرين من فبراير لا يعني الانتماء إلى إطار معين، أو ابتزاز الدولة بلحظة تاريخية واضحة".

وأضاف قشمار، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "المتعاقدين يعتبرون نفسهم جزءا من الشعب الذي خرج خلال 20 فبراير، واختيار التاريخ يأتي للتأكيد على أن ما خرج من أجله المغاربة سنة 2011 لم يتحقق بعد، وبالتالي فالاستمرار واجب"، مسجلا أن التاريخ كذلك "رد على تعنيف القوات العمومية للأساتذة في مسيرة 20 فبراير من السنة الماضية".

وأوضح المتحدث ذاته أن "مطالب الأساتذة المتعاقدين واضحة"، مؤكدا أن "حل الملف سياسي، فالإرادة السياسية التي أقرت نظام التعاقد هي المخول لها حذفه"، وزاد أن "التاريخ الاحتجاجي المقبل سيكون يوم 23 مارس، وهو بدوره يكتنز لحظة تاريخية حافلة بالمعاني السياسية".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (17)

1 - معتقل سياسي سابق الاثنين 17 فبراير 2020 - 19:04
نتمنى أن يكون الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد تلك الشرارة التي تساهم في إيقاظ الوعي بما يعانيه الشعب المغربي... نتمنى الإدماج لهم من أجل الحفاظ على مجانية التعليم وجودته واستقرار رجال ونساء التعليم
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23
2 - ولي امر حاقد الاثنين 17 فبراير 2020 - 19:16
المرجوا من الدولة تسريح المتعاقدين. و تكليف الرسميين بأقسامهم
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-23
3 - وجدي غاضب الاثنين 17 فبراير 2020 - 19:21
ضقنا درعا من طيشكم ولامسؤوليتكم.كفى تسيبا وفوضى خلاقة تسعون إلى استمرارها.من تمعن في شعاراتكم ومصطلحاتكم ومطالبكم لأول وهلة فسيدعمكم ويبجلكم ويستميت معكم.اما من خبركم وتتبع سيرورة خبثكم فلن تنطلي عليه حيلكم القدرة واكاديبكم .لم يفرض التعاقد أبدا عليكم بل قبلتم به في الأول ثم انكرتم دلك مستغلين تعدادكم لبسط قانونكم ومنطقكم بطريقة جبانة وخسيسة.لن يدكركم التاريخ بخير أبدا.
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-23
4 - مواطن الاثنين 17 فبراير 2020 - 19:23
الله انصركم على المسؤولين الظالمين
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21
5 - Lhsen الاثنين 17 فبراير 2020 - 19:25
التعاقد جريمة، التعاقد هشاشة، التعاقد تقسيم لبنية التعليم.
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29
6 - مجرد وجهة نظر الاثنين 17 فبراير 2020 - 19:26
تحايل الوزارة يقوي العضض بالالتفاف والتماسك و الاسرار على تحقيق الحق، بل سيحول دون بتر أو طمس القانونان الأساسيان لموظفي وزارة التربية الوطنية و الوظيفة العمومية ،لدمج الكل في بوثقة واحدة لا تسع حتى لطرف واحد
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18
7 - غا دايز الاثنين 17 فبراير 2020 - 19:27
اودي بعد انسحاب مريدي الجماعة ما بقا لا 20 لا فبراير .
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-14
8 - إيمان الاثنين 17 فبراير 2020 - 19:35
لابد من الدولة أن تعطي للتعليم حقه. بدأنا نرى كيف يفعل التجهيل فعله في المجتمع، ولا أظن كمواطن في القرن الواحد والعشرين أن يعمل الإنسان بنظام القرن العاشر (العبودية)...
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15
9 - الهمس الاثنين 17 فبراير 2020 - 19:36
للآمانة ملف أخد إكثر من حجمه ووقته والمسؤولية تتحملها الدولة طبعا لكونها تمادت في تدليع هؤلاء الكسلاء ولم تضرب بيد من حديد منذ الأيام الأولى لبكون عبرة لمن لايعتبر إن أرادو الآحتجاج هؤلاء الآتكاليين كانو نفذو دلك في الصيف وإبان عطلتهم الرسمية أما ان تزور كل المدن المغربية وتتمنع بالصيف الحارق على جنبات الشواطئ المختلفة لتأتي اليوم وتحاول الحصول على بعض المكاسب على ظهر التلاميذ البسطاء أبناء الشعب وتجعلوهم رهائن لمطالبكم الشخصية خسأتم إنتم ونضالاتكم الآنتهازية
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-10
10 - مهاجر الاثنين 17 فبراير 2020 - 19:41
التعاقد يطبق في الدول الديموقراطية التي تحترم حقوق الانسان وليس في دول العالم الثالث فعلى الحكوم ان تقوم بإلغاء التعاقد وادماج جميع المتعاقدين.
ا لوزارة المعنية ادت مستوى التعليم الى الحضيض.
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16
11 - سعيد الاثنين 17 فبراير 2020 - 19:43
تحت شعار "ان عمت هانت"
لقد سقط القناع عن هولاء وانكشف زيف ادعاءاتهم بأنهم يريدون الإدماج والحفاظ عن المدرسة العمومية ودلك يتضح عندما فرحو فرحا شديدا عندما سمعوا بأن الوزارة ستضم الاساتدة المرسمين إلى التعاقد تحت نظام موحد كأنهم حققوا انتصارا شديدا.فتبين أن هؤلاء يناضلون ضد المرسمين وليس ضد التعاقد كما يزعمون
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-14
12 - Oposto الاثنين 17 فبراير 2020 - 19:59
يجب توفير استاذين لكل قسم ، واحد متعاقد و اخر متدرب في حالة تمادي المتعاقد في الغياب يدخل المتدرب مكانه بشكل رسمي. و هكذا نضمن المنافسة و استمرارية الدراسة.
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-2
13 - محمد الاثنين 17 فبراير 2020 - 20:00
إضراب بعد إضراب هؤلاء يثبتون يوما بعد يوم انهم عالة على التعليم و حاشى ان نقول عنهم اساتذة
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-2
14 - متطوع في المسيرة الخضراء الاثنين 17 فبراير 2020 - 20:08
لا 20 فبراير ولا هم يحزنون في ذالك الوقت كان الشعب يعتقد أن التغيير قد حصل انطلاقا من التعديلات الدستورية التي اقترحها جلالة الملك حفظه الله لكن سرعان ما تبددت أحلامنا بعدم التجاوب مع الدستور الجديد من طرف الأحزاب السياسية الكل يتنافس على المصالح الشخصية فقط والمصلحة العامة بعيدة كل البعد عن المنال
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0
15 - مغربي الاثنين 17 فبراير 2020 - 20:13
طالبوا بحقوقكم أيها الأشاوس فهذه المحكومة لا تعرف إلا التراجع عن مكتسبات الشعب المغربي وانهاك جيوب المغاربة من خلال الزيادات في الأسعار والضرائب. لا تتنيكم ملاحظات البعض ممن لا يحسنون إلا ثقافة المجاملة ولحيس الكابة آن الأوان أن يتحمل كل مسؤوليته التاريخية . للإشارة فأنا أب يخشى على أبنائه من هذا التعاقد كما أخشى على أبناء الفقراء أما أبناءهم فيعدونهم ويدربوهم ليحكموا أبنائنا
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0
16 - Abdessamad الاثنين 17 فبراير 2020 - 20:16
اسمع اسمع المفيد
اي تجمع ، او جمعية او حركية مغربية ،
هي عبارة عن مجموعة مغاربة ، ثم اختلاف الاراء ، ثم كذب وخيانة ثم انقسام ،
وفي الاخير ، مواطن سحب ثقته من كثير حتى من نفسه، مواطن مهزوم ، مواطن مطحون تاريخيا بسبب القمع ، الظلم، الازمات، الجور وقضاء فاسد ، شنو بغيتيه يطلع ليك هاذ النظام ، كل اناء بما فيه ينضح ، نحن لا نستوي حتى للصلاة ، وتظنون انكم ستصلحون المغرب ،
كلها ويصلح راسو واسرته، واللي فشي خدم يقد بيها ، باراكا من انشاء الجمعيات وسرقة الاموال ، وانماء الحقد الانهزامية فالمجتمع ،
نصيحة لولاد البلاد الاحرار الصاعدين ، اللي فشي موضع يدير خدمتو وعيشوا بمبادء را الحياة قصيرة ، فلنحي كرماء ،
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17 - استاذ متقاعد الاثنين 17 فبراير 2020 - 20:22
كلما تنازلت الحكومة لهؤلاء المتقاعسين كلما ازدادوا لهفة يتشبتون بالادماج لعلمهم المسبق بمستواهم الضعيف وللاسف الشديد وجدوا حكومة ضعيفة لم تطبق في حقهم الطرد رغم خرقهم للعقد بل رغم تضييعهم للملايين من المتعلمين الابرياء نقول اين الاقتطاعات والتي تؤلمهم
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